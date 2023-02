Fiul Rihannei participă deja la primul său Fashion Week

Fiul Rihannei nu are încă un an, dar este deja invitatul de onoare la evenimente importante, alături de celebrii săi părinți. Micuțul a aterizat de curând, împreună cu aceștia, la Milano, unde Săptămâna Modei se află în plină desfășurare. Și, dacă este să ne luăm după pasiunea părinților săi pentru modă, putem spune că și el are parte de un start bun în ceea ce privește stilul.

Fiul Rihannei a fost purtat în brațe de cântăreața care a împlinit cu câteva zile în urmă 35 de ani prin aeroportul Malpensa, și urmat îndeaproape de tatăl său, dar și de un întreg anturaj al acestora. Cei trei au sosit la Milano cu un avion privat.

Rihanna s-a aflat cu o săptămână în urmă în atenția întregii lumi, odată cu performance-ul său de la Super Bowl, unde nu doar că și-a încântat fanii cântând un medley din cele mai populare piese ale sale, dar a și făcut un anunț surprinzător: artista este din nou însărcinată. Fiul Rihannei a venit pe lume în urmă cu 9 luni, în mai 2022.

Rihanna a făcut recent declarații despre viața sa de mamă: „Este totul, nici nu îți mai amintești cum era viața înainte, ăsta este cel mai nebunesc lucru”. De asemenea, artista a mai spus că primele luni ca mamă au fost ca un rollercoaster, dar și că creșterea copilului i se mare una dintre cele mai înfricoșătoare responsabilități ale vieții sale. „Să crești un tânăr de culoare este una dintre cele mai înfricoșătoare responsabilități în viață. Te gândești: Ce le las copiilor mei? Este aceasta planeta pe care vor trăi?”. De asemenea, ea l-a lăudat pe partenerul său de viață, ASAP Rocky, pentru implicarea în creșterea fiului lor.

Fiul Rihannei, căruia cântăreața nu i-a dezvăluit încă numele, a apărut recent și pe prima sa copertă Vogue – alături de părinții săi, au fost pozați pentru coperta British Vogue de celebrul cuplu Inez și Vinoodh.

Foto: arhiva ELLE

