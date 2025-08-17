Fashion trend: Revenirea bijuteriilor

Ei bine, astăzi designerii s-au întrecut pe ei înșiși în ceea ce privește migala și creativitatea cu care realizează accesoriile pentru colecțiile lor.

Coliere

Colierele statement scot orice ținută în evidență, oricât de simplă sau minimalistă ar fi aceasta. Așadar achiziționarea unei astfel de bijuterii este, de fapt, o investiție. Inspiră-te de la Schiaparelli, Chanel sau Louis Vuitton.

Cercei & altele

Niște cercei à la Valentino sau Balmain îți vor scoate trăsăturile în evidență chiar și fără un machiaj sofisticat. Iar când vine vorba despre brățări, îți voi da un sfat: alege piese simetrice pe ambele mâini și ținuta se va întregi.

