Staruri care nu au acceptat roluri din cauza scenariului propus pentru film

În ochii acestor actori, scenariul anumitor filme nu părea promițător, motiv pentru care au refuzat acele proiecte.

  de  Braslasu Iulia
1. Al Pacino
Un scenariu care nu sună suficient de palpitant, interesant sau care să stârnească mai departe imaginația poate fi un motiv solid pentru care unii actori au făcut un pas în spate și nu au mai acceptat să joace în acele filme. 

1. Al Pacino

Al Pacino nu a ținut morțiș să fie în distribuția din Star Wars. Regizorul George Lucas i-a oferit șansa de a-l juca chiar pe Han Solo, personajul devenit iconic datorită prestației actorului Harrison Ford. Ce l-a împiedicat, de fapt, pe Al Pacino să interpreteze acest personaj este chiar scenariul, pe care îl vedea ca fiind neclar la vremea respectivă. 

2. Michael Keaton

Harold Ramis și-ar fi dorit ca în filmul său, Groundhog Day, Michael Keaton să joace rolul principal, al reporterului Phil. Însă actorului nu i-a plăcut deloc scenariul și nu a acceptat șansa de a fi în distribuția peliculei. Personajul l-a interpretat în cele din urmă Bill Murray. 

3. John Travolta

Filmul Chicago din 2002 este adaptarea de pe marile ecrane a spectacolului de pe Broadway cu același nume. John Travolta a avut oportunitatea să intre în pielea avocatului Billy Flynn. Actorul a primit de trei ori această ofertă, însă nu a acceptat niciodată pentru că nu vedea scenariul complet. Richard Gere a obținut rolul în final și a fost în distribuție cu Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger și Dominic West.

4. Denzel Washington

Unul dintre thrillere clasice este Se7en, regizat de către David Fincher. Un detectiv din film a fost jucat de Brad Pitt. Actorul l-a interpretat pe David Mills, dar la început discuțiile îl aveau în vedere pe Denzel Washington. Actorului i s-a părut scenariul mult prea exagerat, drept urmare nu a acceptat rolul. 

5. Hugh Jackman

Poate că multora le este dificil să își imagineze alt actor înafară de Daniel Craig în rolul lui James Bond în Casino Royale. Ei bine, a existat o posibilitate ca personajul să fie jucat de altcineva, și anume Hugh Jackman. Actorul a considerat că scenariul ar fi avut nevoie de mai multă forță și mai mult dinamism.

6. Michelle Pfeiffer

Jonathan Demme, regizorul filmului The Silence of the Lambs, s-a gândit inițial că Michelle Pfeiffer ar fi potrivită pentru rolul agentei FBI Clarice Starling. Actrița nu a acceptat să o joace pentru că vedea tema filmului ca fiind mult prea dură pentru ea. Rolul l-a preluat Jodie Foster, care știm deja că a scris istorie cu prestația ei remarcabilă.

7. Bruce Willis

Ghost face parte, cu siguranță, din lista filmelor clasice. Drama fantasy cu Demi Moore și Patrick Swayze drept protagoniști a avut un succes neașteptat. Bruce Willis se număra printre actorii de pe lista celor care ar fi putut să îl joace pe Sam Wheat. Dar, pentru că nu era convins pe deplin de film, a refuzat. Dacă ar fi acceptat, ar fi marcat un proiect cu soția lui, Demi Moore, cu care era căsătorit în momentul în care se vorbea de film.

8. Eddie Murphy

Bob Hoskins a acceptat rolul detectivului Eddie Valiant în filmul Who Framed Roger Rabbit, care combină animația cu acțiunea live. Inițial, era vorba ca Eddie Murphy să aibă acest rol, dar a refuzat pentru că nu era încrezător în intențiile proiectului și în felul în care acesta se va realiza, având în vedere ce provocare presupunea.

9. Will Smith

În mod surprinzător, Will Smith nu a acceptat să îl joace pe Neo, rolul emblematic interpretat de Keanu Reeves. Pentru Smith, felul în care se derula filmul nu era tocmai clar, motiv pentru care a refuzat să interpreteze acest personaj care a devenit emblematic.

10. Sean Connery

Rolul celebrului vrăjitor Gandalf ar fi putut să fie jucat de Sean Connery, nu de Ian McKellen, așa cum știm deja din trilogiile The Lord of the Rings și The Hobbit. Ceea ce s-a întâmplat a fost că Sean Connery nu a înțeles întocmai direcția personajului și nici nu reușea să deslușească cum ar trebui să îl interpreteze.

