Academy Museum Gala 2022: ținutele fabuloase cu care vedetele au atras toate privirile

Academy Museum Gala 2022 a reunit nume mari ale cinematografiei în cadrul unui eveniment spectaculos. Julia Roberts a fost premiată pentru cariera ei de peste trei decenii pe marile ecrane în cadrul Academy Museum Gala 2022, care a avut loc la Los Angeles. Roberts, în vârstă de 54 de ani, a luat acasă premiul the Icon Award în cadrul evenimentului care a sărbătorit impactul cultural global al carierei actriței din „Pretty Woman”.

„De-a lungul carierei sale extinse și apreciate, Julia a interpretat personaje emblematice și roluri memorabile”, a declarat Jacqueline Stewart, director și președinte al Muzeului Academiei, potrivit Deadline. „Suntem încântați să îi onorăm excelența continuă în industrie și contribuția sa.”

În cadrul aceluiași eveniment au mai fost premiați Miky Lee, Steve McQueen și Tilda Swinton. Producătorul de filme Miky Lee, în vârstă de 61 de ani, a câștigat The Pillar Award pentru sprijinul acordat muzeului. McQueen, regizorul de film britanic în vârstă de 53 de ani, a primit The Vantage Award, iar. Swinton, în vârstă de 61 de ani, a fost onorată cu The Visionary Award pentru munca sa de promovare a artei cinematografice.

Academy Museum Gala 2022 a beneficiat de un recital al legendarei cântărețe Diana Ross, dar și de prezența a numeroase celebrități precum Glenn Close, Olivia Wilde, Selena Gomez, George Clooney și Hailey Bieber.

Imaginea de la Academy Museum Gala 2022 care a devenit virală

Selena Gomez și Hailey Bieber au pozat pentru primele lor fotografii publice împreună, într-un moment surprinzător, la patru ani după ce fotomodelul s-a căsătorit cu Justin Bieber, fostul iubit al Selenei, și la mai puțin de două săptămâni după ce Hailey a dat un interviu în care a vorbit deschis despre criticile la adresa relației cu soțul ei.

Fotografia în care cele două stau aproape una de cealaltă și zâmbesc (o poți vedea în galeria de mai sus) a fost făcută de fotograful Tyrell Hampton și postată pe Instagram, unde a adunat un număr record de like-uri și comentarii.

Hailey și Justin s-au căsătorit în 2018 după o poveste de dragoste care a surprins pe toată lumea și la doar câteva luni după ce a fost anunțată despărțirea cântărețului de Selena Gomez. De ani de zile, mulți fani ai Selenei au criticat relația cuplului căsătorit și au pus sub semnul întrebării momentul în care a început aceasta. În episodul din 28 septembrie al podcastului Call Her Daddy, Hailey a negat că relația ei cu Justin a început în timp ce acesta încă mai era cu Selena.

