10 actori celebri de la Hollywood care au dispărut de pe marile ecrane

Există câțiva actori care nu au mai fost văzuți de ceva vreme pe marile ecrane și s-au orientat către producții cu bugete reduse, care nu s-au bucurat de succes.

Fie că au decis să se retragă sau nu au găsit acele roluri cu care să rezoneze, sunt diverse motive pentru care cei mai cunoscuți actori de la Hollywood au dispărut din industria cinematografică, iar fanii așteaptă cu sufletul la gură să revină la tipurile de roluri pentru care erau cunoscuți cândva.

10. Cameron Diaz

Ai văzut-o în The Mask, Vanilla Sky, My Best Friend’s Wedding, There’s Something About Mary, Charlie’s Angels și Bad Teacher, însă ce s-a întâmplat cu actrița Cameron Diaz și de ce a dispărut de pe micile ecrane? A fost una dintre cele mai cunoscute vedete de la Hollywood, iar ultimul film în care a jucat a fost Annie din 2014. Actrița a decis să ia o pauză de la actorie și se preocupe de viața de familie, în special de fiica ei, Raddix. „Nu m-aș mai vedea, mamă fiind acum, mama unui copil de un an, stând pe platourile de filmare timp de 14, 16 ore departe de copilul meu. Pur și simplu nu m-aș mai vedea făcând asta”, a declarat Cameron Diaz într-un interviu cu Bruce Bozzi din luna februarie.

9. Bruce Willis

Bruce Willis se numără printre cei mai apreciați actori de filme de acțiune. Pulp Fiction, The Fifth Element și Looper sunt câteva dintre peliculele care i-au adus succesul. Însă, din 2013, actorul a început să joace în principal în producții cu buget redus și care nu i-au pus în valoare talentul. Au mai existat excepții și Bruce Willis a mai avut câteva roluri pe marile ecrane, cum ar fi în filmele Glass și Motherless Brooklyn.

8. Mo’Nique

La începutul carierei, Mo’Nique a fost comediantă, însă ulterior a acceptat și roluri pe marile ecrane. Unul dintre rolurile pentru care este recunoscută e Mary din Precious, pentru care a și primit un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Deși cariera ei ar fi trebuit să fie în ascensiune după câștigarea premiului, nu a fost așa. Însă, fanii o vor putea vedea jucând rolul principal în thrillerul The Reading.

7. Ashley Judd

Ashley Judd și-a făcut debutul cu rolul Ensign Robin Lefler în Star Trek: The Next Generation. Ea s-a străduit să primească mai multe roluri pe micile ecrane, iar în 2018 l-a dat în judecată pe Harvey Weinstein după ce Peter Jackson, regizorul Lord of the Rings, a făcut public faptul că nu a distribuit-o pe actriță în film în urma presiunilor venite din partea companiei deținute de Weinstein. Ashley Judd este și una dintre femeile care a afirmat că au fost hărțuite sexual de Harvey Weinstein. După ce actrița i-a respins avansurile, Weinstein ar fi făcut tot posibilul să îi saboteze cariera de actriță.

6. Rick Moranis

Actorul Rick Moranis a jucat în unele dintre cele mai amuzante comedii din anii ’80, iar drept dovadă stau rolurile din Ghostbusters, Spaceballs și Honey, I Shrunk the Kids. El a continuat să apară pe micile ecrane la începutul anilor ’90, însă după a dispărut. După ce soția lui, Anne Moranis, a murit de cancer în 1991, Rick a decis să își petreacă timpul alături de copiii săi. Deși ar fi trebuit să fie o pauză scurtă de la actorie, actorul a decis să se retragă.

5. John Cusack

John Cusack a fost o prezență constantă pe micile ecrane timp de mai mulți ani, iar Say Anything, Being John Malkovich și Grosse Pointe Blank se numără printre cele mai bune filme în care a jucat. Ultimul său rol major a fost în filmul biografic Love & Mercy din 2014 și de atunci, a fost văzut în mare parte în filme cu buget redus. Un motiv pentru care a dispărut de pe micile ecrane ar fi reticența sa de a se implica în proiecte cu buget mare.

4. Meg Ryan

Meg Ryan a jucat în cele mai cunoscute comedii romantice, spre exemplu When Harry Met Sally, Sleepless in Seattle și French Kiss. Deși producții de tipul acesta i-au adus celebritatea de astăzi, actrița nu a mai jucat într-un film de câțiva ani. Printre motivele pentru care a dispărut de pe micile ecrane se numără dramele din relațiile amoroase, dar și epuizarea.

3. John Travolta

Saturday Night Fever, Grease, Get Shorty și Pulp Fiction sunt peliculele clasice în care a jucat John Travolta și cu ajutorul cărora a câștigat o faimă incredibilă. În ultimii ani, cariera actorului a avut urcușuri și coborâșuri. Nici măcar rolul John Gotti din filmul Gotti (2018) nu a reușit să aibă succes în ceea ce privește câștigurile la box office.

2. Taylor Lautner

În mod cert ți-l amintești pe Taylor Lautner din seria Twilight, însă înainte el a jucat și în The Adventures of Sharkboy and Lavagirl 3-D. După apariția în Twilight, nu s-a bucurat de același succes precum al colegilor săi, Robert Pattinson și Kristen Stewart. A mai apărut în Abduction și Tracers, iar ultimul rol într-un film a fost în Run the Tide. De asemenea, mai poate fi urmărit în sitcom-ul britanic Cuckoo.

1. Christina Ricci

În anii ’90, Christina Ricci făcea furori cu rolurile din Mermaids, The Addams Family și Casper. În ciuda aprecierilor pe care le-a primit încă de la o vârstă fragedă, în ziua de astăzi nu o mai vedem atât de des pe marile ecrane.

