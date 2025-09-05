Willow, fiica lui Pink, a început liceul. Imagini rare cu adolescenta

Carey Hart, soțul cântăreței Pink, a publicat pe contul său de Instagram imagini rare cu cei doi copii ai lor, Willow și Jameson, pentru a marca începutul noului an școlar. Fostul campion de motocross a mărturisit că este o zi cu adevărat specială, întrucât Willow, în vârstă de 14 ani, a pășit acum în etapa liceului.

„Prima zi de școală pentru cei mici!!!! Este incredibil că Willz începe liceul astăzi. Fetița mea crește și face primul pas important către împlinirea visului ei. Vei ajunge pe Broadway într-o zi. Sunt atât de mândru de tine”, a scris Hart în descrierea postării.

În imagine, adolescenta poartă blugi și un top roz scurt, ținând în mână o sticlă Stanley, în timp ce zâmbește către cameră. În a doua fotografie, fratele ei, Jameson, în vârstă de 8 ani, apare plin de energie, cu un zâmbet larg și aparatul dentar la vedere.

„Jamo, te rog doar să nu mănânci prea mult lipici”, a glumit Hart în mesajul dedicat fiului său.

Pink, apariție rară alături de fiica sa, Willow

Pink și fiica sa, Willow Sage Hart, în vârstă de 14 ani, au fost prezente luna trecută la aniversarea a zece ani de la premiera musicalului Hamilton, desfășurată pe Broadway. Cele două au atras toate privirile, fanii remarcând instantaneu asemănarea izbitoare dintre ele.

Evenimentul a avut loc la Richard Rogers Theatre din New York și a reunit numeroase celebrități și susținători ai producției. Alături de Pink și Willow a fost prezent și Jameson, fiul cel mic al artistei.

Pink a purtat o rochie neagră, elegantă, cu un umăr gol. Willow a optat pentru o rochie roșie, fără bretele, iar Jameson a ales un costum clasic, negru.

Pink și Carey Hart s-au căsătorit în 2006. Cei doi au devenit părinți pentru prima oară în 2011, când s-a născut Willow, iar în 2016 a venit pe lume cel de-al doilea copil al lor, Jameson.

Cei doi au trecut printr-o perioadă de separare în 2008, însă s-au împăcat un an mai târziu, după ce au urmat terapie de cuplu. În ianuarie 2025, celebrul cupul a aniversat 19 ani de căsnicie.

„Astăzi se împlinesc 19 ani de căsnicie cu această femeie incredibilă, @pink. De peste 20 de ani călătorim împreună prin lume, am întemeiat o familie și am construit amintiri și o viață minunată împreună. Nu-i rău pentru doi copii despre care nimeni nu credea că vor ajunge departe. Ești ca un vin bun, iar eu te iubesc”, a scris Carey Hart într-o postare pe Instagram.

În luna iulie, și Pink i-a transmis un mesaj emoționant soțului său, cu ocazia zilei sale de naștere.

„La mulți ani @hartluck. M-am gândit că lumea are nevoie de încă 50 de motive”, a scris artista în descrierea unei fotografii de familie și a unei liste intitulate „50 de motive să te iubesc.”

În ceea ce o privește pe Willow, adolescenta în vârstă de 14 ani începe să-și croiască propriul drum artistic. Deși a urcat deja pe scenă alături de mama sa (cele două au cântat împreună în 2024 la Convenția Națională Democrată și au lansat în 2021 piesa Cover Me In Sunshine, care a ajuns în topurile internaționale), Willow își dorește o carieră independentă, orientată spre teatru.

Într-un interviu acordat People, Pink a descris-o pe Willow ca fiind extrem de talentată:

„Are o voce incredibilă. E o mică pasăre. Își dorește să joace pe Broadway și apoi să devină chirurg specializat în traume. Încă nu e complet convinsă. Este foarte atrasă de musical. Eu încerc s-o fac să-și întindă aripile puțin mai mult.”

În 2023, Willow a interpretat o piesă de Olivia Rodrigo în cadrul primului său recital, moment pe care Pink l-a distribuit cu mândrie pe rețelele de socializare. La începutul anului 2024, adolescenta a decis să se retragă din turneul Summer Carnival Tour al mamei sale pentru a juca într-un musical.

