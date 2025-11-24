Thrillere politice foarte bune, pe care nu trebuie să le ratezi

Serialele thriller de mai jos explorează lumea politică și jocurile periculoase de putere.

  de  Braslasu Iulia
1. Designated Survivor
Intrigile tensionate, corupția, conspirațiile periculoase și ascensiunea către putere sunt câteva dintre subiectele abordate din plin în aceste thrillere politice. 

1. Designated Survivor

Designated Survivor a avut trei sezoane în care publicul l-a descoperit cu fiecare episod pe Tom Kirkman, un membru inferior al cabinetului care devine președintele Statelor Unite după ce are loc un atac înfiorător asupra Capitoliului în timpul discursului despre Starea Națiunii. Kiefer Sutherland, Italia Ricci, Kal Penn și Adan Canto au jucat rolurile principale. 

2. Deep State

În Deep State, Max Easton, un fost agent MI6, mai efectuează o misiune prin care are posibilitatea de a-și recăpăta viață. Însă pe parcurs află că misiunea aceasta este mult mai complicată decât s-ar fi așteptat și că e posibil ca viața lui să nu mai arate deloc la fel. 

3. Secret City

Secret City a avut două sezoane și a rulat între 2016 și 2019. În această poveste tensionată, o jurnalistă politică pe nume Harriet Dunkley se întâlnește cu mai multe conspirații și, pe măsură ce își dorește să le afle dedesubturile, își dă seama că îi pot pune viața în pericol. 

4. Ingobernable

Thrillerul politic Ingobernable ne aduce în atenție povestea primei doamne a Mexicului, care ajunge o fugară după ce soțul ei e găsit mort. Pentru că nu se cunosc foarte multe detalii despre moartea lui, ea vrea să afle adevărul, chiar dacă asta înseamnă că trebuie să se lupte cu corupția. 

5. Blue Eyes

Blå Ögon sau Blue Eyes este un thriller politic suedez care aduce în prim-plan ascensiunea periculoasă a extremei drepte în Europa. Serialul funcționează și ca pe o oglindă tot mai dură a societății și a manierei prin care partidele de extremă dreaptă sunt tot mai răspândite și își impun autoritatea în toată Europa. 

6. The Night Manager

The Night Manager are la bază romanul scris de John le Carré, iar din distribuție fac parte Elizabeth Debicki, Olivia Colman, Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Michael Nardone și Tom Hollander. Acest thriller politic ne poartă prin lumea periculoasă a traficului internațional de arme din perspectiva unui fost soldat britanic care devine manager de noapte al unui hotel din Cairo.

7. Homeland

Serialul Homeland a avut opt sezoane și a rulat între 2011 și 2020. Cu Claire Danes în rolul principal, Homeland are ca teme terorismul internațional și operațiunile de informații americane. Distribuția mai e compusă și din Mandy Patinkin, Rupert Friend, Maury Sterling, Damian Lewis și Morena Baccarin.

8. Sleeper Cell

În Sleeper Cell, facem cunoștință cu Darwyn Al-Sayeed, un agent FBI american care reușește să pătrundă într-o celulă teroristă internă din Los Angeles. Planul acesteia este acela de a pregăti un atac, motiv pentru care agentul duce o luptă puternică în interiorul său și pune în balanță tot ceea ce descoperă. 

9. Bodyguard

Bodyguard este o miniserie formată din șase episoade care îl are ca protagonist pe Richard Madden în rolul lui David Budd, un veteran de război care devine sergent de poliție în cadrul ramurii de Protecție a Regalității și Specialiștilor. Are ca misiune să protejeze o politiciană controversată, pe secretara de interne Julia Montague, jucată de Keely Hawes.

10. The Diplomat

The Diplomat este un serial creat de către Debora Cahn, în care diplomata Kate Wyler obține rolul de ambasadoare SUA în Regatul Unit. Noua funcție pe care o ocupă vine cu dificultăți și multiple provocări, atât pentru viața ei personală, cât și pentru căsnicia cu soțul ei, care e la rândul său diplomat. Din distribuție fac parte Keri Russell, Rufus Sewell, David Gyasi și Ali Ahn.

Foto: PR

