Soțul Laurei Cosoi a dezvăluit sexul celui de-al cincilea copil. Cum s-a dat de gol Cosmin Curticăpean: „Am copii mici”

Cosmin Curticăpean, soțul actriței Laura Cosoi, a făcut o dezvăluire neașteptată despre familia lor, confirmând sexul celui de-al cincilea copil. Invitat recent într-un podcast, antreprenorul a vorbit despre provocările vieții de părinte și, fără să vrea, a oferit fanilor un indiciu clar despre bebelușul care urmează să vină pe lume.

În cadrul discuției, Cosmin Curticăpean a menționat vârsta copiilor săi și s-a referit la viitorul membru al familiei folosind un feminin, ceea ce a lămurit imediat curiozitatea ascultătorilor:

„Eu am copii mici, 8 ani are cea mai mare fetiță și o a cincea abia se naște anul ăsta”, a declarat el în podcast-ul „Bridgecast”, moderat de Irina Dochițu.

Această mărturisire a venit înainte ca Laura Cosoi să dezvăluie oficial sexul bebelușului pe rețelele de socializare, așa cum intenționa inițial. Actrița pregătise o surpriză pentru fetițele sale și dorea să marcheze momentul într-un mod special, însă Cosmin a dat totul de gol, stârnind emoție și entuziasm printre fani.

Laura Cosoi, despre a cincea sarcină

Prezentatoarea spune că fiecare sarcină pe care a avut-o a fost diferită, însă, în ansamblu, toate au decurs bine. Tocmai faptul că nu s-a confruntat cu probleme majore de sănătate a încurajat-o să își dorească o familie numeroasă și să își continue în același timp activitatea profesională.

„Cumva, fiecare sarcină are particularități, dar, per total, toate au fost foarte ok. Nu am avut riscuri, probleme, iar asta clar a contat enorm și în decizia de a avea mai mulți copii, dar și în faptul că, iată, pot să-mi continui activitatea într-un mod cât se poate de activ și frumos, cu limitări, evident, dar asta mă bucură. Sarcina asta, dintre cele cinci sarcini, dar cel mai bine spun la final, că așa e frumos, e una dintre cele mai ușoare, ca primele două”, a spus vedeta pentru Spynews.ro.

Deși mulți se întreabă dacă, după patru fetițe, al cincilea copil va fi în sfârșit un băiețel, Laura Cosoi și soțul ei știu deja răspunsul. Totuși, cei doi au decis să păstreze secretul pentru moment.

Vedeta a dezvăluit că vor organiza un moment special pentru a le spune vestea și celor patru fiice ale lor, deoarece își dorește ca fiecare etapă importantă din viața familiei să fie marcată într-un mod simbolic.

„Am aflat ce o să avem, dar le facem fetițelor o surpriză, peste vreo două săptămâni. Ele încă nu știu, iar apoi o să anunțăm peste tot. Era simplu să le spunem, dar eu așa sunt, îmi place simbolistica, îmi place ca nimic să nu fie întâmplător și să marchez momentele importante. Voi naște la mijlocul verii, în iulie. Ne-am gândit și la nume, am o variantă, dar așteptăm să vedem dacă se confirmă în familie. Sunt mai multe păreri, nu poți să hotărăști singur”, a mai povestit ea.

Foto: Arhiva ELLE

