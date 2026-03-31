Victorie definitivă în cazul lui Arian Mirzarafie-Ahi: Justiția română confirmă drepturile persoanelor transgender de a-și echivala actele de identitate, în urma hotărârii CJUE

Statul român trebuie să îi elibereze lui Arian Mirzarafie-Ahi un nou certificat de naștere care să reflecte identitatea recunoscută deja în Marea Britanie, înainte de Brexit. Hotărârea în favoarea bărbatului transgender cu dublă cetățenie pronunțată de Judecătoria Sector 6 Bucuresti, a rămas definitivă după ce Tribunalul București a respins apelurile formulate de Direcția Evidența Persoanelor Cluj, Serviciul Stare Civilă și de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor.

Încă din 2024, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit, în cazul lui Arian, obligația statelor membre de a transcrie actele de identitate ale persoanelor transgender care au parcurs o procedură de recunoaștere juridică a genului în Uniunea Europeană. Atât în fața instanțelor naționale, cât și în fața curții europene, Arian a fost reprezentat de avocata Iustina Ionescu, cu sprijinul ACCEPT.

„Astăzi, pe 31 martie, sărbătorim Ziua Vizibilității Persoanelor Trans, și mă bucur să folosesc acest prilej pentru a mă întoarce către oamenii din comunitatea mea cu vești bune. Am câștigat definitiv în instanțele din România! Este nu doar victoria mea, ci și a noastră – a celor care încă așteaptă să fie văzuți, auziți și recunoscuți. Îi mulțumesc avocatei Iustina Ionescu și le recomand tuturor celor care se află în situația mea și au parcurs procesul de schimbare a actelor în altă țară europeană, să se adreseze Asociației ACCEPT pentru a obține transcrierea actelor în România”, a declarat Arian Mirzarafie-Ahi.

„Procesul în care l-am însoțit pe Arian în ultimii ani are, iată, un deznodământ care în sfârșit îi face dreptate. Mai mult decât o victorie personală, hotărârea confirmată de Tribunalul București este un pas major pentru respectarea drepturilor tuturor persoanelor transgender din România. Romanii care au obținut o decizie definitivă de recunoaștere a genului în alt stat membru nu vor mai trebui să treacă prin procedura anevoioasă din România. Facem apel către Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul de Justiție să adopte o procedură clară, rapidă și accesibilă de schimbare a actelor pentru toți cetățenii români persoane transgender, indiferent dacă au trăit sau nu în alte state membre UE, așa cum le cere și Curtea Europeană a Drepturilor Omului încă din 2021, in cauza X si Y c. Romaniei”, subliniază avocata Iustina Ionescu.

„Cazul lui Arian e încă un exemplu viu că se poate. Că tot ce facem noi contează, că dreptatea încă există și că un viitor mai bun pentru comunitatea LGBTI din România este posibil. E o ocazie de a ne aminti că niciunul dintre drepturile de care ne bucurăm astăzi nu a apărut din neant și că tot ce avem trebuie apărat. Îi suntem recunoscători lui Arian pentru curajul de a face tot acest proces public și de a înfrunta în instanță instituțiile statului, care prin contestarea deciziei judecătorilor, au demonstrat în mod rușinos că nu lucrează în interesul cetățenilor”, declară Victor Ciobotaru, directorul executiv al Asociației ACCEPT.

Hotărârea definitivă a Tribunalului București implică și obligație instituțiilor de a achita cheltuieli de judecată. De asemenea, Direcţia Evidenţa Persoanelor Cluj, Serviciul Stare civilă trebuie să pună în executare hotărârea instanței și să îi elibereze de urgență lui Arian un nou certificat de naștere.  În cazul în care autoritățile competente nu vor pune în aplicare hotărârea judecătorească, vom solicita instanței aplicarea penalităților de întârziere pentru fiecare zi de neexecutare, astfel încât obligațiile stabilite prin hotărâre să nu rămână doar formale, ci să producă efecte concrete. Vom folosi toate demersurile legale necesare pentru a asigura executarea efectivă a hotărârii.

Cronologia cazului

Arian Mirzarafie-Ahi a început o acțiune la Judecătoria Sector 6 București în 2021, după ce Direcţia Evidenţa Persoanelor Cluj, Serviciul Stare civilă, a refuzat să-i transcrie actele emise de statul britanic. În ciuda faptului că Arian încheiase o procedură complexă de recunoaștere legală a genului, derulată pe o perioadă de aproximativ 4 ani, instituțiile din țară îi cereau să repete tot acest demers în România, unde nu există o procedură clară și demnă la care persoanele transgender să poată apela.

Refuzul autorităților române l-a pus în situația de a trăi pentru o vreme cu două seturi de acte și două identități diferite. În plus, după Brexit, de fiecare dată când călătorea în România pentru a-și vizita familia, Arian era nevoit fie să-și folosească actele neactualizate, fie să renunțe la drepturile sale de cetățean european, printre care cel la liberă circulație. Utilizarea actelor românești l-a transformat în câteva ocazii într-o victimă a discriminării și i-a adus numeroase prejudicii de-a lungul timpului.

În a doua jumătate a anului 2022, Judecătoria Sectorului 6 București, a decis să trimită întrebări preliminare către CJUE, considerând că refuzul României de a echivala modificarea statutul civil legal al lui Arian în Regatul Unit poate încălca normele UE. În 2024, Curtea a hotărât că România trebuie să transcrie orice modificare a numelui și a genului în actele de identitate ale cetățenilor români intervenite pe teritoriul altor state membre UE, fără a mai parcurge o nouă procedura internă privind recunoașterea genului.

Cazul s-a întors la instanțele din România, care, în acord cu hotărârea CJUE, i-au dat dreptate lui Arian. Contrar obligațiilor de a reprezenta corect interesele cetățenilor și de a recunoaște obligativitatea implementării hotărârilor CJUE, Starea civilă Cluj și Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor au atacat decizia instanței, refuzând să aplice jurisprudența europeană. În luna martie a acestui an, Tribunalul București a hotărât să respingă apelul, reafirmând importanța respectării drepturilor persoanelor transgender din România ca cetățeni europeni.

