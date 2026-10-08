Mia Goth a intentat divorț de Shia LaBeouf, la un an de la despărțire. Ce solicitări a făcut actrița în instanță

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Mia Goth a depus oficial actele de divorț de Shia LaBeouf, la mai bine de un an de la despărțirea lor. Cei doi actori, care au împreună o fiică în vârstă de patru ani, au avut o relație marcată de mai multe separări și împăcări.

Potrivit documentelor judiciare obținute de PEOPLE, actrița britanică a depus cererea de divorț marți, 6 octombrie, în Los Angeles, invocând „diferențe ireconciliabile”. În documente, Goth a precizat că ea și Shia LaBeouf, în vârstă de 40 de ani, s-au separat pe 28 iulie 2025. Actrița a solicitat custodia legală și fizică principală a fiicei lor, născută în 2022. De asemenea, Goth a cerut ca instanța să nu poată dispune plata unei pensii de întreținere între foștii soți, indiferent care dintre ei ar fi beneficiarul.

Mia Goth și Shia LaBeouf s-au cunoscut în 2012, pe platourile de filmare ale producției Nymphomaniac: Vol. II, și au început o relație la scurt timp după aceea. Patru ani mai târziu, în 2016, cei doi au avut o ceremonie de căsătorie în Las Vegas, deși autoritățile locale au precizat ulterior că mariajul nu fusese înregistrat legal.

În 2018, reprezentanții celor doi actori au anunțat că aceștia au decis să divorțeze. Cu toate acestea, în 2020, Goth și LaBeouf au fost fotografiați din nou împreună, purtând verighete. În 2022, au devenit părinții unei fetițe.

Informațiile despre cea mai recentă despărțire au apărut în februarie 2026, când o sursă apropiată cuplului a vorbit pentru PEOPLE despre dificultățile din relația lor.

„Relația lor a fost întotdeauna complicată”, a declarat sursa. „Nu se mai înțelegeau și au avut parte de multe conflicte anul trecut.”

Aceeași persoană a susținut că Mia Goth a fost cea care l-a „încurajat” pe LaBeouf să părăsească locuința pe care o împărțeau în Los Angeles.

„Îl iubește, dar nici nu are nevoie de el. Este foarte independentă. Are propria viață, propria carieră, iar prioritatea ei este fiica lor”, a explicat sursa pentru PEOPLE.

După despărțire, Shia LaBeouf s-a mutat din Los Angeles în New Orleans, unde a fost implicat într-un incident care a atras atenția presei. Pe 17 februarie 2026, actorul a fost arestat în urma unui presupus conflict izbucnit într-un bar, în timpul festivităților de Mardi Gras. Acesta a fost acuzat de două fapte de agresiune fizică.

A doua zi, pe 18 februarie, LaBeouf a fost surprins pe Bourbon Street, una dintre cele mai cunoscute străzi din New Orleans, dansând cu documentele de eliberare din arest în gură. Ulterior, actorul a publicat pe contul său de X mesajul „Eliberați-mă”.

În luna iunie, starul din Transformers a pledat vinovat pentru acuzațiile de agresiune fizică, încadrate drept infracțiuni minore, în legătură cu incidentul respectiv. Potrivit PEOPLE, acesta a primit o pedeapsă de doi ani de probațiune și a fost obligat să urmeze un program de reabilitare pentru consumul abuziv de alcool, precum și cursuri de sensibilizare și de gestionare a furiei.

Shia LaBeouf a ajuns la o înțelegere cu fosta sa iubită, FKA Twigs

De-a lungul anilor, Shia LaBeouf a avut relații și cu alte personalități cunoscute, printre care Megan Fox, Carey Mulligan și FKA Twigs. Relația cu aceasta din urmă a făcut obiectul unui proces, după ce artista britanică l-a acuzat de abuz fizic, emoțional și sexual, presupus a fi avut loc în timpul relației lor din 2018. Actorul a negat acuzațiile.

FKA Twigs, al cărei nume real este Tahliah Debrett Barnett, a renunțat ulterior la procesul intentat fostului său partener, după ce cei doi au ajuns la o înțelegere amiabilă.

Procesul, deschis în 2020, viza obținerea unor despăgubiri de 10 milioane de dolari și includea acuzații de agresiune sexuală, violență fizică și abuz emoțional. Potrivit documentelor judiciare, artista a solicitat închiderea definitivă a cazului, ceea ce înseamnă că aceleași pretenții nu vor mai putea fi aduse din nou în fața instanței.

„Hotărâți să găsim o cale constructivă înainte, am decis să ajungem la o înțelegere amiabilă. Deși detaliile acordului vor rămâne private, ne dorim reciproc fericire personală, succes profesional și liniște în viitor”, au transmis avocații celor doi.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro