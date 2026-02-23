Digital cover girl: Anastasiia Tsybuliak, despre sustenabilitate, modă și caritate

ELLE: Anastasiia, ești cunoscută ca influencer și antreprenor ucrainean în domeniul sustenabilității. Dar știm că vorbești fluent limba română — povestește-ne despre legătura ta cu România.

Anastasiia Tsybuliak: Deși sunt ucraineană, relația mea cu România este profund personală și începe cu mult înaintea vieții mele profesionale. M-am născut în Moldova — o țară mică, dar pentru mine a fost locul unei copilării cu adevărat fericite. Am petrecut zile nesfârșite, fără griji, alături de bunicii mei, înconjurată de familie, natură și cu un puternic sentiment de apartenență. Am mers la școală în limba română, iar această limbă a devenit nu doar un instrument de comunicare, ci o parte din lumea mea interioară. Sunt profund mândră de asta.

Această legătură nu a rămas în trecut – o transmit în mod conștient copiilor mei. Chiar dacă s-au născut în Ucraina, Moldova și lumea vorbitoare de limba română fac parte în mod natural din istoria familiei noastre. Ori de câte ori au libertatea de a alege un subiect pentru un proiect școlar, aleg adesea Moldova. Recent, fiica mea cea mare a pregătit un proiect de geografie în care a descris o țară fără a o numi. La început, nimeni nu a ghicit — dar după prezentarea ei, toată lumea a știut exact unde se află Moldova și ce o face specială. Pentru mine, acel moment a fost profund simbolic.

Legătura mea cu România este și culturală, și emoțională. Din copilărie, am călătorit mult cu părinții mei – la Marea Neagră, la munte, vizitând mănăstiri, Iașiul, Bucureștiul. Îmi amintesc încă cum am învățat despre costumele tradiționale românești, fiind fascinată de simbolismul și măiestria lor. Bucătăria românească este inseparabilă de amintirile mele din copilărie – mămăliga nu este o modă pentru mine, ci confort, moștenire și cămin.

Există și o legătură de afaceri: familia noastră are relații comerciale de lungă durată cu România. Și în ultimii ani, având în vedere realitățile geopolitice și tensiunile din zonă, această legătură a căpătat o semnificație și mai profundă. Distanțele s-au micșorat, istoriile s-au întrețesut și empatia a devenit mai puternică.

Așadar, relația mea cu România are mai multe straturi – lingvistic, cultural, familial, profesional și uman. Nu este ceva ce am ales strategic; este ceva ce a crescut natural odată cu mine. Și poate de aceea este atât de puternică și de reală.

ELLE: Ce te-a inspirat să creezi produsele organice Glossary? Ce te inspiră astăzi?

Anastasiia Tsybuliak: Probabil, în primul rând, copiii mei. Nu am planificat în mod conștient acest răspuns, dar poate vine în mod natural, deoarece tocmai a început un nou semestru școlar și simt în mod special responsabilitatea pentru viitorul pe care îl creăm pentru ei.

Copiii mei au fost „organici” în sensul propriu al cuvântului încă de la început. De la naștere, am folosit pentru ei numai produse de îngrijire a pielii certificate și sigure. Cu timpul, această abordare s-a extins în mod natural la întreaga noastră casă: produse de curățare ecologice, veselă sigură, textile nontoxice, îmbrăcăminte din bumbac organic și materiale selectate cu grijă.

În ultimii ani, am mers și mai departe – am eliminat aproape complet plasticul din casa noastră. Nu doar l-am redus, ci îl evităm în mod conștient ori de câte ori este posibil. Pentru că, odată ce devii părinte, sustenabilitatea încetează să mai fie un concept abstract. Devine ceva profund personal.

O altă sursă puternică de inspirație pentru mine este copilăria mea. Privind înapoi, îmi dau seama cât de fericită a fost – și, după standardele de astăzi, incredibil de conștientă. Am crescut cu bunicii mei, mâncând alimente cultivate de mâinile lor: fără substanțe chimice, fără îngrășăminte, pur și simplu cultivate pentru familie. Porumb, fasole, miere, căpșuni, nuci din grădină, ouă de casă, rață, iepure — pe atunci era doar viața de zi cu zi. Astăzi, ar fi numit un stil de viață luxos și sănătos.

Mama mea a jucat, de asemenea, un rol-cheie. Ea este asistentă medicală și a acordat întotdeauna o mare importanță sănătății, calității alimentației și prevenirii. Aceste valori făceau parte din viața mea cu mult înainte ca termenul „sustenabilitate” să fie la modă.

De aceea, când reflectez sincer, călătoria mea către un stil de viață durabil — și către crearea brand-ului meu — mi se pare complet naturală. Nu a fost o schimbare bruscă sau o decizie dictată de tendințe. A fost o continuare logică a unei vieți modelate de copilărie, familie și simțul responsabilității față de cei care vin după noi.

ELLE: Plănuiești să intri pe piața românească cu o afacere axată pe sustenabilitate, bunăstare și, desigur, oameni cu gusturi rafinate? Ai ambiții globale?

Anastasiia Tsybuliak: România face deja parte din călătoria noastră – astăzi prin energia verde.

Am intrat pe piața românească cu un proiect de energie regenerabilă și am construit o fermă solară care produce energie curată, bazată pe energie solară. Pentru mine, acesta a fost un prim pas foarte conștient: sustenabilitatea trebuie să înceapă cu infrastructură reală și impact pe termen lung.

În ceea ce privește wellbeing-ul și inițiativele mai ample de sustenabilitate, cred că viața este dinamică — așa că, de ce nu? Aceste direcții evoluează organic. Cu ceva timp în urmă, eram deja în dialog cu persoane profund interesate de brand-urile pe care le reprezentăm în Ucraina și luam în considerare România ca următorul pas firesc.

Desigur, politica și războiul au schimbat multe planuri. Dar nu am abandonat această viziune. Dimpotrivă, văd România ca o piață foarte promițătoare și în rapidă dezvoltare, cu un ecosistem de afaceri în creștere și multe oportunități noi.

De aceea, România rămâne foarte interesantă pentru mine – inclusiv din perspectiva afacerilor globale ale Reorganized Products. O văd ca un spațiu în care sustenabilitatea, wellbeing-ul și afacerile orientate spre viitor se pot intersecta cu adevărat.

ELLE: Ce calități de bază ar trebui să aibă o femeie antreprenor pentru a avea succes?

Anastasiia Tsybuliak: Cred că o femeie antreprenor de succes are nevoie de o combinație de forță interioară și viziune. În primul rând, ambiție și capacitatea de a munci consecvent – nu doar când este ușor sau inspirațional, ci mai ales când este dificil.

O mentalitate globală este esențială. Astăzi, afacerile rareori există în interiorul granițelor, iar capacitatea de a gândi dincolo de o singură piață sau o singură țară determină succesul pe termen lung.

De asemenea, cred într-un simț sănătos al aventurii – curajul de a-ți asuma riscuri calculate, de a păși în necunoscut și de a avea încredere în intuiția ta. Fără acest lucru, inovarea pur și simplu nu se produce.

Pasiunea pentru ceea ce faci este indispensabilă. Când ești cu adevărat conectat la munca ta, aceasta devine o sursă de energie, mai degrabă decât de epuizare.

Și, în cele din urmă, carisma – nu în sens superficial, ci ca autenticitate. Capacitatea de a inspira, de a conduce având valori și de a crea încredere în jurul tău.

ELLE: Îți este greu să spui nu?

Anastasiia Tsybuliak: Empatia face parte din ADN-ul meu. Dorința de a ajuta oamenii a fost întotdeauna ceva natural pentru mine și tocmai de aceea am inițiat o fundație.

Dacă nu aș fi avut această chemare interioară, cred că abordarea mea față de caritate ar fi fost foarte diferită — mai spontană, determinată de cereri individuale, mai degrabă decât de o viziune pe termen lung. Dar pentru mine era important să trec de la ajutorul ocazional la o abordare sistemică, structurată.

Desigur, empatia poate fi o provocare. Sunt foarte conștientă de acest lucru și lucrez constant la asta, pentru că concentrarea este esențială. Nu poți face totul, chiar și cu cele mai bune intenții.

De aceea, fundația noastră are o strategie clară și domenii de activitate bine definite. La fel ca în afaceri, filantropia necesită disciplină, structură și capacitatea de a urma un plan. Numai astfel poate avea un impact real și poate genera schimbări pe termen lung.

ELLE: Afacerile și activitatea ta caritabilă sunt impresionante. Anul trecut ai intrat în echipa No More Plastic Foundation și DIRT Charity by Arizona Muse în calitate de ambasadoare. Cum reușești să încetinești ritmul și să te bucuri de viață cu o carieră atât de activă?

Anastasiia Tsybuliak: Uneori mă surprind și eu, întrebându-mă cum se potrivesc toate lucrurile. Dar adevărul este că ar fi imposibil să fac toate acestea singură.

În primul rând, am o echipă foarte puternică și de încredere. Fără ei, nu aș putea să mă implic în activități caritabile și inițiative sociale, inclusiv implicarea mea în No More Plastic Foundation și DIRT Charity. Sustenabilitatea, sub orice formă, este întotdeauna un efort colectiv.

În ultimii 16 ani de activitate, am învățat cum să deleg și cum să gestionez mai multe roluri fără să mă epuizez. De asemenea, am lucrat intens cu coaches, ceea ce m-a ajutat să înțeleg cât de importante sunt limitele personale. Pentru mine, diminețile sunt sacre. Încerc întotdeauna să le păstrez pentru mine și să-mi planific majoritatea activităților profesionale pentru a doua jumătate a zilei.

Un mic dejun liniștit, un somn de calitate și un început lent al zilei nu sunt un lux pentru mine, ci sunt esențiale. Fără odihnă adecvată, nimic altceva nu aduce cu adevărat bucurie. Acest ritm îmi permite să mențin un echilibru sănătos între viața profesională și cea personală și să rămân concentrată și prezentă.

Și, în cele din urmă, cred cu adevărat că a te bucura de viață devine ceva natural atunci când munca ta este aliniată cu scopul tău. Când ceea ce faci nu este doar un loc de muncă, ci o parte semnificativă a ceea ce ești. Iar când sunt în vacanță cu copiii mei, mă deconectez complet – acele momente sunt rezervate în întregime familiei, prezenței și vieții reale.

ELLE: Sustenabilitatea implică o schimbare de mentalitate, o regândire profundă a obiceiurilor și comportamentelor. Ce sfat le-ai da oamenilor care încearcă să ia măsuri, indiferent cât de mici sau mari, pentru a deveni mai sustenabili?

Anastasiia Tsybuliak: Sustenabilitatea nu înseamnă să faci totul dintr-o dată. Înseamnă să-ți găsești propria zonă de confort în această călătorie.

Foarte des, oamenii se simt copleșiți de ideea unui stil de viață sustenabil, de parcă ar trebui să-și schimbe întreaga viață peste noapte. Cred cu adevărat că aceasta este o abordare greșită. Sustenabilitatea funcționează cel mai bine când crește organic, dintr-un loc care ți se pare natural.

Pentru mine, acea zonă de confort a fost cosmetica. Lucram în această industrie de mulți ani, înțelegeam formulele, certificările, ingredientele – așa că parcursul meu personal către sustenabilitate a început foarte intuitiv, cu curățarea rafturilor mele de cosmetice. Am trecut eu însămi, și mai târziu întreaga mea familie, la formule curate, sigure, certificate și eficiente.

De acolo, pașii următori au venit în mod natural: produse de curățenie pentru gospodărie, apoi ustensile de bucătărie – mai ales când au apărut copiii, deoarece gătitul în siguranță a devenit o prioritate. După aceea, îmbrăcămintea, iar astăzi atenția mea s-a extins la o luptă mai amplă, mai globală, împotriva plasticului.

De aceea, sfatul meu este simplu: începeți de unde vă simțiți conectați.

Dacă moda vă este dragă, începeți cu garderoba.

Dacă vă place să gătiți și vă place mâncarea, începeți cu produse organice.

Dacă sunteți pasionați de frumusețe sau wellness, uitați-vă la ceea ce aplicați pe piele.

Nu există un punct de intrare universal în sustenabilitate. Fiecare persoană trebuie să înțeleagă cu ce rezonează cu adevărat. Când pornești de la un punct de interes și cunoaștere, obiceiurile sustenabile nu par un sacrificiu — ele devin o parte naturală a stilului tău de viață.

ELLE: Să vorbim despre modă. Este a treia cea mai mare industrie manufacturieră din lume și, de asemenea, una dintre cele mai poluante. Ar putea moda să fie 100% sustenabilă?

Anastasiia Tsybuliak: Moda este una dintre industriile cu cel mai mare consum de resurse din lume și, dacă suntem sinceri, sustenabilitatea 100% rămâne mai degrabă un ideal decât un obiectiv realist. Trăim într-un sistem economic real — cu lanțuri de producție globale, consum de energie, transport, forță de muncă și infrastructuri existente. A pretinde altceva nu face decât să creeze noi mituri.

Ceea ce este realist și absolut necesar este o transformare profundă a industriei modei – de la modele rapide, extractive și opace la modele mai responsabile, transparente și circulare.

La Glossary Eco Foundation, ne concentrăm în mod constant pe întregul ciclu de viață al modei: de la materiile prime și condițiile de producție până la utilizare, durabilitate, reciclare și soluții de sfârșitul vieții produselor. Sustenabilitatea în modă nu se referă doar la „materiale ecologice” – ci la reducerea supraproducției, prelungirea duratei de viață a produselor, proiectarea pentru circularitate și onestitatea cu privire la impact.

O altă problemă critică pe care o abordăm este greenwashing-ul. Astăzi, sustenabilitatea a devenit un instrument de marketing puternic, adesea utilizat fără să aibă substanță reală. Acest lucru creează confuzie și neîncredere. De aceea, educația și accesul la informații fiabile și verificate sunt esențiale. Nu ne putem aștepta ca consumatorii să devină experți peste noapte, dar ei pot lua decizii mai bune atunci când subiectele complexe sunt explicate în mod clar și responsabil.

Există deja o cantitate vastă de date reale, cercetări și bune practici disponibile. Factorul-cheie este voința – din partea brand-urilor de a schimba sistemele și din partea consumatorilor de a-și regândi obiceiurile. Moda durabilă nu înseamnă perfecțiune. Înseamnă alegeri informate, transparență și consecvență în timp.

De aceea, considerăm că rolul Glossary Eco Foundation este acela de platformă educațională: să analizeze, să explice și să simplifice sustenabilitatea în modă, fără iluzii, presiuni sau vinovăție, ci cu fapte, structură și perspectivă pe termen lung.

ELLE: Cum ți-ai descrie evoluția stilului tău vestimentar de-a lungul anilor?

Anastasiia Tsybuliak: Când privesc înapoi la stilul meu de-a lungul anilor, văd clar cum a evoluat în paralel cu viața mea – nu la întâmplare, ci strat cu strat.

La început, garderoba mea era axată în mare măsură pe ținute de afaceri și de seară. Croială puternică, siluete precise, linii clare – hainele funcționau aproape ca un limbaj profesional. În același timp, exista întotdeauna loc pentru senzualitate: rochii sculpturale, sexy și bijuterii statement care adăugau încredere și prezență. A fost o perioadă de dovedire, construire, afirmare.

Pe măsură ce viața mea a devenit mai plină – atât profesional, cât și personal – noi categorii au intrat în mod natural în garderoba mea. Maternitatea, mișcarea, ritmul au adus un alt fel de eleganță. Sportul a devenit parte din stilul meu de viață și, odată cu el, a apărut o estetică mai relaxată, funcțională – dar întotdeauna rafinată. Aici a apărut ideea de „mamă cool”: naturală, practică, dar totuși cu intenție.

De-a lungul timpului, garderoba mea de zi a devenit mai sofisticată. Articolele de bază rafinate au înlocuit excesul. Am început să investesc în piese care se potrivesc în diverse contexte – ținute rafinate de zi, potrivite și pentru întâlniri, călătorii, drumuri la școală sau cine informale. Confortul a devenit la fel de important ca forma, dar niciodată în detrimentul esteticii.

Astăzi, mai ales iarna, stilul meu pare foarte complet. Piese de iarnă calde, construite cu grijă, îmbrăcăminte rezistentă pentru exterior, texturi stratificate, tricotaje de calitate — toate echilibrate cu structură și feminitate. Încă păstrez direcții clare: afaceri, seară, sport, zi. Dar acum ele coexistă într-un sistem coerent.

ELLE: Cum îți influențează stilul personal dezvoltarea profesională? Ai un designer sau un brand preferat cu care ai dori să colaborezi în viitor?

Anastasiia Tsybuliak: Nu aș spune că stilul meu personal mi-a influențat dezvoltarea profesională. Dacă ar fi să spun ceva, ar fi invers. Provin din mediul de afaceri, iar parcursul meu profesional — cu disciplina, responsabilitatea și luarea constantă de decizii – a modelat modul în care mă îmbrac.

Abordarea mea, atât profesională, cât și personală, se bazează pe structură, organizare și claritate. Sunt o persoană foarte organizată: apreciez precizia, controlul și simțul ordinii interioare. În mod natural, acest lucru se reflectă în garderoba mea. Linii curate, croială puternică, siluete bine gândite – nu ca o declarație, ci ca o continuare a modului în care funcționez în viață.

Pentru mine, îmbrăcămintea nu este un instrument pentru a impresiona sau pentru a compensa. Este o formă de aliniere. Când imaginea ta exterioară corespunde ritmului tău interior, se creează o ușurință – iar această ușurință susține concentrarea, credibilitatea și încrederea în mediile profesionale.

În același timp, pe măsură ce cariera mea a evoluat, am permis mai multă delicatețe și individualitate în stilul meu – fără a pierde structura. Astăzi, văd moda ca pe un limbaj care poate fi atât inteligent, cât și emoțional, disciplinat și creativ.

În ceea ce privește colaborările viitoare, mi-ar plăcea să creez un proiect cu Ksenia Schnaider. Apreciez profund identitatea brand-ului, abordarea sa îndrăzneață, dar atentă, și modul în care regândește moda prin sustenabilitate și coduri de design puternice. Ar fi foarte semnificativ pentru mine să colaborez cu un designer ucrainean a cărui muncă vorbește aceeași limbă a forței, responsabilității și feminității moderne. Sper sincer că vom putea să vă surprindem cu această colaborare în viitorul apropiat.

ELLE: Care sunt produsele esențiale de înfrumusețare și lifestyle pe care le ai întotdeauna la tine?

Anastasiia Tsybuliak: Îmi place să port cu mine lucruri care contează. Geanta mea nu este niciodată supraîncărcată – totul din interior are un scop clar și reflectă ritmul meu de viață.

Am mereu la mine agenda săptămânală Smythson. Organizarea este o parte importantă a personalității mele, iar notarea lucrurilor mă ajută să rămân concentrată și structurată atât în viața profesională, cât și în cea familială.

Portofelul și ochelarii de soare sunt elemente esențiale evidente, la fel și un dezinfectant organic pentru mâini – ceva la care sunt foarte atentă de ani de zile. Un balsam hidratant pentru buze și o cremă hrănitoare pentru mâini sunt, de asemenea, mereu cu mine. Îmi plac în special produsele Neals Yard Remedies – filosofia și formulele lor naturale rezonează profund cu abordarea mea în ceea ce privește îngrijirea personală.

Desigur, telefonul și AirPods-urile fac parte din realitatea mea de zi cu zi – pentru apeluri, note și momente de tranziție între întâlniri, drumuri la școală și călătorii.

Împreună, aceste obiecte reflectă ceea ce contează cel mai mult pentru mine: grijă, claritate, organizare și alegeri conștiente – chiar și în cele mai mici detalii.

ELLE: În zilele noastre, creatorii și utilizatorii Instagram au puterea de a schimba obiceiurile oamenilor. Cum evaluezi rolul rețelelor sociale și al clasei creative în crearea unei lumi mai sustenabile?

Anastasiia Tsybuliak: Cred că puterea rețelelor sociale de astăzi este enormă – este imposibil să o ignorăm sau să o subestimăm. Este unul dintre cele mai eficiente canale de comunicare pe care le avem și, în același timp, un spațiu pentru dezvoltarea creativă continuă.

Încă învăț cum să folosesc rețelele sociale în cel mai semnificativ mod — pentru inițiativele mele caritabile, pentru afaceri și la nivel personal. Ce mă fascinează este potențialul lor creativ. Îmi place să descopăr conturi Instagram care inspiră și să văd cum oamenii reușesc să-și construiască o identitate puternică, traducând în același timp subiecte complexe, adesea de nișă, precum sustenabilitatea, într-un mod accesibil și captivant.

Sustenabilitatea este încă un subiect provocator pentru un public larg – dar numai pentru moment. Relevanța sa crește rapid, iar clasa creativă joacă un rol crucial în această schimbare. Unii vorbesc despre sustenabilitate prin artă, alții prin modă, design sau frumusețe. Unii, ca noi, lucrează prin fundații și platforme educaționale. Nu există un singur limbaj corect – diversitatea este ceea ce face mesajul mai puternic.

Pentru Fundația Glossary Eco, Instagram este în primul rând o platformă educațională. O folosim pentru a explica, analiza și structura informații despre sustenabilitate într-un mod uman și ușor de înțeles. Prin Glossary Organic Products, devine și o platformă de experți în frumusețe, unde sustenabilitatea este comunicată prin alegerile de produse, ingrediente și ritualuri cotidiene.

Instagramul meu personal reflectă aceeași filosofie ca stil de viață – arătând cum alegerile conștiente pot fi integrate în mod natural în viața de zi cu zi, fără presiune sau perfecționism.

Cred cu adevărat că, atunci când rețelele sociale sunt utilizate în mod judicios, pot schimba obiceiurile, pot modela valorile și pot face sustenabilitatea nu doar ușor de înțeles, ci și dezirabilă.

ELLE: Ce proiecte și colaborări sustenabile intenționați să implementați în 2026?

Anastasiia Tsybuliak: Privind spre 2026, accentul meu se pune pe continuitate, amploare și impact pe termen lung — atât în cadrul fundației, cât și în afaceri.

Pentru Fundația Glossary Eco, una dintre prioritățile noastre cheie este continuarea și extinderea inițiativei „Școala sub soare”. În 2026, ne propunem să integrăm următoarea școală în cadrul acestui proiect, sprijinind în continuare accesul la energie curată și regenerabilă pentru instituțiile de învățământ.

Un alt moment important este lansarea unei cărți dedicate biodiversității din Ucraina. Acest proiect are o semnificație profundă pentru noi — combină educația, cercetarea și responsabilitatea culturală și își propune să atragă atenția asupra ecosistemelor naturale unice ale Ucrainei într-un mod atent și accesibil.

De asemenea, intenționăm să lansăm o colaborare în domeniul modei durabile cu Ksenia Schnaider — un proiect care reflectă valorile noastre comune în ceea ce privește producția conștientă, designul puternic și identitatea ucraineană modernă.

Din perspectiva afacerii, 2026 va fi un an de transformare pentru Glossary Organic Products. Vedem clar necesitatea de a reformata și regândi site-ul și de a investi serios în construirea unei platforme digitale noi, mai avansate. Lansarea acestei platforme globale este unul dintre obiectivele noastre strategice cheie.

În același timp, intenționăm să continuăm extinderea ecosistemului Glossary — să ne dezvoltăm portofoliul de mărci, să creștem numărul de SKU-uri, să deschidem noi categorii de produse și să ne consolidăm poziția ca spațiu curatoriat pentru mărci conștiente.

În cele din urmă, fie că este vorba de filantropie sau de afaceri, obiectivul meu pentru 2026 este același: să construiesc sisteme rezistente, scalabile și semnificative — și care să contribuie la un viitor mai durabil într-un mod foarte practic.

ELLE: Ultima întrebare. Ce te ajută să mergi mai departe când te simți epuizată sau pe punctul de a renunța?

Anastasiia Tsybuliak: Aceste momente mi se întâmplă în mod regulat. Sunt momente în care oboseala se acumulează, apar îndoieli și începi să te întrebi dacă totul are sens — dacă ar trebui să încetinești sau chiar să te oprești complet.

Și foarte des, simt că intervine ceva dincolo de logica rațională. Poți să-i spui credință, intuiție, univers sau mâna lui Dumnezeu — dar în acel moment exact, primesc un mesaj. Cineva îmi scrie spunându-mi cât de important a fost o postare, cât de semnificative i s-au părut informațiile, cum l-au inspirat să gândească sau să acționeze diferit.

M-am surprins gândindu-mă: „Eram atât de aproape să renunț”. Și apoi apare acest sprijin neașteptat – sincer, cald, profund uman. Se simte ca și cum universul te-ar auzi și ți-ar răspunde, amintindu-ți de ce ai început în primul rând.

Acest tip de încurajare nu doar te consolează – te reîncarcă. Îți dă energie pentru următorul sprint. Nu pentru totdeauna, nu la nesfârșit – ci exact pentru următorul pas. Și, uneori, asta este mai mult decât suficient.

