Rebecca Rigg, fosta soție a lui Simon Baker, șocată de zvonurile despre posibila relație a actorului cu Nicole Kidman

Fosta soție a lui Simon Baker, Rebecca Rigg, s-ar fi declarat „șocată și nedumerită” de zvonurile potrivit cărora actorul ar fi implicat romantic cu colega sa din Scarpetta, Nicole Kidman.

Rebecca, în vârstă de 58 de ani, a fost căsătorită cu starul din The Mentalist între 1998 și 2020 și este o prietenă apropiată din copilărie a lui Nicole. Cele două au crescut în aceeași zonă din Sydney.

„O iubește pe Nicole ca pe o soră, au trecut prin atât de multe de-a lungul anilor, așa că este extrem de șocant pentru ea să accepte asta”, a declarat o sursă pentru revista New Idea.

Aceeași sursă a adăugat că Rebecca Rigg ar fi fost deranjată de faptul că nici Nicole, de 58 de ani, nici Simon nu au luat legătura cu ea în legătură cu speculațiile după ce cei doi au fost văzuți ținându-se de mână pe covorul roșu la premiera „Scarpetta”.

„Rebecca este complet în afara situației actuale dintre Nicole și Simon. Mulți dintre prietenii lor comuni presupun că ținutul de mână a fost un gest forțat pentru promovarea show-ului”, a spus sursa. „Dar modul în care evită să răspundă la întrebări despre statutul lor și apoi petrec atât de mult timp intim împreună dă mult mai multă validitate zvonurilor.

Simon și Rebecca s-au despărțit de mulți ani. Încă își cresc copiii împreună și se mândresc cu relația lor transparentă. Faptul că Nicole se comportă atât de reținută încalcă codul prietenei.”

Rebecca Rigg este și ea o actriță apreciată, apărând atât în producții australiene, cât și hollywoodiene, inclusiv într-un rol mic în filmul Jerry Maguire (1996), alături de fostul soț al lui Nicole, Tom Cruise.

Nicole, care este prietenă apropiată cu Rebecca de peste 40 de ani, este și nașa uneia dintre fiicele acesteia, Stella Baker, de 31 de ani, actrița din The Republic of Sarah.

Se pare că Rebecca Rigg nu este singura afectată de zvonurile despre relația romantică, fostul soț al lui Nicole Kidman, Keith Urban, simțindu-se și el luat prin surprindere.

Nicole și Simon, care interpretează un cuplu căsătorit în noua serie Amazon Prime „Scarpetta”, au fost văzuți ținându-se de mână și zâmbind la premiera de la New York de la începutul lunii martie.

Foto: PR

La eveniment, Nicole a recunoscut că legătura și chimia dintre ei „pur și simplu se simte”, în timp ce Simon, 56 de ani, a glumit: „I don’t kiss and tell”, făcând referire la faptul că vrea să rămână discretă.

Se spune că Urban, de 58 de ani, este devastat de zvonurile privind relația lui Nicole, mai ales având în vedere cât de repede pare să fi trecut peste separarea lor de anul trecut.

„Să-i vezi pe Nicole și Simon ținându-se de mână a fost echivalentul să-ți vezi pe cel mai bun prieten cu soția lui, și l-a afectat mult. Știa că e natural pentru ea să se sprijine pe Simon, el a fost acolo și pentru Naomi Watts după despărțirea de Liev [Schreiber]”, a declarat o sursă pentru Woman’s Day.

Sursa a adăugat că Keith speră cu adevărat că Nicole și Simon se distrează doar pentru camere, deoarece o relație reală l-ar devasta.

Foto: Hepta, PR

