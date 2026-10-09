Dana Săvuică, dezvăluiri rare despre relația cu fiica ei, Julie. Cum se înțeleg cele două: „Indiferent că e la casa ei”

Dana Săvuică a vorbit despre relația pe care o are cu fiica sa, Julie, și despre schimbările aduse de căsătoria acesteia.

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  de  ELLE.ro
Dana Săvuică, dezvăluiri rare despre relația cu fiica ei, Julie. Cum se înțeleg cele două: "Indiferent că e la casa ei"

Dana Săvuică continuă să aibă un program activ și să își împartă timpul între călătorii, proiecte profesionale și viața personală. La 56 de ani, vedeta vorbește cu deschidere despre etapa în care se află, dar și despre schimbările importante care au avut loc în ultima perioadă în familia sa.

Dana Săvuică, despre relația cu fiica ei

Un loc aparte îl ocupă relația cu fiica ei, Julie, care s-a căsătorit recent. Dana Săvuică spune că a încercat întotdeauna să îi ofere libertatea de a-și construi singură drumul, fără să îi impună propriile așteptări sau planuri. În schimb, sprijinul, încrederea și valorile transmise în familie au rămas constante.

„Relația noastră este una de susținere, iubire necondiționată, încredere absolută și respect reciproc. Nu am împins ideile sau dorințele mele pentru viitorul ei. Ea și l-a clădit singură, cu sprijinul părinților și al bunicilor. Așa e în familia noastră. Fiecare are libertatea de a-și urmări visul, doar să acorde atenție și să nu compromită fundamentul valoric cu care a fost crescut.”, a spus Dana Săvuică pentru revista VIVA!

Căsătoria lui Julie a reprezentat un moment important pentru întreaga familie, însă nu a schimbat apropierea dintre mamă și fiică. Dana Săvuică mărturisește că privește această etapă cu bucurie și consideră firesc faptul că fiica ei și-a construit propria familie.

„Fiecare mamă este mândră când copilul ei prinde aripi, iar Julie nu m-a dezamăgit nicio clipă. Sunt foarte fericită pentru ea și acest moment este unul firesc (căsătoria tinerei n.red.), unul încărcat de emoție bineînțeles, dar firesc. Indiferent că e la casa ei, cum se spune în termeni populari, asta nu a schimbat cu nimic relația noastră. Nu s-a creat nicio distanțare, nu s-au răsturnat valorile sau dragostea pentru familie. Din contră, familia s-a îmbogățit cu un membru nou.”, a mai spus ea.

Dana Săvuică, despre relația specială cu fiica ei

În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, Dana Săvuică a vorbit despre legătura specială pe care o are cu fiica ei. Vedeta mărturisea atunci că Julie își construiește propriul ei drum și că nu își dorește să fie în umbra părinților ei.

„E pe drumul ei, are propria ei viață și este o persoană foarte discretă și mi-a zis că, dacă are ceva de spus, o să spună ea singură. Nu o mai vrea pe mama ei ca un emisar cu vești despre ea. Fiecare copil își dorește să își croiască singur drumul în viață. Nu vrea să stea în umbra părinților, eu asta respect la ea. Este foarte ambițioasă și vrea să stea pe picioarele ei și nu mai are nevoie de mama”, spunea Dana Săvuică pentru VIVA!

În trecut, Dana Săvuică a recunoscut că atunci când fiica ei, Julie, era adolescentă, au existat anumite tensiuni între ele, dar au reușit să le depășească.

„A existat și la noi, dar este adevărat că am încercat să fiu alături de ea, să o înțeleg, am pus totul pe seama formulelor chimice care se schimbă în corpul nostru la o anumită vârstă, așa că nu am pus vina pe ea, pe copilul meu și pe femeia care creștea în ea, ci pur și simplu am luat-o ca atare că ăsta este fenomenul, este o chestie naturală. A fost foarte important să caut tot timpul punți de legătură și de comunicare cu ea”, a spus Dana Săvuică pentru EGO.ro

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Foto: Arhiva ELLE

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