Chloé SS26 reinterpretează feminitatea cu naturalețe și rafinament

Colecția semnată de Chemena Kamali aduce o viziune luminoasă, relaxată și fidelă spiritului liber care a făcut din Chloé un reper al eleganței pariziene.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Georgescu Daria
Chloé SS26 (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Chemena Kamali, actualul director creativ al casei Chloé, a demonstrat în colecția primăvară-vară 2026 cum se poate reinterpreta moștenirea brand-ului fără a-i pierde esența. „Trăim un moment unic în istoria modei. Sunt multe schimbări, dar și o mare oportunitate de a reinventa”, a spus ea, vorbind despre dorința de a aduce ADN-ul Chloé într-o formă vie și actuală.

Colecția explorează contrastul dintre transparență și structură, între lejer și precis. Rochii fluide, fuste drapate și jachete ușoare se combină cu imprimeuri inspirate din arhivele brand-ului și accente colorate care dau energie întregului ansamblu. Croielile au fost gândite astfel încât hainele să se miște odată cu corpul, păstrând acea naturalețe pe care Chloé a cultivat-o de la început.

Paleta cromatică a fost una solară și fluidă, construită în jurul nuanțelor de nisip, migdal și alb prăfuit, completate de tonuri pastelate de piersică, lămâie și lavandă. Din loc în loc, apar accente mai vibrante de roșu cărămiziu, verde măsliniu sau albastru cerneală care dau ritm și profunzime ansamblurilor. Kamali pare să fi gândit culorile ca pe o respirație, o trecere firească între tonuri moi și contraste subtile, evocând lumina naturală și căldura verii. Materialele ușoare, de la mătase la bumbac și in, au fost alese pentru a amplifica acest joc de transparențe și reflexii, oferind hainelor o mișcare organică, plină de viață.

Accesoriile au completat colecția într-un mod atent, subliniind echilibrul dintre rafinament și naturalețe. Gențile au avut forme rotunjite, realizate din piele moale și materiale cu finisaje lucioase, aducând un aer sofisticat și relaxat în același timp. Pantofii hibrid, care combină silueta clasică a tocurilor cu confortul slides-urilor, au adăugat o notă modernă și practică. Bijuteriile în tonuri mixte de auriu și argintiu, cu detalii sculpturale fine, au oferit accente subtile care completează perfect atmosfera luminoasă a colecției.

Criticii au remarcat tonul sincer și calm al colecției, o reafirmare a valorilor Chloé – libertate, naturalețe și rafinament. Chemena Kamali oferă o viziune coerentă și contemporană, dovedind că feminitatea nu are nevoie de artificii pentru a fi relevantă.

Citește și: Mugler, reinventat: Miguel Castro Freitas rescrie codurile casei

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
Alessandro Michele marchează un nou început pentru Valentino
Fashion
Alessandro Michele marchează un nou început pentru Valentino
Louise Trotter x Bottega Veneta sau cum arată perfecțiunea în modă astăzi
Fashion
Louise Trotter x Bottega Veneta sau cum arată perfecțiunea în modă astăzi
Pierpaolo Piccioli debutează la Balenciaga cu o nouă viziune pentru casă
Fashion
Pierpaolo Piccioli debutează la Balenciaga cu o nouă viziune pentru casă
Courrèges SS26 aduce lumina în centrul modei contemporane
Fashion
Courrèges SS26 aduce lumina în centrul modei contemporane
Magda Butrym SS26 propune un nou limbaj al eleganței feminine
Fashion
Magda Butrym SS26 propune un nou limbaj al eleganței feminine
Jonathan Anderson & curajul de a deschide ușa Dior
Fashion
Jonathan Anderson & curajul de a deschide ușa Dior
Libertatea
Olga Barcari a spus motivul despărțirii de Cătălin Bordea: „S-a speriat și el, probabil”. Dezvăluirile făcute de concurenta de la Asia Express
Olga Barcari a spus motivul despărțirii de Cătălin Bordea: „S-a speriat și el, probabil”. Dezvăluirile făcute de concurenta de la Asia Express
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Boala de care suferă Irinel Columbeanu. Irina, fiica lui, a confirmat în presa din SUA: „Am devenit convinsă că manifesta simptome”
Boala de care suferă Irinel Columbeanu. Irina, fiica lui, a confirmat în presa din SUA: „Am devenit convinsă că manifesta simptome”
Imagini de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Motivul pentru care sora actriței nu a venit să o conducă pe ultimul drum
Imagini de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Motivul pentru care sora actriței nu a venit să o conducă pe ultimul drum
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Olga Barcari a dezvăluit care e relația ei cu prezentatorul The Ticket. Ce spune concurente Asia Express despre Cătălin Bordea
Olga Barcari a dezvăluit care e relația ei cu prezentatorul The Ticket. Ce spune concurente Asia Express despre Cătălin Bordea
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze tandre. Ce au dezvăluit surse apropiate celor doi
Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze tandre. Ce au dezvăluit surse apropiate celor doi
Rochia transparentă nu a mai lăsat loc de interpretări. Cum a apărut Alexandra Stan la Bucharest Fashion Week
Rochia transparentă nu a mai lăsat loc de interpretări. Cum a apărut Alexandra Stan la Bucharest Fashion Week
Unica.ro
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
„Ori nu eram pregătit, ori Maica Sfântă m-a salvat”. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși. Prezentatorul TV a ajuns la spital
„Ori nu eram pregătit, ori Maica Sfântă m-a salvat”. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși. Prezentatorul TV a ajuns la spital
Deși se afișează cu mașini și genți de lux în spațiul public, casa Biancăi Drăgușanu nu e deloc cum ți-ai imagina! Imaginile din apartamentul ei au ajuns virale pe internet / FOTO
Deși se afișează cu mașini și genți de lux în spațiul public, casa Biancăi Drăgușanu nu e deloc cum ți-ai imagina! Imaginile din apartamentul ei au ajuns virale pe internet / FOTO
catine.ro
Cum poți curăța ușor un cuptor cu microunde, potrivit experților
Cum poți curăța ușor un cuptor cu microunde, potrivit experților
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 &#8211; 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
De ce e recomandat să eviți ultimul rând din avion? Iată ce spun experții în călătorii
De ce e recomandat să eviți ultimul rând din avion? Iată ce spun experții în călătorii
Mai multe din fashion
Budapest Fashion Week 2025 confirmă vitalitatea modei central-europene
Budapest Fashion Week 2025 confirmă vitalitatea modei central-europene
Fashion

Ediția din acest an a Budapest Fashion Week a reunit designeri consacrați și nume emergente din regiune, oferind o imagine coerentă a creativității și profesionalismului modei central-europene.

+ Mai multe
Stella McCartney SS26 aduce luxul responsabil în prim-plan
Stella McCartney SS26 aduce luxul responsabil în prim-plan
Fashion

Centre Pompidou a fost scena aleasă pentru acest sezon, un spațiu care reflectă deschiderea și transparența pe care Stella McCartney le propune în propria viziune.

+ Mai multe
Dario Vitale sau renașterea Versace
Dario Vitale sau renașterea Versace
Fashion

Dintre toți designerii care și-au făcut debutul sezonul acesta, Dario Vitale a avut, poate, cea mai grea misiune - să ducă mai departe moștenirea unei case care poartă un nume aproape mitologic.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC