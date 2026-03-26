Alina Pușcaș, declarații rare despre prima întâlnire cu soțul ei, Mihai Stoenescu. Unde s-au cunoscut: „Am uitat să-i dau eu mesaj”

Alina Pușcaș și soțul ei, Mihai Stoenescu, au o relație de foarte mulți ani. Prezentatoarea TV și medicul stomatolog s-au logodit în 2016, iar pe 12 octombrie 2019 s-au căsătorit civil, după cinci ani de relație. Au împreună trei copii, pe Alexandru, Melissa și Iris.

Alina Pușcaș, despre prima întâlnire cu soțul ei, Mihai Stoenescu

Alina Pușcaș și-a amintit recent de cum l-a întâlnit pe Mihai Stoenescu, cel care avea să îi devină mai târziu soț. Prima lor interacțiune s-a desfășurat într-un cabinet stomatologic, vedeta fiind acolo pentru o consultație. Cei doi au mai discutat ulterior pe baza consultației, iar conversațiile au avansat.

„A spus gata și am zis: cum adică gata?”. Eu obișnuită să mă chinui vreo oră, o oră jumate pe un scaun de stomatolog. Și am zis: „asta e tot?”. „Da, asta-i tot.” Am zis că mă ia la mișto. Mi-a spus să facem schimb de număr de telefon, am zis: „Ok, dar de ce?”. „Păi, ca să-mi spui dacă se umflă, dacă…”, știind că în două zile urma să filmez. Ok, hai să vorbim. A doua zi, am uitat să-i dau eu mesaj, mi-a dat el: „S-a umflat?”, „Nu”. După încă două zile, am zis eu: „Nu s-a umflat. Ce ne facem, e normal?”. Așa se întâmplă la doctorii buni. Mi-a dat deja câte o glumă din asta și am zis: „Opa, ce se întâmplă aici?”. A fost doar așa, un spark să zic, de moment, pentru că, repet, eu nu l-am văzut, i-am văzut doar ochii și atât. Nici măcar nu știam, îmi place, nu îmi place…”, a spus Alina Pușcaș în podcast-ul „Vorba lu’ Jorge.”

Cum își educă Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu cei trei copii

În cadrul unui interviu acordat recent, Alina Pușcaș a făcut mărturisiri despre felul în care ea și soțul ei, Mihai Stoenescu, îi educă pe cei trei copii ai lor. Vedeta consideră că este o mamă care știe că impună limite și reguli copiilor, astfel încât cei mici să crească într-un mediu echilibrat. Alina Pușcaș este nu doar mamă a trei copii, ci și studentă la un master la UNArte și fondatoare a unui brand de haine, ceea ce îi ocupă o mare parte din timp

„Nu fac parte din categoria părinților care evită să impună reguli copiilor sau care evită să pronunțe cuvântul NU! Eu sunt convinsă că cei mici au nevoie de niște limitări concrete, altfel, în momentul în care vor deveni adulți, nu vor avea cum să se descurce într-un sistem plin de reguli din orice colț al lumii. Le spun NU oricând văd că au tendința să își piardă controlul, când, în inocența lor, nu își dau seama că prin manifestările lor pot afecta emoțional un alt copilaș, de exemplu, când nu respectă masa sau un program de joacă pe tabletă, când îi prind că mănâncă prea multe dulciuri pe ascuns… etc. Sunt multe situații în care le spun sau le-aș spune NU, dar pentru că de foarte mici le-am ghidat simțirile și manifestările, folosind chiar și acest NU, acum suntem în situația în care ei deja știu cam ce e OK să facă sau să spună și ce nu. Stăm bine la acest capitol!”, a declarat Alina Pușcaș pentru VIVA!

Alina Pușcaș a dezvăluit și care sunt cele mai importante valori pe care vor să le respecte copiii ei.

„Respectul față de absolut oricine… (mai puțin, totuși, în cazul celor care practică bullyingul) și că numai învățând și muncind vor avea satisfacția reușitei (în niciun caz din vreo moștenire nemeritată). A… și FAMILIA întotdeauna este pe primul loc!”

De asemenea, Alina Pușcaș a mai precizat că ea și Mihai Stoenescu se ghidează după aceleași principii în ceea ce privește educația celor trei copii ai lor. Cei doi au stabilit și o regulă încă de când Alexandru, Melissa și Iris erau mici și pe care o respectă și în ziua de astăzi.

„Ei bine, și pe culoarul ăsta se pare că suntem pe aceeași lungime de undă. Și deși s-a întâmplat să îi prindem pe cei mici că vânau răspunsuri contradictorii în ceea ce îi privește… nu le-au obținut. Am hotărât, încă de când erau bebeluși, că nu se va întâmpla niciodată ca unul să certe copiii cine știe din ce motiv, iar partenerul să îi submineze total autoritatea de părinte în fața lor. Dacă s-a întâmplat să nu fie de acord Mihai cu ceea ce le-am spus, discutam despre subiect numai după ce se puneau la somn toți, iar dacă decideam împreună că modificăm abordarea, asta venea tot de la părintele care avusese primul discuția cu copiii.”

