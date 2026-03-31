Filme rare, voci radicale: Mici Excese la Apollo111 Cinema

Apollo111 Cinema și publicația Films in Frame lansează un program comun care aduce pe marele ecran Mici Excese, o colecție de cinema curatoriată de criticul de film Victor Morozov. Seria debutează în luna aprilie cu ciclul Teatru filmat, cinema salvat, reunind filme semnate de autori provocatori precum João César Monteiro, Hans-Jürgen Syberberg și Jonas Mekas. Gândit în jurul întâlnirii dintre scenă și ecran, acest program își găsește natural locul la Apollo111, un spațiu multi-funcțional pentru teatru și cinema. Prima proiecție are loc joi, 9 aprilie, iar biletele sunt disponibile online.

Victor Morozov explică:

„Teatru filmat a fost multă vreme – dacă nu cumva mai este și azi – cel mai grav reproș care se putea aduce artei cinematografice. E de citit în el nemulțumirea față de o formă care, în loc să-și caute propria cale, nu face decât să transpună inert, contra naturii, găselnițele acestei surori mai mari și mai prestigioase care e ‚sfânta scândură: dialoguri, statism, spații închise. Ciclul „Teatru filmat, cinema salvat” alege să înoate împotriva curentului, ba chiar să supraliciteze militant: în loc să subscrie la această dogmă, consideră necesară demolarea ei. Pe urmele unor mari reprezentanți ai modernismului cinematografic, vede în acest act de a întoarce armele, cultivând o nouă apropiere între cinema și teatru, o mare ocazie de revigorare a artei.”

Programul se deschide joi, 9 aprilie, de la ora 19:00 cu Silvestre (r. João César Monteiro, Portugalia, 1981), o reinterpretare liberă și ludică a basmului european, filtrată prin stilul inconfundabil al unuia dintre cei mai radicali autori ai cinemaului portughez. Filmul urmărește călătoria unei tinere femei care, deghizată în bărbat, traversează un univers deopotrivă medieval și atemporal, unde identitatea, dorința și convențiile sociale sunt constant puse sub semnul întrebării. Cu o estetică austeră, dar încărcată de ironie și senzualitate, Monteiro construiește un film hipnotic, în care narațiunea clasică este subminată de un joc sofisticat între teatralitate, artificiu și libertate formală. În rol principal: o foarte tânără Maria de Medeiros, actriță portugheză cu o importantă carieră ulterioară în cinemaul european, dar și cu apariții la Hollywood – a rămas in istorie cu personajul Fabienne din Pulp Fiction (Quentin Tarantino).

Silvestre

În luna mai va fi proiectată drama istorică Ludwig – Requiem for a Virgin King (r. Hans-Jürgen Syberberg, Germania, 1972), un portret vizionar și profund stilizat al regelui bavarez Ludwig al II-lea, transformat de Syberberg într-o figură mitică aflată la granița dintre istorie și legendă. Departe de convențiile biograficului clasic, filmul îmbină teatrul, opera și instalația vizuală într-un eseu cinematografic despre putere, singurătate și evadarea în imaginar. Prin decoruri artificiale și o mizanscenă deliberat teatrală, Syberberg construiește o meditație melancolică asupra identității și alienării, în care figura regelui devine simbolul unei lumi în declin, dar și al unei sensibilități radical diferite.

A treia propunere a programului este The Brig (r. Jonas Mekas, SUA, 1963) un experiment cinematografic radical, inspirat de spectacolul omonimă produs de compania de teatru newyorkeză Living Theatre, care reconstituie cu o intensitate brutală viața într-o închisoare militară americană. Filmat aproape documentar, într-un spațiu claustrofob și fără concesii narative, filmul urmărește rutina repetitivă, umilitoare și violentă la care sunt supuși deținuții, construind o experiență viscerală pentru spectator. Prin stilul său direct și nefiltrat, Mekas transformă filmul într-un act de protest împotriva autorității abuzive, dar și într-o reflecție dură asupra mecanismelor de disciplinare și dezumanizare.

The Brig

„Ne dorim de multă vreme să pornim un program de proiecții curatoriate de echipa Films in Frame, însă am respins mereu ideea unui alt cineclub, printre multele, foarte valoroase şi bune, care există deja. Ne entuziasmează tare colaborarea cu Apollo111 Cinema, nu cred că exista un loc mai potrivit pentru ideile noastre și sperăm ca publicul să aibă încredere în gusturile noastre. Ne propunem să le oferim filme la fel de interesante şi provicatoare ca textele pe care le scriem”, spune Laura Mușat, editoarea fondatoare Films in Frame.

Apollo111 Cinema este unul dintre cele mai noi spații dedicate filmului de autor din București, situat în Palatul Universul. Parte dintr-un hub cultural deja consacrat, cinematograful continuă spiritul Apollo111 printr-un program atent curatoriat, care aduce împreună filme independente, clasice restaurate și titluri contemporane relevante.

Films in Frame este o publicație aflată la intersecția dintre cinema și imagine și colaborează în mod constant cu cei mai importanți critici de film și jurnaliști din peisajul autohton.

