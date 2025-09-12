Artiste care au vorbit onest despre sexismul și prejudecățile cu care se confruntă

Mai multe celebrități feminine au vorbit public despre cum industriile în care activează continuă să fie încărcate de sexism, stereotipuri de gen și un val nesfârșit de presiuni sociale și prejudecăți la adresa femeilor.

1. Taylor Swift

Pentru Taylor Swift, documentarul ei, Miss Americana, a fost ocazia perfectă de a transmite un mesaj clar și răspicat despre cum sunt privite femeile în industria artistică. „Artistele pe care le cunosc s-au reinventat de 20 de ori mai mult decât artiștii bărbați. Trebuie să o facă, altfel rămân fără loc de muncă.”

2. Beyoncé

În emisiunea Dear Class of 2020 din 2020 găzduită pe YouTube de Michelle și Barack Obama, Beyoncé a ținut un discurs în care a abordat sexismul din lumea muzicală din care face parte. „Industria divertismentului este încă foarte sexistă. Este încă foarte dominată de bărbați și, ca femeie, nu am văzut suficiente modele feminine cărora li s-a oferit oportunitatea de a face ceea ce știam că trebuie să fac.”

3. Emily Blunt

Emily Blunt a fost sinceră într-un interviu pentru The Guardian despre nenumăratele presiuni la adresa femeilor de a se comporta sau de a fi într-un anumit fel. „Cred că încă există o presiune de a fi simpatice, amabile și înțelese, iar bărbații nu sunt supuși aceluiași standard.”

4. Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence a scris un eseu puternic pe site-ul Lenei Dunham despre sexismul care tot persistă în industria cinematografică. „Tot ce aud și văd toată ziua sunt bărbați care își exprimă opiniile, iar eu mi le spun pe ale mele în exact același mod și ai crede că am spus ceva jignitor. Am terminat să tot încerc să găsesc modalitatea „adorabilă” de a-mi exprima opinia și de a fi totuși simpatică.”

5. Emma Stone

Într-un interviu pentru Rolling Stone din 2019, Emma Stone a vorbit despre atmosfera ostilă pe care a resimțit-o la un moment dat pe platourile de filmare. „În trecut, când am făcut un film… mi s-a spus că împiedic procesul prin faptul că aduc în discuție o opinie sau o idee.”

6. Brie Larson

După ce a câștiga un Oscar pentru cea mai bună actriță datorită prestației din filmul Room, Brie Larson s-a folosit de această vizibilitate pentru a discuta despre experiența ei personală cu sexismul cu care s-a confruntat la Hollywood. „Au fost multe momente când mergeam la audiții și directorii de casting îmi spuneau: „E foarte grozav, chiar îmi place ce faci, dar ne-ar plăcea să te întorci într-o fustă mini de blugi și tocuri înalte. (…) Nu există niciun motiv pentru mine să apar într-o fustă mini de blugi și tocuri în afară de faptul că vrei să creezi o fantezie.”

7. Anya Taylor-Joy

Pentru GQ, Anya Taylor-Joy a vorbit despre faptul că femeilor li se spune constant să își reprime sentimentele. De-a lungul timpului, acrița și-a încurajat femeile din viața ei să își exprime emoțiile așa cum simt. „Mi-am construit o oarecare reputație pentru lupta pentru furia feminină, ceea ce e ciudat, pentru că nu promovez violența – dar promovez faptul că femeile sunt văzute ca persoane.”

8. Florence Pugh

Florence Pugh a fost vocală cu privire la nenumăratele stereotipuri și remarci sexiste la adresa femeilor de la Hollywood și care nu ar mai trebui să existe. Actrița a condamnat ferm percepția publică despre artistele din industria divertismentului și alegerile lor. Într-un interviu pentru The London Times, Florence Pugh a spus: „Nu vreau să mă încadrez în stereotipurile create de alții. Este cu adevărat epuizant pentru o tânără femeie să lucreze pur și simplu în această industrie și, de fapt, în alte industrii. Dar am fost întotdeauna încurajată să am o voce.”

9. Mila Kunis

Într-un eseu publicat în 2016 pe A Plus, Mila Kunis a abordat un subiect important, și anume sexismul de la locul de muncă. Actrița a trecut printr-o experiență neplăcută, când i s-a făcut o propunere deplasată. „Nu vei mai lucra niciodată în orașul ăsta” este amenințarea venită de la un producător când am refuzat să pozez semi-goală pe coperta unei reviste pentru bărbați pentru a promova filmul nostru. (…) Eram furioasă, mă simțeam obiectificată și, pentru prima dată în cariera mea, am spus „nu.” Și ghici ce? Lumea nu s-a sfârșit.”

10. Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo știe ce înseamnă sexismul și dublul standard din industria muzicală, pentru că a simțit pe propria piele când a fost criticată pentru faptul că piesele ei abordează experiențe amoroase. Artista a menționat pentru The Guardian că a observat „critici sexiste la adresa compozitoarelor ca mine, cărora li se spune că scriu doar cântece despre băieți.”

