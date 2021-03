10 filme care îți vor îmbunătăți starea de spirit și îți vor reda buna dispoziție

În ultima vreme ne simțim tot mai mult copleșiți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru și avem nevoie să evadăm din acest amalgam de emoții. Și cum îți poți recăpăta speranța și buna dispoziție? Ei bine, poți apela oricând la filme, care îți prezintă povești de viață care te pot inspira și îți vor ridica moralul, chiar și într-o zi care nu s-a dovedit a fi pe placul tău.

Fie că vorbim de drame, comedii romantice sau filme clasice pe care le poți revedea oricând, avem pentru tine o listă din care cu siguranță poți alege.

1. Never Been Kissed

Never Been Kissed este una dintre comediile romantice clasice ale anilor ’90. Pelicula o surprinde pe actrița Drew Barrymore, interpretând-o pe Josie Geller, editor la ziarul Chicago Sun-Times care merge sub acoperire la un liceu pentru a le arăta părinților ce se întâmplă, de fapt, cu copiii lor. Prin felul acesta, ea încearcă să compare amintirile mai puțin plăcute pe care le are din acea perioadă cu ceea ce se întâmplă în liceul respectiv. Însă dinamica filmului se schimbă complet atunci când ea și unul dintre profesori se îndrăgostesc unul de celălalt.

2. Notting Hill

Nu ne vom putea plictisi niciodată de Notting Hill și de povestea de dragoste a personajelor interpretate de Julia Roberts și Hugh Grant. Viața lui William Thacker, care e proprietarul unei librării din Notting Hill, se schimbă radical încă din momentul în care o întâlnește pe Anna Scott, o actriță cunoscută și admirată de foarte mulți. Cei doi ajung să se cunoască din ce în ce mai bine, dar să fii împreună cu cea mai dorită femeie din lume nu este ușor, lucru de care și-a dat seama și William.

3. One Fine Day

În filmul One Fine Day, actrița Michelle Pfeiffer o joacă pe Melanie Parker, iar George Clooney pe Jack Taylor. Melanie este arhitectă și își crește singură copilul, iar Jack, un ziarist, își crește și el singur fiica. Viața celor doi străini se intersectează în moduri neașteptate atunci când copiii lor pierd autobuzul pentru excursia organizată de școală. Astfel că, sunt nevoiți să se bazeze unul ce celălalt pentru a-și salva slujbele, dar și pentru a avea grijă de cei doi copii.

4. Big

Filmul Big îl are în prim-plan pe Tom Hanks, în rolul unui adolescent pe nume Josh în vârstă de 12 ani, care ar face orice pentru a fi matur. Dorința lui este îndeplinită mai repede decât s-ar fi așteptat, astfel că a doua zi se trezește de dimineață în corpul unui adult, dar are aceeași personalitate a unui tânăr. În tot acest proces, are parte și de ajutorul celui mai bun prieten, Billy, care îl învață cum să se comporte ca un adult.

5. Singin’ In The Rain

Singin’ in the Rain arată publicului modul în care arătau filmele mute de la Hollywood, dar și cum a fost trecerea de la cele mute la cele pe care le vedem în zilele noastre. Lina Lamont și Don Lockwood formează un cuplu pe micile ecrane, când de fapt în viața reală abia se tolerează unul pe celălalt.

6. Ferris Bueller’s Day Off

Ferris Bueller’s Day Off, după cum îi spune și titlul, spune povestea un adolescent care își dorește o zi liberă de la școală, așa că pune la cale un plan incredibil pentru a face asta. Decide ca acea zi să o petreacă în compania iubitei sale și a unui prieten, însă nu pentru mult timp pentru că directorul școlii este pe urmele adolescentului rebel.

7. Jerry Maguire

Actorul Tom Cruise îl joacă pe Jerry Maguire, un agent sportiv, care e concediat pentru faptul că și-a exprimat opinia cu privire la compania în cadrul căruia lucra. După ce este dat afară, își încearcă norocul ca agent independent, alături de singurul sportiv și fost coleg care rămâne alături de el.

8. Ocean’s Eleven

Danny Ocean, interpretat de George Clooney, pune la cale ceea ce presupune el că ar fi cel mai mare jaf din istorie. Astfel că, alături de complicii săi intenționează să jefuiască în același timp trei cazinouri din Las Vegas. Pe fondul acestui jaf, mai există și un triunghi amoros în care e implicată și Tess Ocean, personajul jucat de Julia Roberts.

9. Matilda

Matilda se poate încadra cu ușurință în categoria filmelor care îți pot marca copilăria și nu numai. În acest film din 1996, o avem pe Mara Wilson, interpretând rolul memorabilei Matilda, o fetiță inteligentă și rafinată care este trimisă de părinții ei la o școală condusă de o directoare care nu îi face zilele prea ușoare. Pe măsură ce conflictele cu directoarea sunt tot mai mari, Matilda observă că are un dar și capătă puteri speciale. După câteva zile în care exersează, își va folosi puterile în avantajul ei, pentru a o face pe directoarea școlii să plece.

10. Shakespeare in Love

Shakespeare in Love este film clasic în ceea ce privește poveștile de dragoste, în special iubirile imposibile. Joseph Fiennes îl joacă pe tânărul și cel mai mare dramaturg din lume, William Shakespeare, fără idei și lipsit de bani, dar care e față în față cu femeia pe care o consideră ideală, Viola De Lesseps. Astfel că, este inspirat de ea să scrie una dintre cele mai faimoase piese ale sale. Curând încep și o poveste de dragoste, una de care amândoi sunt conștienți că nu se poate termina bine.

