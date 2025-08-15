Care este, de fapt, numele real al lui Demi Moore și cum a ajuns la Hollywood. Puțini fani cunosc aceste detalii inedite

Numele real al lui Demi Moore este de fapt Demi Gene Guynes și un lucru mai puțin știut despre ea este că aceasta a copilărit în orașul Roswell, din New Mexico, cunoscut pentru teoriile despre OZN-uri și presupusul incident extraterestru din anul 1947.

Deși mulți fani asociază orașul ei natal cu teorii ale conspirației, pentru Demi Moore, Roswell a fost locul în care a trăit o copilărie marcată de instabilitate, dar și de începuturile visului său actoricesc, potrivit Daily Mail.

Tatăl ei biologic, un aviator al Forțelor Aeriene pe nume Charles Foster Harmon Sr., a părăsit-o pe mama ei încă dinainte ca actrița să se nască, în 1962. La doar 18 ani și cu un copil de trei luni în brațe, mama ei s-a căsătorit cu Dan Guynes. Tatăl vitreg al viitoarei actrițe lucra ca agent de publicitate și obișnuia să-și schimbe frecvent locul de muncă. Această instabilitate profesională a determinat familia să se mute frecvent dintr-un loc în altul.

Adevărul despre tatăl ei biologic a ieșit la iveală abia când aceasta avea vârsta de 13 ani, când Demi Moore a descoperit un certificat de căsătorie pe care scria că părinții ei s-au căsătorit în februarie 1963, la un an după nașterea ei. Însă, actrița a declarat că „tatăl meu este Dan Guynes, el m-a crescut”, conform publicației Daily Mail. Moore nu a fost apropiată de părintele ei biologic, care s-a îmbolnăvit de cancer hepatic și a murit în 1997, în Texas.

La un an după ce a aflat adevărul despre tatăl ei, Demi Moore s-a mutat împreună cu mama sa în West Hollywood. În acea perioadă, Moore a început să lucreze ca model și să ia primele lecții de actorie. Actrița a renunțat la numele ei real și a devenit Demi Moore în 1979, înainte cu trei luni de aniversarea ei de 17 ani, când s-a căsătorit cu muzicianul Freddy Moore. Căsătoria s-a încheiat în 1985, dar actrița a ales să păstreze numele sub care avea să devină un simbol al Hollywood-ului. De curând, starul din Ghost le-a spus fanilor cum se pronunță corect prenumele ei – Duh-mee – deoarece sună mai bine cu numele de familie. Ulterior, Demi Moore a avut relații foarte mediatizate cu actorul Bruce Willis, cu care se află și astăzi în relații foarte apropiate, dar și cu Ashton Kutcher.

Nici relația cu mama ei nu a fost una ușoară. Cele două s-au îndepărtat în 1989, când mama ei a ales să plece de la un centru de reabilitare unde o internase Demi. S-au împăcat cu puțin timp înainte de moartea acesteia, în 1989.

Primul rol important pe care l-a portretizat actrița a fost Jackie Templeton, din serialul american General Hospital. Rolul său din Ghost i-a adus mai târziu o nominalizare la Golden Globes, devenind filmul cu cele mai mari încasări în anul 1990. Tot în acea perioadă, Demi Moore a ajuns să fie cel mai bine plătită actriță din lume.

În 2024, interpretarea rolului unei celebritați care părăsește treptat lumina reflectoarelor, din thriller-ul The Substance, i-a adus un Glob de Aur și o nominalizare la Oscar.

De Alexandra Florian

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro