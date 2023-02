10 comedii romantice dezamăgitoare din anii 2000, pe care nu ar merita să le vizionezi

În anii 2000, au fost lansate multe comedii romantice care au adus în față povești despre răzbunări, căsnicii eșuate, relații care se apropie la final sau despre găsirea dragostei adevărate. Unele dintre ele nu au convins o parte dintre spectatori, nici prin desfășurarea acțiunii și nici prin interpretarea actorilor.

1. John Tucker Must Die

În filmul John Tucker Must Die, trei fete plănuiesc să se răzbune pe fostul lor iubit, după ce el s-a întâlnit în secret în același timp cu ele, iar acesta le-a frânt inima. Vor ca el să simtă aceeași dezamăgire pe care au resimțit-o și ele. Intriga nu a fost deloc pe placul publicului, care a considerat că povestea nu este originală.

2. What Women Want

Comedia romantică What Women Want îi are în rolurile principale pe Helen Hunt și Mel Gibson. Actorul a intrat în pielea unui director de publicitate care are capacitatea de a auzi ce gândesc cu adevărat femeile. Terapeutul lui spune să profite de acest lucru în beneficiul personal. Povestea, dar nici interpretările protagoniștilor nu au impresionat spectatorii.

3. Bridget Jones’s Diary

Poate că multe persoane s-au regăsit, la un moment dat în viață, în Bridget Jones, personajul jucat de actrița Renée Zellweger. În Bridget Jones’s Diary, ea își propune mai multe rezoluții de Anul Nou, de la cele în plan profesional, până la cele în plan amoros. Pentru că vrea să-și găsească dragostea, nu stă prea mult pe gânduri și acționează, până când viața ei se complică într-un fel la care nici nu visa. Publicul a criticat faptul că filmul conține o mulțime de clișee.

4. Shallow Hal

Tony Robbins e un guru care îl hipnotizează pe Hal și îl determină să privească cu alți ochi femeile și să aprecieze frumusețea lor interioară. În ciuda faptului că filmul Shallow Hal transmite un mesaj pozitiv, și anume acela de a nu-i judeca pe oameni și de a le arăta dragostea și acceptarea față de cum sunt cu adevărat, are o mulțime de glume nepotrivite.

5. Just Friends

În comedia romantică Just Friends, Chris Brander, jucat de Ryan Reynolds, e un producător muzical care a avut mereu sentimente față de Jamie. El a fost umilit de către ea în momentul i-a spus ce simte la petrecerea de absolvire. Acest eșec sentimental l-a determinat pe Chris să se schimbe, iar când se reîntâlnesc în orașul natal vrea să o cucerească. Totuși, acțiunea nu a fost suficient de convingătoare pentru public.

6. Just Married

Sarah și Tom se căsătoresc la câteva luni după ce s-au cunoscut. Cei doi, care fac parte din medii diferite, își petrec luna de miere în Europa, care se transformă rapid într-o călătorie dezastruoasă după ce amândoi descoperă faptul că au secrete unul față de celălalt. Cei doi se află la un pas de despărțire și trebuie să depășească provocările pe care le întâmpină. Pe parcursul filmului, întâlnești o mulțime de semnale de alarmă care ar putea aduce sfârșitul unei relații.

7. She’s the Man

În She’s the Man, tânăra Viola se deghizează în fratele ei geamăn pentru că e singurul mod prin care ea poate juca fotbal. Se îndrăgostește de băiatul popular din școală, iar de aici încep mai multe evenimente neașteptate. Adaptarea aceasta nu a fost deloc reușită, iar varianta Disney din 2001, numită Motorcrossed, a fost mult mai bună.

8. A Cinderella Story

Sam nu se înțelege deloc cu mama ei vitregă. Ceea ce o face să-și ia gândul de la relația complicată cu ea este conversația pe care o are pe e-mail cu un băiat. Cei doi ajung să se întâlnească, chiar la o petrecere de Halloween organizată de liceul ei. Acolo, află că acel tip este chiar unul cunoscut în școală. Pelicula nu a reușit să spună povestea Cenușăresei dintr-o lentilă modernă și nu le-a pus în valoare pe actrițele Regina King și Jennifer Coolidge.

Tad Hamilton e un star de cinema râvnit de mai multe femei, inclusiv de Rosalee Futch, care speră să îl cunoască la un moment dat. Ceea ce se întâmplă, prin intermediul unui concurs pe care îl câștigă. Dar povestea capată o altă nuanță atunci când Rosalee e prinsă într-un triunghi amoros. Filmul a primit critici pentru că prezintă o mulțime de stereotipuri pe care le întâlnești în comediile romantice. Dacă unii au apreciat asta, alții au considerat că puteau lipsi cu desăvârșie.

10. Last Holiday

În filmul Last Holiday, Georgia Byrd, jucată de Queen Latifah, primește o veste cutremurătoare, și anume că mai are de trăit o lună. Își dă demisia de la locul de muncă și își propune să plece într-o aventură. Problema la această comedie romantică a fost faptul că nu există chimie între actrița Queen Latifah și actorul LL Cool J.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro