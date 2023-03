Cătălina Toma, cântăreața supranumită Regina R&B din România, dezvăluiri despre decizia ei de a părăsi România: „Bariere total anormale, sexism, misoginism, inegalitate”

Cu siguranță îți mai aduci aminte de Cătălina Toma și hit-urile Hai să fim high, Tovarășii tăi ori Poveste fără sfârșit (feat. BUG Mafia), piese care i-au lansat cariera, fiind și unele cele mai apreciate piese hip hop românești din toate timpurile. Nonconformista artistă a impresionat atunci prin look-ul ei inedit și vocea cu un timbru inconfundabil, iar colaborările muzicale de succes i-au adus titlul de Regina R&B din România.

Deși se bucura de mare succes în România, Cătălina Toma a decis să părăsească țara în 2011 și să încerce să își construiască o carieră internațională. După o lungă perioadă petrecută la Londra, a decis să se mute în America, unde locuiește și în prezent. În 2017, Cătălina Toma a revenit pe plan muzical cu piesa Fly, un single realizat în colaborare cu faimosul C-Note, compozitor ale unor succese cântate de Rihanna, Backstreet Boys ori Jamie Foxx.

Artista a vorbit recent într-un interviu despre cum i s-a schimbat viața de când a plecat din România și dacă regretă sau nu decizia luată atunci.

„Mi-a fost foarte greu dintr-un singur motiv: mama; în rest, am simțit că nu trebuie sa privesc înapoi. Am simțit că talentul real nu este respectat, ba mai mult, denigrat și îngropat. Acest lucru m-a revoltat. A trebuit să lupt mai mult decât alții pentru a sparge niște bariere total anormale, sexism, misoginism, inegalitate etc… În State m-am găsit pe mine. Nu mi s-a mai omorât speranța. Deși există competiție și invidie și aici, totuși, talentul este respectat. Liniștea mea interioară nu vine din validări exterioare. Sunt bine cu mine pentru că acum știu foarte clar cine sunt și ce capabilități am. Viața s-a transformat, am ajuns acolo unde mi-am dorit din copilărie. Am experimentat lucrurile pe care le-am visat. Întotdeauna am avut o curiozitate pentru experiențe noi și căutări”, a declarat Cătălina Toma pentru FANATIK.