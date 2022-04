Will Smith, prima declarație după ce Academia de Film i-a interzis să participe la Premiile Oscar timp de 10 ani

Actorul Will Smith nu mai are voie să participe la Premiile Oscar în următorii 10 ani, aceasta fiind sancțiunea primită de la Academia Americană de Film după ce l-a pălmuit pe comediantul Chris Rock pe scenă, în timpul ceremoniei Oscarurilor din acest an.

„Consiliul de administrație a decis că, pentru o perioadă de 10 ani începând cu 8 aprilie 2022, lui Will Smith nu i se va permite să participe la niciun eveniment sau program al Academiei, în persoană sau virtual, inclusiv la premiile Academiei”, arată un comunicat al organizatorilor galei.

Decizia a fost luată în timpul unei reuniuni a Consiliului guvernatorilor care a avut loc la Los Angeles. Întâlnirea, programată inițial pentru 18 aprilie, a fost grăbită după ce Smith și-a anunțat plecarea din Academie săptămâna trecută. Decizia a venit în urma „numeroaselor dezbateri” cu privire la consecințele incidentului de la gala Oscar 2022.

„Cea de-a 94-a ediție a premiilor Oscar trebuia să fie o celebrare a numeroaselor persoane din comunitatea noastră care au făcut o muncă incredibilă în ultimul an; totuși, acele momente au fost umbrite de comportamentul inacceptabil și dăunător al lui Will Smith”, se mai arată în comunicat.

„Accept și respect decizia Academiei”, a fost reacția lui Will Smith.

Numele lui Will Smith se află pe buzele tuturor după incidentul de la Premiile Oscar 2022. Will Smith l-a lovit pe Chris Rock în timpul galei Premiilor Oscar 2022, după o glumă pe care acesta a făcut-o despre soția lui Smith, Jada Pinkett Smith, care suferă de alopecie.

Chris Rock era pe scenă și prezenta premiul pentru cel mai bun documentar. El a făcut mai multe glume despre câteva persoane care se aflau în public, inclusiv despre Jada Pinkett Smith, soția lui Will Smith. „Jada, te iubesc. Abia aștept să văd G.I. Jane II”, a spus Rock.

După ce comediantul a făcut această glumă, Will Smith a urcat pe scenă și i-a dat o palmă. Chris Rock, care era vizibil șocat de ceea ce tocmai s-a întâmplat, a spus imediat după: „Will Smith tocmai m-a lovit. Asta a fost cea mai tare seară din istoria televiziunii.” Ulterior, Smith s-a întors la locul său și a spus: „Nu mai pronunța numele soției mele cu gura ta nenorocită.”

Foto: Arhiva ELLE

