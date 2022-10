10 artiști care au dezvăluit că au scris piese despre alte vedete

Pentru muzicieni, sursele de inspirație pot veni din locuri divere, iar experiențele pe care le trăiesc în plan personal au un cuvânt de spus în arta lor. Așa că, nu ar trebui să ne surprindă faptul că în spatele unor piese se află, de fapt, povești despre alte celebrități. În timp ce unele vedete au ales să păstreze secretul, altele au deslușit misterul:

1. Phil Collins

Phil Collins a inclus o melodie, inițial scrisă ca un cântec de leagăn pentru fiica lui, Lily Collins, pentru coloana sonoră a filmului Tarzan, la care el a lucrat. Actrița a povestit ulterior că este chiar una dintre piesele ei preferate făcute de tatăl ei. „You’ll Be in My Heart din Tarzan. A fost scrisă pentru mine ca un cântec de leagăn când eram mai mici. Am crescut urmărind spectacole și filme Disney împreună și a fost felul lui de a putea face asta pentru copiii lui. A fost special”, a declarat Lily Collins în cadrul show-ului „Harry.”

2. Katy Perry

Katy Perry a recunoscut, în urmă cu câțiva ani, pentru revista Steppin Out, care a fost, de fapt, inspirația din spatele hitului I Kissed A Girl. Ei bine, artista răsfoia o revistă și a văzut o fotografie cu Scarlett Johansson, moment în care i-a spus iubitului ei care se afla cu ea că ar vrea să o sărute pe actriță dacă ar avea ocazia. Deși acest lucru nu s-a întâmplat niciodată, Scarlett Johansson a declarat că s-a simțit flatată.

3. Chris Martin

Chris Martin a scris piesa Fix You pentru fosta lui parteneră, Gwyneth Paltrow, după ce tatăl ei, regizorul și producătorul de film Bruce Paltrow a murit în 2002. Paltrow l-a întâlnit pe artist la trei săptămâni după ce tatăl ei s-a stins din viață. S-au căsătorit în 2003, iar în 2014 s-au despărțit. „Fix You a fost despre el încercând să mă ajute să fac față morții tatălui meu”, a spus Gwyneth Paltrow în cadrul The Howard Stern Show.

4. Miley Cyrus

Despărțirea de Nick Jonas a inspirat-o pe Miley Cyrus să scrie unul dintre primele ei hituri, 7 Things. Cei doi au avut o relație de aproape doi ani în perioada adolescenței. În videoclip, artista arată și o fotografie măzgălită cu el. De asemenea, Miley Cyrus a vorbit și în autobiografia ei, Miles to Go, despre procesul creativ din spatele piesei.

5. John Legend

Poate că nu e o surpriză pentru nimeni faptul că All of Me, piesa lui John Legend, este inspirată de soția lui, Chrissy Teigen. Erau împreună de mai bine de șapte ani când a scris acest cântec de dragoste. Pentru LA Confidential, artistul a confirmat acest lucru. Deși este într-adevăr o melodie care îți trezește sentimente, Chrissy Teigen a mărturisit că a ascultat piesa de atât de multe ori încât nu se mai emoționează.

6. Taylor Swift

Taylor Swift s-a folosit de experiențele personale pentru a face muzică. În ceea ce privește I Knew You Were Trouble, cântăreața a confirmat, din greșeală ce-i drept, pentru Sunday Times, că melodia este despre Harry Styles, după ce a interpretat-o la BRIT Awards în 2013, eveniment la care artistul a fost prezent. Cei doi s-au întâlnit timp de câteva luni în 2012, iar în 2013 s-au despărțit. „Nu este greu să ajungi la acea emoție atunci când persoana căreia îi este adresată melodia stă lângă scenă și se uită”, a comentat Taylor Swift.

7. Ashlee Simpson

La un deceniu de când a lansat single-ul Boyfriend, Ashlee Simpson a dezvăluit că piesa era despre Lindsay Lohan și relația ei cu Wilmer Valderrama. Când a apărut la Watch What Happens Live, gazda Andy Cohen a întrebat-o dacă zvonurile conform cărora versurile sunt despre cei doi sunt adevărate, iar ea a confirmat.

8. John Mayer

John Mayer a declarat într-un interviu pentru The New York Times că piesa Still Feel Like Your Man, care face parte din albumul The Search for Everything, a scris-o pentru Katy Perry. „La cine altcineva m-aș fi putut gândi? Este o dovadă a faptului că nu am întâlnit multe femei în 5-6 ani. Aceea a fost singura mea relație.” Relația celor doi a început în 2012, dar în 2014 au decis să meargă pe drumuri separate.

9. Justin Timberlake

Experiențele din viața personală au avut un rol important pentru muzica lui Justin Timberlake. El a fost sincer cu privire la faptul că soția lui, Jessica Biel, și fiul lor, Silas, l-au inspirat când vine vorba de albumul Man of the Woods. În cartea sa, Hindsight, Justin Timberlake a mai povestit că Mirrors, un cântec despre găsirea persoanei iubită, a fost despre Jessica Biel.

10. Cody Simpson

Când era într-o relație cu Miley Cyrus, Cody Simpson a scris o piesă de dragoste intitulată Golden Thing pentru a o face să depășească mai ușor perioada de recuperare după o operație. Deși a avut rețineri să lanseze piesa, artista l-a încurajat să facă pasul acesta.

Foto: Profimedia, Hepta, Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro