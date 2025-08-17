Fashion trend: Revenirea bijuteriilor

Bijuteriile au jucat mereu un rol important în viețile femeilor, indiferent de epocă.
Ei bine, astăzi designerii s-au întrecut pe ei înșiși în ceea ce privește migala și creativitatea cu care realizează accesoriile pentru colecțiile lor.
Colierele statement scot orice ținută în evidență, oricât de simplă sau minimalistă ar fi aceasta. Așadar achiziționarea unei astfel de bijuterii este, de fapt, o investiție. Inspiră-te de la Schiaparelli, Chanel sau Louis Vuitton.
Niște cercei à la Valentino sau Balmain îți vor scoate trăsăturile în evidență chiar și fără un machiaj sofisticat. Iar când vine vorba despre brățări, îți voi da un sfat: alege piese simetrice pe ambele mâini și ținuta se va întregi.
Blugii cu talie joasă au fost un must-have absolut în anii ’90 și 2000, purtați de toate vedetele momentului, prezenți pe covorul roșu, în reviste, videoclipuri și chiar pe păpușile Bratz. Acum, două decenii mai târziu, sunt din nou în vogă.+ Mai multe