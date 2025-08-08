Pink, apariție rară alături de fiica sa, Willow. Cum arată adolescenta

Pink și fiica sa, Willow, au atras toate privirile la un eveniment desfășurat pe Broadway.

Pink și fiica sa, Willow Sage Hart, în vârstă de 14 ani, au fost prezente la aniversarea a zece ani de la premiera musicalului Hamilton, desfășurată pe Broadway. Cele două au atras toate privirile, fanii remarcând instantaneu asemănarea izbitoare dintre ele.

Evenimentul a avut loc la Richard Rogers Theatre din New York și a reunit numeroase celebrități și susținători ai producției. Alături de Pink și Willow a fost prezent și Jameson, fiul cel mic al artistei, în vârstă de opt ani.

Pink, în vârstă de 45 de ani, a purtat o rochie neagră, elegantă, cu un umăr gol. Willow a optat pentru o rochie roșie, fără bretele, iar Jameson a ales un costum clasic, negru.

Pink, pe numele său real Alecia Beth Moore, este căsătorită cu fostul campion de motocross Carey Hart din 2006. Cei doi au devenit părinți pentru prima oară în 2011, când s-a născut Willow, iar în 2016 a venit pe lume cel de-al doilea copil al lor, Jameson.

Pink și Carey au trecut printr-o perioadă de separare în 2008, însă s-au împăcat un an mai târziu, după ce au urmat terapie de cuplu. În ianuarie 2025, cei doi au aniversat 19 ani de căsnicie.

„Astăzi se împlinesc 19 ani de căsnicie cu această femeie incredibilă, @pink. De peste 20 de ani călătorim împreună prin lume, am întemeiat o familie și am construit amintiri și o viață minunată împreună. Nu-i rău pentru doi copii despre care nimeni nu credea că vor ajunge departe. Ești ca un vin bun, iar eu te iubesc”, a scris Carey Hart într-o postare pe Instagram.

În luna iulie, și Pink i-a transmis un mesaj emoționant soțului său, cu ocazia zilei sale de naștere.

„La mulți ani @hartluck. M-am gândit că lumea are nevoie de încă 50 de motive”, a scris artista în descrierea unei fotografii de familie și a unei liste intitulate „50 de motive să te iubesc.”

În ceea ce o privește pe Willow, adolescenta în vârstă de 14 ani începe să-și croiască propriul drum artistic. Deși a urcat deja pe scenă alături de mama sa (cele două au cântat împreună în 2024 la Convenția Națională Democrată și au lansat în 2021 piesa Cover Me In Sunshine, care a ajuns în topurile internaționale), Willow își dorește o carieră independentă, orientată spre teatru.

Într-un interviu acordat People, Pink a descris-o pe Willow ca fiind extrem de talentată: „Are o voce incredibilă. E o mică pasăre. Își dorește să joace pe Broadway și apoi să devină chirurg specializat în traume.” Artista a mai adăugat: „Încă nu e complet convinsă. Este foarte atrasă de musical. Eu încerc s-o fac să-și întindă aripile puțin mai mult.”

În 2023, Willow a interpretat o piesă de Olivia Rodrigo în cadrul primului său recital, moment pe care Pink l-a distribuit cu mândrie pe rețelele de socializare. La începutul anului 2024, adolescenta a decis să se retragă din turneul Summer Carnival Tour al mamei sale pentru a juca într-un musical.

Această tranziție a fost surprinsă într-un clip emoționant, publicat de Pink pe Instagram. În înregistrare, artista a avut o discuție sinceră cu fiica sa: „Vreau să-mi spui tot. Mă părăsești. Cum ai putea să-mi faci asta?”, a întrebat-o ea, pe un ton jucăuș. „Ce vei face când ajungi acasă? Ce aștepți cu nerăbdare?”, a continuat Pink.

Willow a dezvăluit că urmează să joace într-o producție a musicalului Bye Bye Birdie.

„Așadar, teatru. Te-ai îndrăgostit de Mamma Mia? Îmi amintesc când ai apărut pe scenă pentru prima dată în Mamma Mia și ai fost…”, a spus Pink, dând entuziasmată din mâini. „Și eu m-am întrebat: Cine e persoana asta? Nu te-am văzut niciodată atât de expansivă, iar energia ta era de șase ori mai mare decât corpul tău. A fost uimitor. Am rămas fără cuvinte.”

Willow și-a exprimat în mod clar aspirațiile: „Vreau să fac teatru și să joc, într-o zi, pe Broadway.” Pink a susținut alegerea fiicei sale, spunând: „Ai propria ta cale și vrei să mergi pe ea, iar mie îmi place asta. La ultimul tău recital, am văzut o versiune a ta pe care nu o cunoșteam. E ceva incredibil să te privesc cum crești și te desprinzi de mine.”

Foto: Profimedia

Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
