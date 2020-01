10 filme romantice pe care merită să le vizionezi într-o seară petrecută acasă

În caz că îți lipsește inspirația, noi am pregătit o listă cu favoritele noastre – unele mai nostalgice decât altele – care vor garanta niste seri de film minunate!

Breakfast at Tiffany’s (Mic dejun la Tiffany) (1961)

Un film deja iconic despre aventurile feremecatoarei și misterioasei Holly, o tânără de societate din Upper East Side, și relația sa cu vecinul Fred. Scena noastră preferată? Chiar micul dejun al lui Holly, în față magazinului Tiffany din New York, mai ales datorită celebrei rochii negre semnată Givenchy, dar și a perlelor sale și port-țigaretei. Un must see, iar și iar!

Sleepless in Seattle (Nopți albe în Seattle) (1993)

Nopți albe în Seattle are în prim plan una dintre cele mai îndrăgite și naturale actrițe de film romantic, Meg Ryan. Relația de dragoste dintre personajul său, Annie, și Sam, jucat de Tom Hanks, pornește de la un telefon dat de Sam la un show de radio, în Ajunul Crăciunului. Ne place mult filmul acesta pentru că prezintă un personaj feminin puternic, care nu se dă înlături de la dragoste – o lecție pentru noi toate – dar, în același timp, are și personaje cât se poate de reale!

When Harry Met Sally (Când Harry a cunoscut-o pe Sally)… (1989)

…un film care dezbate, practic, întrebarea ce privește prietenia dintre bărbați și femei. Ambele personaje, jucate de Meg Ryan – da, Meg Ryan, nu degeaba am zis că este una din preferatele noastre! – și Billy Crystal, au păreri diferite legate de această temă, iar rezultatul este unul cât se poate de haios și, în cele din urmă, plin de dragoste.

Pretty Woman (Frumușica) (1990)

Filmul nu are, practic, nevoie de nicio introducere: cine ar putea uita zâmbetul inocent al Juliei Roberts, rochia sa roșie sau replicile ei îndrăznețe? Este idila noastră favorită, un fel de Cenușăreasa modernă care devine din prostituată, prințesă, la brațul unui tânăr Richard Gere. Situațiile comice apar la tot pasul, iar noi nu ne putem plictisi niciodată de filmul asta – tu când te-ai uitat la el ultima oară?

It Happened One Night (S-a întâmplat într-o noapte) (1934)

Un film clasic despre dragostea dintre o fată bogată, Ellen, și un jurnalist rămas fără slujbă – Peter -, care, în ciuda diferențelor de statut social, ajung să fie împreună; o adevărată poveste! Pelicula este plină de peripeții și replici îndrăznețe, motiv pentru care nu numai merită, ci și trebuie revăzut – mai ales că, în final, o dragoste atât de imposibilă triumfă!

Before Sunrise (Înainte de Răsărit) (1995)

Celine și Jesse trăiesc o iubire scurtă, dar intensă, în acest film în care se întâlnesc absolut întâmplător, într-un tren spre Viena. Deși cei doi au destinații finale diferite, ei petrec o noapte împreună, cunoscându-se și făcându-și promisiuni pentru o nouă revedere. Continuarea, Before Sunset, îi prezintă în Paris, după 10 ani. Un portret plin de afecțiune al dragostei moderne imposibile, noi garantăm că te vei îndrăgosti de povestea lor!

Bridget Jones’s Diary (Jurnalul lui Bridget Jones) (2001)

Bridget Jones este cu siguranță un personaj foarte îndrăgit de multe dintre noi: este naturală, haioasă și puțîn neîndemânatică; este cineva cu care ne putem ușor identifica. Și atunci ce ar putea fi mai plăcut decât să o urmărim, iar și iar, în relațiile sale complicate – dar totuși atât de familiare – cu personajele lui Hugh Grant și Colin Firth? În plus, partea a două este la fel de distractivă și la fel putem spune și despre partea a treia – vizionare plăcută!

50 First Dates (Mereu la prima întâlnire) (2004)

Adam Sandler și Drew Barrymore joacă într-o comedie romantică adorabilă menită să arate că dragostea adevărată poate învinge orice dificultate: Henry (Sandler) este dispus să meargă la prima întâlnire de zeci și zeci de ori pentru că Lucy (Barrymore) și-a pierdut memoria pe termen scurt într-un accident, iar el trebuie să o recucerească în fiecare zi. O oră și jumătate cu aceste două personaje atât de ușor de îndrăgit, iar seara de film va fi un succes garantat!

Notting Hill (1999)

Notting Hill spune povestea de dragoste aproape accidentală dintre un librar britanic fermecător, William, (interpretat, desigur, de Hugh Grant), și o actriță americană aflată în vizită la Londra, Anna (Julia Roberts). Ca în viață reală, însă, cei doi întâmpină obstacole – finalul? Unul care cu siguranță te va face să zâmbești!

Love Actually (Pur și simplu dragoste) (2003)

Filmul prezintă nu unul, ci opt dintre cuplurile noaste preferate de pe marile ecrane și aventurile lor dinainte de Crăciun, în Londra. Este un film pe care nu îl revedem doar atunci când avem nevoie de puțină speranță și emoție, ci și atunci când ni se face dor de atmosfera de sărbători: ce mai, filmul perfect! Bonus: Hugh Grant – din nou!

Citește și:

10 filme populare care merită timpul tău

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro