Soția lui Bruce Willis a împlinit 47 de ani. Cine au fost invitații neașteptați la aniversarea în familie

Emma Heming Willis, soția actorului Bruce Willis, a împlinit recent 47 de ani și a avut parte de o aniversare discretă, dar emoționantă, alături de cele mai importante persoane din viața ei — și de câteva prezențe surpriză. Fondatoarea Make Time Wellness a marcat momentul printr-o postare pe Instagram, în care le-a mulțumit celor care i-au fost alături „în ultimele săptămâni”.

Printre invitați s-au numărat și Demi Moore, fosta soție a lui Bruce Willis, și fiica lor cea mare, Rumer Willis, care a venit însoțită de fiica sa de doi ani, Louetta Isley.

Într-una dintre fotografiile publicate, întreaga familie extinsă apare reunită în jurul unei mese în aer liber, zâmbind către cameră. Rumer își ține fiica în brațe, iar alături de ele sunt și cele două fiice ale Emmei și ale lui Bruce, Mabel (13 ani) și Evelyn (11 ani). Într-un scurt videoclip inclus în carusel, micuța Louetta îi urează Emmei „La mulți ani”, spre bucuria tuturor celor prezenți.

Bruce Willis și Demi Moore s-au căsătorit în 1987 și au divorțat în 2000. Cei doi au împreună trei fiice – Rumer, Scout (32 de ani) și Tallulah (30 de ani) – și au păstrat o relație apropiată, continuând să participe împreună la evenimente de familie și să se susțină reciproc în momente importante.

Emma Heming a dezvăluit recent cum Bruce Willis a continuat să joace în timp ce se lupta cu demența.

În cartea sa, The Unexpected Journey, care va apărea pe 9 septembrie 2025, Emma descrie eforturile făcute în spatele camerelor pentru a-l ajuta pe Bruce să-și ducă la capăt rolurile, în special în filmele Assassin (2023) și trilogia Detective Knight (2022–2023).

Emma relatează că regizorii îi reduceau replicile, iar un prieten apropiat îi șoptea textele prin cască, pentru ca actorul să nu atragă atenția asupra stării sale. În ciuda problemelor, Bruce a continuat să joace discret, fără ca publicul să știe despre suferința sa. Inițial diagnosticat cu afazie în 2022, boala s-a agravat, iar în 2023 familia a confirmat că este vorba despre demență frontotemporală – o boală neurodegenerativă care afectează vorbirea, comportamentul și gândirea.

Willis, acum în vârstă de 70 de ani, s-a retras complet din lumina reflectoarelor. Rumer a declarat recent că tatăl ei „se simte bine”, în ciuda diagnosticului.

Emma Heming spune că a scris cartea pentru a-i ajuta pe cei care trec prin experiențe similare.

„Am scris cartea pe care mi-aș fi dorit să o primesc când am aflat diagnosticul. Nu aveam speranță, nici direcție. Astăzi, viața noastră arată diferit pentru că am reușit să construim sprijinul necesar”, explică ea. The Unexpected Journey nu este o carte de memorii, ci un ghid pentru îngrijitorii celor care suferă de boli neurodegenerative.