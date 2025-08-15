Care este, de fapt, numele real al lui Demi Moore și cum a ajuns la Hollywood. Puțini fani cunosc aceste detalii inedite

Actrița Demi Moore, câștigătoare a Globului de Aur pentru rolul său din filmul The Substance, nu s-a născut cu numele care a făcut-o celebră.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Care este, de fapt, numele real al lui Demi Moore și cum a ajuns la Hollywood. Puțini fani cunosc aceste detalii inedite

Numele real al lui Demi Moore este de fapt Demi Gene Guynes și un lucru mai puțin știut despre ea este că aceasta a copilărit în orașul Roswell, din New Mexico, cunoscut pentru teoriile despre OZN-uri și presupusul incident extraterestru din anul 1947.

Deși mulți fani asociază orașul ei natal cu teorii ale conspirației, pentru Demi Moore, Roswell a fost locul în care a trăit o copilărie marcată de instabilitate, dar și de începuturile visului său actoricesc, potrivit Daily Mail.

Tatăl ei biologic, un aviator al Forțelor Aeriene pe nume Charles Foster Harmon Sr., a părăsit-o pe mama ei încă dinainte ca actrița să se nască, în 1962. La doar 18 ani și cu un copil de trei luni în brațe, mama ei s-a căsătorit cu Dan Guynes. Tatăl vitreg al viitoarei actrițe lucra ca agent de publicitate și obișnuia să-și schimbe frecvent locul de muncă. Această instabilitate profesională a determinat familia să se mute frecvent dintr-un loc în altul.

Adevărul despre tatăl ei biologic a ieșit la iveală abia când aceasta avea vârsta de 13 ani, când Demi Moore a descoperit un certificat de căsătorie pe care scria că părinții ei s-au căsătorit în februarie 1963, la un an după nașterea ei. Însă, actrița a declarat că „tatăl meu este Dan Guynes, el m-a crescut”, conform publicației Daily Mail. Moore nu a fost apropiată de părintele ei biologic, care s-a îmbolnăvit de cancer hepatic și a murit în 1997, în Texas.

La un an după ce a aflat adevărul despre tatăl ei, Demi Moore s-a mutat împreună cu mama sa în West Hollywood. În acea perioadă, Moore a început să lucreze ca model și să ia primele lecții de actorie. Actrița a renunțat la numele ei real și a devenit Demi Moore în 1979, înainte cu trei luni de aniversarea ei de 17 ani, când s-a căsătorit cu muzicianul Freddy Moore. Căsătoria s-a încheiat în 1985, dar actrița a ales să păstreze numele sub care avea să devină un simbol al Hollywood-ului. De curând, starul din Ghost le-a spus fanilor cum se pronunță corect prenumele ei – Duh-mee – deoarece sună mai bine cu numele de familie. Ulterior, Demi Moore a avut relații foarte mediatizate cu actorul Bruce Willis, cu care se află și astăzi în relații foarte apropiate, dar și cu Ashton Kutcher. 

Nici relația cu mama ei nu a fost una ușoară. Cele două s-au îndepărtat în 1989, când mama ei a ales să plece de la un centru de reabilitare unde o internase Demi. S-au împăcat cu puțin timp înainte de moartea acesteia, în 1989.

Primul rol important pe care l-a portretizat actrița a fost Jackie Templeton, din serialul american General Hospital. Rolul său din Ghost i-a adus mai târziu o nominalizare la Golden Globes, devenind filmul cu cele mai mari încasări în anul 1990. Tot în acea perioadă, Demi Moore a ajuns să fie cel mai bine plătită actriță din lume.

În 2024, interpretarea rolului unei celebritați care părăsește treptat lumina reflectoarelor, din thriller-ul The Substance, i-a adus un Glob de Aur și o nominalizare la Oscar.

De Alexandra Florian

Citește și:
Mario Fresh și partenera lui se bucură de o escapadă de vis, alături de Nadd Hu. Ce destinație au ales

Foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Andreea Bălan, vacanță de vis cu familia. Ce destinație a impresionat-o pe artistă: "Iubire, bălăceală, tenis"
People
Andreea Bălan, vacanță de vis cu familia. Ce destinație a impresionat-o pe artistă: "Iubire, bălăceală, tenis"
Melania Trump îl amenință cu un proces de 1 miliard de dolari pe Hunter Biden. Ce afirmații a făcut fiul fostului președinte american Joe Biden
People
Melania Trump îl amenință cu un proces de 1 miliard de dolari pe Hunter Biden. Ce afirmații a făcut fiul fostului președinte american Joe Biden
Zoë Kravitz, mărturisiri amuzante despre un incident petrecut în casa lui Taylor Swift: "Am distrus complet baia”
People
Zoë Kravitz, mărturisiri amuzante despre un incident petrecut în casa lui Taylor Swift: "Am distrus complet baia”
Viviana Sposub, transformare spectaculoasă după 6 luni de antrenamente intense: "M-am apucat serios. Ador rezultatele"
People
Viviana Sposub, transformare spectaculoasă după 6 luni de antrenamente intense: "M-am apucat serios. Ador rezultatele"
Kate Middleton face aluzii la modul în care își petrece vara alături de Prințul William și copiii într-un mesaj surprinzător
People
Kate Middleton face aluzii la modul în care își petrece vara alături de Prințul William și copiii într-un mesaj surprinzător
Monica Anghel, despre criticile primite după ce a slăbit 40 de kilograme. Cum își menține silueta: "Nu recomand lucrul acesta nimănui"
People
Monica Anghel, despre criticile primite după ce a slăbit 40 de kilograme. Cum își menține silueta: "Nu recomand lucrul acesta nimănui"
Libertatea
Imagini de la ziua de naștere a Rominei Gingașu. Soția lui Piero Ferrari a petrecut în Monte Carlo și a purtat o rochie de 11.000 de dolari
Imagini de la ziua de naștere a Rominei Gingașu. Soția lui Piero Ferrari a petrecut în Monte Carlo și a purtat o rochie de 11.000 de dolari
Cum arată ispita Andrușca de la Insula Iubirii 2025 în prezent. Andreea Aurică este aproape de nerecunoscut: S-a tuns scurt și nu mai e blondă
Cum arată ispita Andrușca de la Insula Iubirii 2025 în prezent. Andreea Aurică este aproape de nerecunoscut: S-a tuns scurt și nu mai e blondă
Imagini rare cu Viorica Dăncilă în tinerețe, înainte să intre în politică. Cum arăta brunetă și cu părul ondulat
Imagini rare cu Viorica Dăncilă în tinerețe, înainte să intre în politică. Cum arăta brunetă și cu părul ondulat
Camerele video au surprins momente intime între Ella și Teo la Insula iubirii 2025. Ispita a sărutat-o pe gât și pe frunte
Camerele video au surprins momente intime între Ella și Teo la Insula iubirii 2025. Ispita a sărutat-o pe gât și pe frunte
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Publicitate
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Produsul anului în România! Test de sarcină, precis în orice moment
Produsul anului în România! Test de sarcină, precis în orice moment
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Cu ce se confruntă Monica Anghel până și în ziua de azi, după ce a slăbit 40 de kilograme. Ce a declarat artista
Cu ce se confruntă Monica Anghel până și în ziua de azi, după ce a slăbit 40 de kilograme. Ce a declarat artista
Rezultate Loto azi 14 august 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi 14 august 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 2: Marius Damian a dezvăluit ce surprize vor aduce Filipine, Vietnam și Coreea de Sud
Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 2: Marius Damian a dezvăluit ce surprize vor aduce Filipine, Vietnam și Coreea de Sud
Unica.ro
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Ilie Bolojan a făcut anunțul care schimbă tot ce se știa: „Zilele următoare...”Ce a făcut public acum a pus pe jar scena politică și toți românii trebuie să știe ce urmează. Nimeni nu se aștepta și la asta
Ilie Bolojan a făcut anunțul care schimbă tot ce se știa: „Zilele următoare...”Ce a făcut public acum a pus pe jar scena politică și toți românii trebuie să știe ce urmează. Nimeni nu se aștepta și la asta
catine.ro
Semnul zodiacal de care nu te poți îndepărta. Ce arată astrele
Semnul zodiacal de care nu te poți îndepărta. Ce arată astrele
Horoscopul zilei de 16 august 2025. Taurii renunță la încăpățânare. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 august 2025. Taurii renunță la încăpățânare. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Iaurt grecesc vs. chefir. Care este mai bun pentru sănătatea intestinală
Iaurt grecesc vs. chefir. Care este mai bun pentru sănătatea intestinală
Leonardo DiCaprio a vorbit despre viața sa intimă. De ce a ales mereu femei mult mai tinere decât el
Leonardo DiCaprio a vorbit despre viața sa intimă. De ce a ales mereu femei mult mai tinere decât el
Mai multe din people
Angelina Jolie, schimbare radicală în viața sa. Actrița plănuiește o nouă etapă în afara Statelor Unite: "Nu a avut de ales..."
Angelina Jolie, schimbare radicală în viața sa. Actrița plănuiește o nouă etapă în afara Statelor Unite: "Nu a avut de ales..."
People

Angelina Jolie intenționează să își vândă casa din Los Angeles și să părăsească Statele Unite ale Americii.

+ Mai multe
Ce crede Romanița Iovan despre decizia fiului ei, Albert, de a părăsi România: "Va fi o perioadă destul de grea, dar..."
Ce crede Romanița Iovan despre decizia fiului ei, Albert, de a părăsi România: "Va fi o perioadă destul de grea, dar..."
People

Albert, fiul Romaniței Iovan, va merge să studieze în Anglia, iar mama lui a vorbit despre alegerea făcută de acesta.

+ Mai multe
Priscilla Presley, în mijlocul unei controverse. Este acuzată că "a deconectat aparatele" care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie
Priscilla Presley, în mijlocul unei controverse. Este acuzată că "a deconectat aparatele" care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie
People

Priscilla Presley se apără în procesul în care se susține că ea "a deconectat aparatele" care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC