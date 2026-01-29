Alina Șerban, premiată internațional, într-un rol puternic: filmul „Gipsy Queen” ajunge pe marile ecrane din România

Filmul Gipsy Queen, cu actrița Alina Șerban în rolul principal, ajunge pe marile ecrane din România începând cu pe 27 februarie.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
Alina Șerban, premiată internațional, într-un rol puternic: filmul "Gipsy Queen" ajunge pe marile ecrane din România

Filmul Gipsy Queen, cu actrița Alina Șerban în rolul principal, va avea lansarea în cinematografele din România pe 27 februarie, și stă la baza unei campanii pentru șansa tuturor la educație și sport, deschizând o discuție  necesară și relevantă despre incluziune și educație. Gipsy Queen este o co-producție Austria-Germania în regia lui  Hüseyin Tabak, nominalizată la 11 premii internaționale și câștigătoare a 7 dintre ele.

Un film emoționant despre luptă, reziliență și iubirea care te obligă să rămâi în picioare, Gipsy Queen spune povestea lui Ali, o mamă care face tot ce poate pentru a le oferi copiilor ei un viitor mai bun, într-o lume care nu îi oferă șanse egale. Munca grea, sacrificiul și dorința de a proteja viitorul celor mici o împing până la limită, iar boxul devine spațiul în care lupta ei capătă o formă concretă. În ring, regulile sunt aceleași pentru toți. În afara lui, viața este adesea inegală, iar aceasta o aduce pe Ali într-un punct critic, în care boxul devine singura cale prin care poate lupta pentru a-și păstra copiii lângă ea și pentru a le proteja viitorul.

Gypsy Queen Filmstill

Pentru rolul principal din Gipsy Queen, Alina Șerban a câștigat patru premii pentru Cea mai bună actriță, inclusiv Premiul pentru Cea mai bună actriță a Germaniei la German Actors Guild Awards, fără a fi vorbitoare a limbii germane. Deși nu avea experiență în box, a urmat un antrenament intensiv pentru acest rol, a învățat și a luptat cu nume mari din boxul profesionist și a filmat cea mai lungă scenă de box realizată vreodată în cinematografie.

În film, realitatea se împletește subtil cu ficțiunea, întrucât adversara Alinei Șerban este campioana mondială de box Maria Lindberg, iar antrenorul din colțul ei este nimeni altul decât Jürgen Blin, legendar boxer german de categoria grea, care a luptat chiar și împotriva lui Muhammad Ali.

„Cred că Gipsy Queen merită să ajungă în cinematografele din România pentru că este un film care emoționează și în care mulți oameni se pot regăsi. Este o poveste care se trăiește puternic pe ecran mare, pentru că vorbește despre lucruri esențiale: iubirea pentru copii, frica de a-i pierde, ce înseamnă să fii emigrantă, lupta de a rămâne în picioare atunci când viața te lovește.

Deși personajul principal este o femeie romă care pleacă din România, povestea lui Ali este una profund umană și universală. Ali putea fi orice femeie, orice mamă, orice om pus în situația de a lupta pentru cei pe care îi iubește. În același timp, filmul este important tocmai pentru că oferă o reprezentare rară și necesară: o femeie romă văzută cu complexitate, demnitate și forță, dincolo de stereotipuri”, spune Alina Șerban.

Gipsy Queen a fost nominalizat la Premiile Austriece de Film, Tallinn Black Nights Film Festival, Guenter Rohrbach Filmpreis, pentru Cel mai bun film, Cel mai bun film de lungmetraj, Cel mai bun scenariu, Cea mai bună muzică originală, având totodată și nominalizări la European Film Awards și la LOLA – Premiile Academiei Germane de Film. Tobias Moretti, cunoscut pentru rolul din serialul „Comisarul Rex' a primit premiul pentru Cel mai bun actor la Premiile Austriece de Film.

Distribuit în cinematografe de Asociația Untold Stories.

Alina Șerban este actriță și regizoare de film și teatru, si  prima artistă romă care a primit una dintre cele mai înalte distincții oferite de statul român – Ordinul „Meritul Cultural”, în grad de Cavaler, pentru merite artistice.

Este absolventă atât a UNATC București dar și a New York University – Tisch School of the Arts și a Royal Academy of Dramatic Art (RADA) din Londra, unele dintre cele mai prestigioase școli din lume.

În 2018, a reprezentat România la Festivalul de Film de la Cannes, cu filmul „Singură la nunta mea”, iar primul ei rol principal în acest lungmetraj i-a adus trei Premii pentru Cea mai bună actriță. A jucat în filmul „Housekeeping for Beginners”, premiat la Festivalul de Film de la Veneția (2023) și propus de Macedonia de Nord la Premiile Oscar (2024).

În 2024, a obținut Locul I la concursul CNC – secțiunea Debut, cu punctajul maxim, pentru primul său lungmetraj, „Eu contez.”

Hüseyin Tabak este un regizor, scenarist și realizator de filme documentare și artistice, de origine turcă, născut în Germania. A studiat scenaristică și regie la Academia de Film din Viena, sub îndrumarea lui Michael Haneke și a debutat în 2010 cu un scurt-metraj intitulat „Cheese…”. În 2012, a realizat filmul documentar „Kick Off”, urmat imediat de filmul artistic „Beauty is Worthless”, pentru care a câștigat patru premii ale industriei de film din Austria, inclusiv pentru Cel mai bun film și Cel mai bun regizor. Gipsy Queen este cel de-al treilea lung-metraj al său, premiat în cadrul festivalului Tallinn Black Nights Film Festival cu Premiul Juriului Ecumenic pentru Cel mai bun film.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Actori care au apelat la improvizație și au îmbunătățit scenariul unui film
Lifestyle
Actori care au apelat la improvizație și au îmbunătățit scenariul unui film
Filme care au promis mult și au livrat puțin
Lifestyle
Filme care au promis mult și au livrat puțin
Greșeli ușor de corectat pe care le faci în comunicarea cu partenerul de cuplu
Lifestyle
Greșeli ușor de corectat pe care le faci în comunicarea cu partenerul de cuplu
Vedete care și-au început cariera cu apariții în videoclipuri muzicale
Lifestyle
Vedete care și-au început cariera cu apariții în videoclipuri muzicale
Tipuri de manipulare foarte periculoase indiferent în ce etapă a relației te afli
Lifestyle
Tipuri de manipulare foarte periculoase indiferent în ce etapă a relației te afli
La început de relație aveți tendința să vă izolați? De ce nu este eficient să faci asta la nivel individual sau în cuplu
Lifestyle
La început de relație aveți tendința să vă izolați? De ce nu este eficient să faci asta la nivel individual sau în cuplu
Libertatea
Încă o schimbare la PRO TV, după ce postul a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”. Ce altă producție e afectată
Încă o schimbare la PRO TV, după ce postul a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”. Ce altă producție e afectată
Renta viageră pe care Sandra Izbașa o primește lunar de la statul român. Câți bani îi intră în cont concurentei de la Power Couple România 2026
Renta viageră pe care Sandra Izbașa o primește lunar de la statul român. Câți bani îi intră în cont concurentei de la Power Couple România 2026
Ce s-a întâmplat între Andreea Marin și Daniel Stanciu: „Am invitat-o! Avea un standard ridicat, câștiga bine”
Ce s-a întâmplat între Andreea Marin și Daniel Stanciu: „Am invitat-o! Avea un standard ridicat, câștiga bine”
Marian Godină intră la Survivor România 2026. Din ce echipă face parte și cine sunt ceilalți trei noi concurenți care se alătură triburilor
Marian Godină intră la Survivor România 2026. Din ce echipă face parte și cine sunt ceilalți trei noi concurenți care se alătură triburilor
Ego.ro
Melania Trump, gest total neașteptat! Ce a făcut după crimele din Mineapolis
Melania Trump, gest total neașteptat! Ce a făcut după crimele din Mineapolis
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imaginea incendiară în costum de baie cu care Delia i-a surprins pe fani. "Duamnă, suntem la televizor"
Imaginea incendiară în costum de baie cu care Delia i-a surprins pe fani. "Duamnă, suntem la televizor"
Cine e Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram
Cine e Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, intens criticat după anunțul despărțirii de Ema. Tânărul a răbufnit
Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, intens criticat după anunțul despărțirii de Ema. Tânărul a răbufnit
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Imagini rare! Bunicul Traian Băsescu, cu zâmbetul pe buze și înconjurat de nepoți în cea mai emoționantă reuniune de familie! Pozele cu fostul președinte în sânul celor dragi au stârnit laude și emoții
Imagini rare! Bunicul Traian Băsescu, cu zâmbetul pe buze și înconjurat de nepoți în cea mai emoționantă reuniune de familie! Pozele cu fostul președinte în sânul celor dragi au stârnit laude și emoții
“Mă duc la Poliție!” Viorica de la Clejani a făcut anunțul tulburător după ce soțul ei, Ioniță, a ajuns de urgență la spital. „Vă spun adevăratul motiv!” Ce s-a aflat acum și prin ce trece familia lor, de fapt
“Mă duc la Poliție!” Viorica de la Clejani a făcut anunțul tulburător după ce soțul ei, Ioniță, a ajuns de urgență la spital. „Vă spun adevăratul motiv!” Ce s-a aflat acum și prin ce trece familia lor, de fapt
catine.ro
Nadia Ferreira este însărcinată pentru a doua oară. Marc Anthony va deveni tătic pentru a opta oară
Nadia Ferreira este însărcinată pentru a doua oară. Marc Anthony va deveni tătic pentru a opta oară
Horoscopul zilei de 29 ianuarie 2026. Leii se simt puternici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 29 ianuarie 2026. Leii se simt puternici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Brooklyn Beckham a publicat o imagine neașteptată cu soția Nicola Peltz, în mijlocul scandalului cu părinții săi. Despre ce este vorba
Brooklyn Beckham a publicat o imagine neașteptată cu soția Nicola Peltz, în mijlocul scandalului cu părinții săi. Despre ce este vorba
8 lucruri care strică aspectul bucătăriei tale, potrivit designerilor de interior
8 lucruri care strică aspectul bucătăriei tale, potrivit designerilor de interior
Mai multe din lifestyle
10 filme neinspirate din 2025, cu care nu ar trebui să-ți pierzi timpul
10 filme neinspirate din 2025, cu care nu ar trebui să-ți pierzi timpul
Lifestyle

Filmele din 2025 sunt considerate eșecuri cinematografice și ar fi mai bine să le ocolești.

+ Mai multe
Tu nu îl placi deloc? Care este metoda corectă de a refuza un bărbat insistent
Tu nu îl placi deloc? Care este metoda corectă de a refuza un bărbat insistent
Lifestyle

Ghid de a refuza un bărbat, într-un mod elegant dar ferm. Nu vei mai fi în disconfort și nu îți strici relația cu el, mai ales dacă aveți prieteni comuni și e posibil să vă mai întâlniți.

+ Mai multe
Lucruri pentru care îți este rușine și te împiedică să ai o relație de cuplu
Lucruri pentru care îți este rușine și te împiedică să ai o relație de cuplu
Lifestyle

Ai în minte o mulțime de elemente în legătură cu care simți rușine și te sabotezi când apare un bărbat în viața ta. Ce gânduri să alungi.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC