Filme psihologice care te vor ține în suspans până la sfârșit și pe care merită să le vezi

Filmele psihologice nu sunt pe placul tuturor, iar dacă și tu te regăsești în această categorie, ar trebui să le acorzi o șansă. Acest gen de filme îți oferă povești de viață pe care merită să le descoperi, conversații sincere despre subiecte dure, poate traumatizante pe alocuri, dar și lecții importante din care te poți inspira.

Elle

Filmul Elle expune povestea unei femei de afaceri de succes, independente, care are cariera la care visează, un fiu și un partener pe care preferă să îl țină discret. Într-o zi un străin intră în casa ei și o violează. Deși reușește să fugă, Michèle nu sună la poliție. Acest episod traumatizant trezește în ea o serie de amintiri din copilărie, dar o face să îl vadă pe agresor în toți cei pe care îi cunoaște.

A Single Man

În filmul A Single Man, în regia cunoscutului designer Tom Ford, îl avem pe Colin Firth care îl joacă pe George, un profesor de engleză gay care nu reușește să facă față vieții sale din Los Angeles din 1960, la un an după moartea partenerului său. George își găsește consolarea la vechea sa prietenă, Charlotte. Pelicula propune o privire mai atentă asupra parcursului unui individ care știe ce înseamnă durerea, dar și dragostea.

Nocturnal Animals

Nocturnal Animals, un alt film regizat de Tom Ford, o surprinde pe Susan, care are propria ei galerie de artă, dar și un soț minunat. Însă viața ei se schimbă atunci când fostul ei soț îi trimite noul său roman și o roagă să îl citească. Cu această ocazie, redescoperă un trecut pe care îl voia ascuns. Susan ajunge să interpreteze acest lucru ca pe o răzbunare.

Demolition

Davis este un bancher de investiții care are parte de succes, însă se luptă cu greutățile apărute după ce și-a pierdut soția într-un accident tragic de mașină. El începe să reconstruiască ceea ce a pierdut deja, dar și să afle esența reală a lucrurilor și să își regândească întreaga existență.

The Neon Demon

Actrița Elle Fanning o joacă pe Jessie, o adolescentă care visează la bogăție, drept urmare se gândește să meargă în Los Angeles și să cucerească lumea modeling-ului. Își găsește un drum în această industrie, dar trebuie să plătească un preț scump pentru că întâmpină destule persoane invidioase pe frumusețea ei și care sunt dispuse să facă orice pentru binele lor.

The Invitation

Filmul The Invitation te va purta pe parcursul unei atmosferi extrem de tensionate. Will merge la o cină găzduită de fosta lui soție, însă își dă seama că ceilalți invitați au un secret comun. Toată această experiență de care Will are parte îi dă șansa de a fi față în față cu anumite răni pe care le considera videcate.

Collateral Beauty

Filmul Collateral Beauty se concentrează pe un bărbat care lucrează la o agenție de publicitate din New York. După ce trece printr-o pierdere importantă, se confruntă cu depresia. În acest sens, colegii lui vor să îl ajute. Ajunge să pună la îndoială Universul trimițând scrisori către Dragoste, Timp și Moarte. Primește răspunsuri la care nu se aștepta și începe să observe cum lucrurile pe care le-a aflat se corelează cu durerea suferită.

Juste la fin du monde

Drama psihologică Juste la fin du monde ni-l prezintă pe Louis (Gaspard Ulliel), un scriitor care se întoarce acasă după o absență de 12 ani. Motivul pentru care s-a întors are legătură cu faptul că vrea să povestească familiei de faptul că e bolnav în fază terminală.

The Railway Man

Eric Lomax este un ofițer britanic care în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost capturat de trupele japoneze și ulterior torturat într-un lagăr de prizonieri de război. După mai mulți ani, află că omul care a fost responsabil pentru o mare parte din experiențele dure pe care le-a trăit încă este în viață și decide să îl găsească și să îl confrunte.

The Diary of a Teenage Girl

Acțiunea filmului The Diary of a Teenage Girl se petrece în San Fancisco, 1976. Minnie este o adolescentă de 15 ani care începe o aventură cu iubitul mamei sale. La momentul filmării peliculei, actrița Bel Powley, cea care o joacă pe Minnie, avea 22 ani, iar interpretarea ei a fost una autentică. Pelicula a stârnit destule dezbateri în rândul celor care l-au apreciat, dar și în ceea ce îi privește pe cei care au considerat că povestea este una nepotrivită.

