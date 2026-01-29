Alina Șerban, premiată internațional, într-un rol puternic: filmul „Gipsy Queen” ajunge pe marile ecrane din România

Filmul Gipsy Queen, cu actrița Alina Șerban în rolul principal, va avea lansarea în cinematografele din România pe 27 februarie, și stă la baza unei campanii pentru șansa tuturor la educație și sport, deschizând o discuție necesară și relevantă despre incluziune și educație. Gipsy Queen este o co-producție Austria-Germania în regia lui Hüseyin Tabak, nominalizată la 11 premii internaționale și câștigătoare a 7 dintre ele.

Un film emoționant despre luptă, reziliență și iubirea care te obligă să rămâi în picioare, Gipsy Queen spune povestea lui Ali, o mamă care face tot ce poate pentru a le oferi copiilor ei un viitor mai bun, într-o lume care nu îi oferă șanse egale. Munca grea, sacrificiul și dorința de a proteja viitorul celor mici o împing până la limită, iar boxul devine spațiul în care lupta ei capătă o formă concretă. În ring, regulile sunt aceleași pentru toți. În afara lui, viața este adesea inegală, iar aceasta o aduce pe Ali într-un punct critic, în care boxul devine singura cale prin care poate lupta pentru a-și păstra copiii lângă ea și pentru a le proteja viitorul.

Gypsy Queen Filmstill

Pentru rolul principal din Gipsy Queen, Alina Șerban a câștigat patru premii pentru Cea mai bună actriță, inclusiv Premiul pentru Cea mai bună actriță a Germaniei la German Actors Guild Awards, fără a fi vorbitoare a limbii germane. Deși nu avea experiență în box, a urmat un antrenament intensiv pentru acest rol, a învățat și a luptat cu nume mari din boxul profesionist și a filmat cea mai lungă scenă de box realizată vreodată în cinematografie.

În film, realitatea se împletește subtil cu ficțiunea, întrucât adversara Alinei Șerban este campioana mondială de box Maria Lindberg, iar antrenorul din colțul ei este nimeni altul decât Jürgen Blin, legendar boxer german de categoria grea, care a luptat chiar și împotriva lui Muhammad Ali.

„Cred că Gipsy Queen merită să ajungă în cinematografele din România pentru că este un film care emoționează și în care mulți oameni se pot regăsi. Este o poveste care se trăiește puternic pe ecran mare, pentru că vorbește despre lucruri esențiale: iubirea pentru copii, frica de a-i pierde, ce înseamnă să fii emigrantă, lupta de a rămâne în picioare atunci când viața te lovește.

Deși personajul principal este o femeie romă care pleacă din România, povestea lui Ali este una profund umană și universală. Ali putea fi orice femeie, orice mamă, orice om pus în situația de a lupta pentru cei pe care îi iubește. În același timp, filmul este important tocmai pentru că oferă o reprezentare rară și necesară: o femeie romă văzută cu complexitate, demnitate și forță, dincolo de stereotipuri”, spune Alina Șerban.

Gipsy Queen a fost nominalizat la Premiile Austriece de Film, Tallinn Black Nights Film Festival, Guenter Rohrbach Filmpreis, pentru Cel mai bun film, Cel mai bun film de lungmetraj, Cel mai bun scenariu, Cea mai bună muzică originală, având totodată și nominalizări la European Film Awards și la LOLA – Premiile Academiei Germane de Film. Tobias Moretti, cunoscut pentru rolul din serialul „Comisarul Rex' a primit premiul pentru Cel mai bun actor la Premiile Austriece de Film.

Distribuit în cinematografe de Asociația Untold Stories.

Alina Șerban este actriță și regizoare de film și teatru, si prima artistă romă care a primit una dintre cele mai înalte distincții oferite de statul român – Ordinul „Meritul Cultural”, în grad de Cavaler, pentru merite artistice.

Este absolventă atât a UNATC București dar și a New York University – Tisch School of the Arts și a Royal Academy of Dramatic Art (RADA) din Londra, unele dintre cele mai prestigioase școli din lume.

În 2018, a reprezentat România la Festivalul de Film de la Cannes, cu filmul „Singură la nunta mea”, iar primul ei rol principal în acest lungmetraj i-a adus trei Premii pentru Cea mai bună actriță. A jucat în filmul „Housekeeping for Beginners”, premiat la Festivalul de Film de la Veneția (2023) și propus de Macedonia de Nord la Premiile Oscar (2024).

În 2024, a obținut Locul I la concursul CNC – secțiunea Debut, cu punctajul maxim, pentru primul său lungmetraj, „Eu contez.”

Hüseyin Tabak este un regizor, scenarist și realizator de filme documentare și artistice, de origine turcă, născut în Germania. A studiat scenaristică și regie la Academia de Film din Viena, sub îndrumarea lui Michael Haneke și a debutat în 2010 cu un scurt-metraj intitulat „Cheese…”. În 2012, a realizat filmul documentar „Kick Off”, urmat imediat de filmul artistic „Beauty is Worthless”, pentru care a câștigat patru premii ale industriei de film din Austria, inclusiv pentru Cel mai bun film și Cel mai bun regizor. Gipsy Queen este cel de-al treilea lung-metraj al său, premiat în cadrul festivalului Tallinn Black Nights Film Festival cu Premiul Juriului Ecumenic pentru Cel mai bun film.

