Chloé SS26 reinterpretează feminitatea cu naturalețe și rafinament

Chemena Kamali, actualul director creativ al casei Chloé, a demonstrat în colecția primăvară-vară 2026 cum se poate reinterpreta moștenirea brand-ului fără a-i pierde esența. „Trăim un moment unic în istoria modei. Sunt multe schimbări, dar și o mare oportunitate de a reinventa”, a spus ea, vorbind despre dorința de a aduce ADN-ul Chloé într-o formă vie și actuală.

Colecția explorează contrastul dintre transparență și structură, între lejer și precis. Rochii fluide, fuste drapate și jachete ușoare se combină cu imprimeuri inspirate din arhivele brand-ului și accente colorate care dau energie întregului ansamblu. Croielile au fost gândite astfel încât hainele să se miște odată cu corpul, păstrând acea naturalețe pe care Chloé a cultivat-o de la început.

Paleta cromatică a fost una solară și fluidă, construită în jurul nuanțelor de nisip, migdal și alb prăfuit, completate de tonuri pastelate de piersică, lămâie și lavandă. Din loc în loc, apar accente mai vibrante de roșu cărămiziu, verde măsliniu sau albastru cerneală care dau ritm și profunzime ansamblurilor. Kamali pare să fi gândit culorile ca pe o respirație, o trecere firească între tonuri moi și contraste subtile, evocând lumina naturală și căldura verii. Materialele ușoare, de la mătase la bumbac și in, au fost alese pentru a amplifica acest joc de transparențe și reflexii, oferind hainelor o mișcare organică, plină de viață.

Accesoriile au completat colecția într-un mod atent, subliniind echilibrul dintre rafinament și naturalețe. Gențile au avut forme rotunjite, realizate din piele moale și materiale cu finisaje lucioase, aducând un aer sofisticat și relaxat în același timp. Pantofii hibrid, care combină silueta clasică a tocurilor cu confortul slides-urilor, au adăugat o notă modernă și practică. Bijuteriile în tonuri mixte de auriu și argintiu, cu detalii sculpturale fine, au oferit accente subtile care completează perfect atmosfera luminoasă a colecției.

Criticii au remarcat tonul sincer și calm al colecției, o reafirmare a valorilor Chloé – libertate, naturalețe și rafinament. Chemena Kamali oferă o viziune coerentă și contemporană, dovedind că feminitatea nu are nevoie de artificii pentru a fi relevantă.

Foto: Profimedia

