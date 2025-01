Agenda de februarie 2025: cele mai interesante evenimente ale lunii, pe care nu trebuie să le ratezi

Bob Dylan: A Complete Unknown

Povestea carierei impresionante a lui Bob Dylan, începând cu festivalul din Newport din 1965 și explorând modul în care artistul trece printr-o transformare a modalităților sale de exprimare creativă este redată în acest film biografic în regia lui James Mangold, care îi aduce în distribuție pe Timothée Chalamet, Elle Fanning, Boyd Holbrook, Edward Norton și Monica Barbaro. De văzut la cinema de pe 7 februarie.

Presence

Steven Soderbergh ne provoacă cu un film horror (pentru că acesta pare a fi sezonul lor) cu Lucy Liu, Julia Fox, Chris Sullivan și Callina Liang în rolurile principale, care are premiera în România pe 7 februarie. Premisa este simplă – și foarte comună genului – membrii unei familii se mută în noua lor casă din suburbii, ca să afle că mai este o prezență care le populează locuința. Despre ce să fie vorba?

Captain America: Curajoasa lume nouă

Cel mai recent film din această serie, în regia lui Julius Onah și cu Anthony Mackie, Harrison Ford, Rosa Salazar și Liv Tyler în rolurile principale, ajunge pe marile ecrane pe 14 februarie, ca să ne arate ce se întâmplă atunci când noul Captain America îl întâlnește pe președintele proaspăt ales al Statelor Unite, în vreme ce se află, totodată, în mijlocul unui incident internațional și e musai să afle motivele din spatele unui complot global.

Iubire fără limite

Regizorul Gilles Lellouche ne sevește, chiar de Valentine’s Day, o porție generoasă de romantism prin intermediul celui mai recent film al său, o dramedie despre doi adolescenți din clase sociale diferite, care cresc în același oraș și urmează cursurile aceluiași liceu, în jurul acelorași docuri. Cei doi se îndrăgostesc, însă în vreme ce Jackie studiază, Clotaire este prins în anturajul unor bande și ajunge la închisoare, sub acuzații false de crimă. Adèle Exarchopoulos și François Civil interpretează rolurile principale.

Parthenope

Paolo Sorrentino revine cu un nou proiect în care spune legenda lui Parthenope, o femeie care-și rememorează propria copilărie, când frații săi erau obsedați de ea, și tinerețe, când evalua posibilele căi pe care o putea lua viața ei. Întrebarea e dacă Parthenope este, până la urmă, o sirenă sau un mit și în jurul ei se învârte scenariul acestei drame fantastice, cu Gary Oldman, Francesca Romana Bergamo, Stefania Sandrelli și Luisa Ranieri, care ajunge pe ecranele de la noi pe 7 februarie.

Grand Tour

După un parcurs în festivaluri, filmul romantic al lui Miguel Gomes despre un funcționar public care, în 1917, fuge de lângă logodnica sa în ziua nunții, cuprins de panică, are premiera în România pe 21 februarie. Partea mai interesantă a poveștii e declanșată chiar de această întâmplare, pentru că logodnica, Molly, decisă să se căsătorească, se amuză de evadarea iubitului și îl urmărește prin toată Asia.

Zero Day

Pe 20 februarie ajunge pe Netflix o miniserie creată de Eric Newman, Noah Oppenheim și Michael Schmidt, regizată de Lesli Linka și cu Robert De Niro și Lizzy Caplan în rolurile principale, despre o catastrofă globală, un atac cibernetic care pune întreaga lume pe jar. Dar întrebarea care se pune este cum putem descoperi adevărul atunci când lumea este distrusă de forțe ce nu pot fi controlate? Și până unde merg teoriile conspirației pentru a explica ce se întâmplă, dar și cât sunt ele rodul imaginației noastre?

September 5

Tim Fehlbaum a decis să relateze în acest thriller istoric, cu Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin și Leonie Benesch, un episod întunecat: cel al Jocurilor Olimpice de la Munchen din 1972, când sportivii israelieni sunt luați ostatici, într-o nouă etapă dramatică a celui mai longeviv conflict din Orientul Mijlociu. O echipă americană de transmisiuni sportive se trezește implicată în situație, iar filmul, care are premiera pe 21 februarie, urmărește povestea lor.

Un nou sezon pentru artă contemporană

O zi de iarnă este momentul oportun să faci o vizită la Muzeul Național de Artă Contemporană, unde te așteaptă în continuare expozițiile Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor și Leviathan. În măruntaiele colecției. Dar nu rata mai cu seamă expozițiile nou deschise, mai ales pe cea retrospectivă, dedicată regretatei Ioana Nemeș (1979 – 2011), cu siguranță una dintre cele mai relevante artiste din spațiul românesc al ultimelor decenii. Curatoriată de colectivul Kilobase Bucharest (Sandra Demetrescu și Dragoș Olea), expoziția All Times At Once trasează parcursul devenirii artistice a Ioanei Nemeș într-un mod non-linear, evidențiind serii precum Monthly Evaluations, Relics for the Afterfuture, Untitled sau Expensive Fiasco/Cheap Success, alături de materiale inedite, care contribuie la o înțelegere mai profundă a conceptelor artistei.

Nu rata nici amplul proiect Linii paralele. Avataruri ale modernității în Croația 1949 – 1998, o expoziție co-organizată de Muzeul Național de Artă Modernă (NMMU) din Zagreb, care îți va da o idee, prin intermediul celor 188 de lucrări expuse, despre evoluția artei vizuale croate. Iar în spațiul Auditorium de la etajul patru găsești expoziția Stela Lie. Acasă, un proiect emoționant și intim ce recompune domesticul prin fragmente ce devin auto-portrete ale artistei.

Durere profundă

Jesse Eisenberg regizează și interpretează în acest film în care face echipă cu Kieran Culkin, în rolurile a doi veri care se reîntâlnesc pentru a întreprinde un tur în Polonia, în onoarea bunicii lor iubite, dar și pentru a se conecta cu istoria lor de familie, afectată de Holocaustul nazist. Rezultatul e o comedie cu gust amărui, care ajunge în cinematografe pe 21 februarie.

Bridget Jones: Topită după el

Cel de-al patrulea film al seriei care a debutat cu 24 de ani în urmă și ne-a făcut pe toate să ne întrebăm în ce situații jenante se va mai pune Bridget Jones (Renée Zellweger), dar ne-a și deformat imaginea despre propriile persoane și despre cum trebuie să arate relațiile romantice, ajunge în cinema pe 14 februarie. În regia lui Michael Morris și cu Hugh Grant, Emma Thompson, James Callis și Joanna Scanlan completând distribuția, filmul ne-o arată pe eroină navigând lumea, din perspectiva noului său statut de văduvă și mamă singură.

TWST: Things We Said Today

Andrei Ujică semnează acest documentar care a fost conceput ca o capsulă a timpului ce include un weekend (13-15 august 1965), în New York, între sosirea The Beatles în oraș și primul concert american al trupei. Acest eveniment care a schimbat pentru totdeauna cultura pop este relatat din perspectivele a doi adolescenți, ale căror voci sunt redate de actorii Tommy McCabe și Therese Azzara. Premiera are loc pe 28 februarie.

Februarie muzical la Sala Radio

Pe 7 februarie, dacă te găsești în dispoziția potrivită, este cel mai bun moment să asculți, la Sala Radio, una dintre cele mai cunoscute partituri ale lui Anton Bruckner: Simfonia nr. 4 – Romantica, în interpretarea Orchestrei Naționale Radio, sub bagheta dirijorului Dmitry Matvienko, care tocmai și-a început parcursul ca dirijor principal al Orchestrei Simfonice din Aarhus (Danemarca). Iar cel de-al doilea invitat special al serii este George Cosmin Bănică, din 2009 concert-maestru al Orchestrei Tonhalle din Zürich, care va interpreta ca solist celebrul Concert pentru vioară și orchestră de Mendelssohn. Biletele sunt disponibile în sistem online pe www.bilete.ro și la casa de bilete a Sălii Radio.

