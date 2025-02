EXCLUSIV ELLE: Cameron Diaz & Jamie Foxx – Back in Action

Back in Action este genul de film de care ai nevoie ca să-ți iei gândul de la chestiuni mai presante: regizat de Seth Gordon, care a și colaborat la scrierea scenariului cu Brendan O’Brien, are în prim-plan un cuplu de foști spioni CIA care au decis să renunțe discret la activitatea lor intensă și periculoasă pentru a-și întemeia o familie… 15 ani mai târziu, când problemele lor se rezumă doar la a-i convinge pe copii să nu intre în bucluc, sunt descoperiți și, ca atare, nevoiți să recurgă din nou la vechile practici, de data aceasta cu doi copii după ei. Distribuția hilarei povești mai cuprinde câteva nume mari – Glenn Close o interpretează pe mama personajului lui Diaz, o legendă a spionajului, în vreme ce Andrew Scott și Kyle Chandler își aduc și ei aportul, tot ca spioni.

Ar mai fi de zis și faptul că acesta a fost proiectul pentru care Cameron Diaz, odinioară o regină încoronată a comediilor, fie ele romantice sau de acțiune, s-a întors la actorie, convinsă fiind de Jamie Foxx, alături de care mai lucrase la Any Given Sunday și Annie. Nu a fost greu, a povestit Foxx la un moment dat, pur și simplu a ademenit-o cu distracția pe care o presupune un astfel de proiect. Iar filmul reflectă, cu siguranță, cu ironiile și glumițele sale și cu scenele de acțiune exagerate până la absurd, distracția de care au avut parte. „Suntem foarte norocoși”, spune Diaz într-un interviu în care îi am pe cei doi actori în față, pe Zoom, pe ecranul laptopului meu. „Putem face filme care pun zâmbete pe fețele oamenilor și, da, ne-am distrat de minune. A fost o provocare grozavă și, mai presus de toate, cred că a fost doar o poveste grozavă de spus.”

Cum filmul e atât de nostim și cum cei doi protagoniști nu sunt străini defel de umor (Foxx, care are și o carieră paralelă de stand-up comedian, chiar se definea la un moment dat drept un snob al umorului), i-am întrebat care sunt elementele inducă râsete în Back in Action și cum le-au abordat. „E vorba și despre limbaj, și despre umorul mai fizic, cred că este vorba despre tot”, spune Foxx. „Este și situația. E vorba de Seth Gordon, care este marele nostru regizor. Cameron își aduce perspectiva asupra a ceea ce crede ea că ar trebui să facă aceste personaje. E ca și cum noi toți am pune lucrurile cap la cap. Iar unele dintre părțile mele preferate din acest punct de vedere sunt cele cu părinții care încearcă să se conecteze cu copiii. Și pare ceva atât de familiar, știi ce vreau să spun, în încercarea de a se conecta. Și atunci când ai aceste lucruri pe care le putem evalua cu toții, putem relaționa cu aceste sentimente de a fi părinte, încercând să ne conectăm, sau viceversa. Asta a făcut ca totul să fie distractiv.”

Pe lângă umor fizic, filmele abundă în scene de acțiune în care cei doi își demonstrează aptitudinile de bătăuși ca la carte, multe dintre ele cascadorii și sărituri fiind realizate chiar de cei doi. „Secvențele de luptă”, povestește Cameron Diaz, „sunt de fapt pur și simplu coregrafie. E ca și cum ai dansa.” Iar Foxx o aprobă, în vreme ce ea continuă: „Ai nevoie de parteneri când dansezi. Și despre asta era vorba cu cascadorii noștri. Dublurile noastre, ceilalți actori, cascadori, care iau pumnul din plin. Ei sunt cei care vând cu adevărat acțiunea. Așa că trebuie să ai parteneri incredibili în asta. Și am avut. Dar e distractiv. Petreci o săptămână jucând, făcând dialogul. Și apoi ai o săptămână în care faci acțiunea. Și este un fel de pauză, presărată pe parcursul filmului, în care faci aceste secvențe. Îți rupe un pic din ritm și e foarte distractiv. Da, e o muncă grea, dar e distractiv.”

Și tocmai aceste scene de luptă, dar și cele de urmărire, cele cu împușcături sau cu situații-limită rezolvate, evident, în ultima clipă și în cel mai neverosimil mod dau farmecul acestui film (Glenn Close ajută mult, în scenele din care face parte, cu un talent comic pe care rar l-am văzut). În fapt, ritmul acestor scene, dar și multe dintre detalii dau impresia unui film clasic de acțiune. Și chiar asta am vrut să aflu de la cei doi actori, care nu sunt deloc străini, ba chiar fani, ai acestui tip de proiecte. Jamie Foxx povestește: „Mereu mă gândesc la filme ca acesta, la filmele clasice ca Rush Hour, urmărindu-l pe Chris Tucker în ele. Și ei fac glume iar apoi, dintr-odată, izbucnește o scenă de acțiune grozavă, care te ridică de pe scaun. Așa m-am gândit și eu. Singurul lucru care m-a îngrijorat a fost cum vom trece de aici, de la secvențele cu copiii, la scenele de acțiune? Și echipa a făcut o treabă grozavă în a o face fără cusur.”

Ce-i drept, McKenna Roberts, care o interpretează pe Alice, fiica adolescentă revoltată a cuplului, și Rylan Jackson, care e în film Leo, fiul mai mic, obsedat de detalii și de probleme imaginare de sănătate, își aduc și ei aportul, dacă nu chiar la acțiune, atunci cu siguranță la comicul general al situațiilor. Diaz spune că de la bun început nu i-au dorit pe cei doi în scene cu potențial periculos. „La filmările acestea ei nu sunt, de fapt, prezenți și există atât de multe măsuri de protecție în ceea ce privește copiii și timpul pe care îl petrec pe platou și tot restul. Iar noi îi filmăm separat de asta. Dar McKenna și Rylan au fost incredibili. Au fost atât de amuzanți!”. Foxx subliniază, la rândul lui, cât s-a bucurat să lucreze cu cei doi actori copii. „Îmi place să văd dinamica pe film, pe ecran, între ei și noi. Ei au fost o parte uriașă din comedie și din joc. Știi, întotdeauna trebuie să ai, atunci când faci comedie, trebuie să ai omul potrivit, persoana împotriva căreia se îndreaptă replica, comedia. Iar ei au făcut o treabă atât de bună! Sunt foarte mândru de ei.”

Când persoana care gestionează interviul mă grăbește, avertizându-mă că timpul pe care îl am de petrecut cu cei doi actori e pe cale să se încheie, le mai spun doar că mă bucur să îi văd înapoi în acțiune, mai cu seamă pe Foxx, care, s-a dovedit, a avut parte de probleme serioase de sănătate chiar în mijlocul filmărilor. Acestea au demarat în decembrie 2022, în Londra și Atlanta, iar în aprilie 2023 Foxx a fost internat de urgență in spital, iar filmările au fost întrerupte pe termen nedefinit. Mult mai târziu a dezvăluit că, de fapt, suferise un accident vascular cerebral care l-a lăsat fără capacitatea de a vorbi și care a necesitat multă recuperare, astfel că o parte dintre scenele lui au fost realizate folosind dubluri. Acum, însă, pare în formă, amuzat și vorbăreț, și-mi mulțumește când îi urez sănătate. Ba chiar spune, cu ușurare pe chip, că „e foarte distractiv și e minunat. E absolut minunat să fiu din nou aici, stând împreună cu Cameron și povestind despre ceva vesel. Ceva fericit!”. Ce e drept, prietenia pe care cei doi o împărtășesc în viața reală e vizibilă nu doar în film, ci și în postura lor de acum. Când aduc vorba despre asta, întinzând coarda cu managera conversației noastre, Foxx spune: „Uneori aceste prietenii contează mai mult decât crezi. Și în film, e o dinamică între noi care se vede apoi pe ecran. Oamenii pot și martori la ea și reacționează altfel la acest parteneriat, știi?”. Nu pot să-l contrazic defel.

