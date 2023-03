Rihanna a dezvăluit noi imagini adorabile cu fiul său

Rihanna și-a încântat fanii cu o nouă imagine adorabilă cu fiul ei. Artista în vârstă de 35 de ani a postat pe contul său de Instagram o fotografie cu micuțul în vârstă de nouă luni, dar și două clipuri video cu acesta. Cu această ocazie, fondatoarea Fenty Beauty le-a reamintit următorilor săi că va cânta la gala Premiilor Oscar din acest an, unde cântecul său, Lift Me Up (din filmul Black Panther: Wakanda Forever), este nominalizat la categoria Best Original Song.

„Fiul meu când a aflat că fratele/sora sa merge la Premiile Oscar și el nu”, a scris Rihanna în descrierea fotografiei în care micuțul pare vizibil supărat.

De asemenea, artista a postat și două clipuri video în care îl putem vedea pe cel mic ascultând piesa Lift Me Up.

Rihanna a dezvăluit în cadrul show-ului Super Bowl că ea și rapperul A$AP Rocky vor deveni părinți pentru a doua oară. În plus, în urmă cu puțin timp, cei doi și fiul lor în vârstă de nouă luni au fost protagoniștii noului număr al revistei British Vogue.

În cadrul interviului oferit publicației britanice, Rihanna a vorbit și despre ținutele fiului său, mărturisind că adoră să îl îmbrace în haine roz sau cu imprimeuri florale.

„Îmi place să îl îmbrac în lucruri care nu arată ca niște haine de bebeluș. Îmi place să forțez lucrurile. Îl îmbrac în chestii cu imprimeuri florale. Îl îmbrac în roz aprins. Îmi place la nebunie. Cred că fluiditatea în modă este cea mai bună. Întotdeauna fac cumpărături la raionul pentru bărbați”, a mărturisit artista pentru British Vogue.

Aceasta a mai adăugat și că hainele clasice pentru bebeluși sunt „atât de plictisitoare” și că ia în calcul posibilitatea lansării unei colecții pentru copii.

„Simt că copiii au nevoie de ea. Să-i facem pe acești copii să fie cool. Acești copii merită să fie cool”, a declarat Rihanna.

Fondatoarea Fenty Beauty a vorbit și despre relația cu A$AP, despre care a declarat că este „cel mai bun prieten” al său. De asemenea, a mărturisit și că adoră să fie mamă și că nu își mai amintește cum era viața ei înainte ca fiul său să vină pe lume.

Foto: Arhiva ELLE

