15 dintre cele mai bune filme despre triunghiuri amoroase periculoase

Trebuie să recunoaștem că triunghiurile amoroase sunt extrem de palpitante, dar și periculoase în același timp.

Unele dintre ele pot fi extrem de interesante deoarece scot la iveală povești de dragoste inedite, la care cu siguranță nu ne-am fi așteptat, iar din acest motiv interesul nostru să vedem respectivul film este și mai mare.

Așadar, iată care sunt recomandările noastre în materie de film, în care vei vedea cele mai interesante triunghiuri amoroase:

1. Casablanca (1942)

Unul dintre cele mai reprezentative filme de dragoste care au existat până acum este Casablanca. Povestea pe care o trăiesc Ilsa și Rick este cu atât mai impresionantă cu cât ei se reîntâlnesc după mulți ani, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Iar dacă ne-am fi așteptat ca lucrurile între ei să decurgă firesc, ei bine, Ilsa este căsătorită, ceea ce complică și mai mult situația. Filmul te va ține în suspans până la sfârșit, când vei afla dacă ei au decis să fie împreună sau Rick renunță la iubirea lui.

2. Gone with the Wind (1939)

Un film pe care fiecare dintre noi ar trebui să îl urmărească este Gone with the Wind. El a rămas în cinematografie drept un punct de reper pentru ceea ce înseamnă romantism. Acesta surprinde povestea pe care o trăiește Scarlett O’Hara. Pe parcursul filmului, ea este căsătorită de trei ori, iar astfel ne demonstrează cât de departe poate merge pentru dragostea ei. Triunghiul amoros dintre Scarlett, Ashley și Rhett Butler, al treilea ei soț, te vor determina să urmărești filmul până la final.

3. Titanic (1997)

Probabil că Titanic nu mai are nevoie de nicio descriere deoarece cu siguranță l-ai văzut până acum de o mulțime de ori. Însă trebuie să îți spunem că triunghiul amoros dintre Rose, Cal, logodnicul ei, și Jack, un tânăr de care se îndrăgostește reprezintă unul dintre motivele pentru care Titanic a fost, este și va rămâne unul dintre cele ma impresionante filme de până acum.

4. The Talented Mr. Ripley (1999)

O poveste interesantă și palpitantă de dragoste pe care îți recomandăm să o urmărești este cea din The Talented Mr. Ripley. Tom Ripley, interpretat de actorul Matt Damon, nu dispune de o situație materială atât de bună și astfel ajunge să se împrietească cu Dickie, un tânăr care e bogat. Cu această ocazie, o cunoaște și pe logodnica lui Dickie, Margot.

5. Match Point (2005)

Match Point este un film regizat de către Woody Allen. Nola Rice este logodită cu Tom Hewett, însă atunci când îl întâlnește pe Chris Wilton, ea nu mai este atât de convinsă că ar trebui să se căsătorească. Așa cum ne-am fi așteptat, Nola și Chris încep să aibă o aventură, iar deznodământul te va surprinde.

6. Fatal Attraction (1987)

Un alt film pe care ar trebui să îl urmărești este și Fatal Attraction. Dan Gallangher, interpretat de Michael Douglas, este căsătorit cu Beth, interpretată de actrița Anne Archer. Atunci când soția lui este plecată din oraș, Dan o cunoaște pe Alex Forrest, cu care are o aventură. Lucrurile par să se complice deoarece Alex începe să îl urmărească pe Dan, dar și pe familia acestuia.

7. Legends of the Fall (1994)

Filmul Legends of the Fall surprinde povestea a trei frați care locuiesc alături de tatăl lor într-o fermă în Montana. Acțiunea se petrece în jurul anilor 1900, iar partea cea mai palpitantă abia acum vine deoarece între ei intervine o femeie care pare să distrugă echilibrul dintre frați.

8. Basic Instinct (1995)

Basic Instinct ne arată cum Nick Curran, un detectiv din San Francisco, încearcă să afle cauza morții unei foste vedete rock. În această poveste este implicată și Catherine Trammell, interpretată de celebra actriță Sharon Stone, care este o scriitoare a căror crime pe care le descrie în cărțile sale par să se și întâmple în realitate, și care încearcă să îl seducă pe Nick.

9. Sophie’s Choice (1982)

Sophie’s Choice este un film pe care ar trebui să îl ai în vedere. Și spunem asta deoarece acesta ne arată cum relația dintre Sophie și Nathan nu mai este la fel ca înainte după sosirea lui Stingo, un tânăr scriitor care se simte indignat de comportamentul abuziv pe care Nathan îl are față de Sophie.

10. Brothers (2009)

Sam și Grace formează un cuplu încă din liceu, iar ei se și căsătoresc. Sam este nevoit să se întoarcă în Irak, iar din acest motiv, responsabilitățile îi vor reveni fratelui lui Sam, Tommy. El și Grace devin tot mai apropiați și încep să aibă sentimente unul față de celălalt, iar Sam află de această poveste atunci când se întoarce acasă.

11. Shakespeare in Love (1998)

Dacă nu ai văzut până acum Shakespeare in Love, ar trebui să îl incluzi pe lista ta. Filmul a devenit extrem de repede apreciat datorită interpretării impecabile a actorilor Gwyneth Paltrow și Joseph Fiennes. Povestea lor de dragoste începe într-un mod neobișnuit, însă pare să fie motivul pentru care Joseph, care în film îl interpretează pe Will Shakespeare, să își ducă creativitatea la un alt nivel.

12. The Great Gatsby (1974)

O ecranizare impresionantă după romanul de mare succes scris de F. Scott Fitzgerald este The Great Gatsby. Daisy este căsătorită cu Tom, însă ea află că este înșelată de către acesta. În cele din urmă, Tom află și el de legătura ei cu Jay Gatsby. Povestea dintre ei devine una imposibilă, iar finalul acesteia este cu atât mai surprinzător.

13. Unfaithful (2002)

Cu toate că Edward și Connie formează un cuplu fericit care își trăieste viața în New York, totul pare să se schimbe atunci când Connie are o aventură cu un străin, Paul Martel. Astfel, se formează un triunghi amoros care va modifica în mod radical dinamica filmului Unfaithful.

14. The Age of Innocence (1993)

The Age of Innocence este bazat pe romanul clasic scris Edith Wharton. Filmul îl surprinde pe Newland Archer, un avocat din New York, care se îndrăgostește la prima vedere de Ellen Olenska.

15. Vicky Cristina Barcelona (2008)

Ultimul film din lista noastră este Vicky Cristina Barcelona. În regia lui Woody Allen, acesta ne arată un triunghi amoros interesant. Vicky și Cristina sunt două prietene, iar ele au parte de o călătorie în Barcelona, ocazie prin care una dintre ele, și anume Cristina, îl cunoaște pe Juan Antonio, de care se îndrăgostește. Însă, ambele par să fie seduse de către Juan Antonio.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro