Elwira Petre, declarații emoționante după 17 ani de relație cu Mihai Petre: „În fiecare perioadă a vieții te schimbi”

Elwira și Mihai Petre au vorbit deschis despre relația lor de 17 ani.

  ELLE.ro
1. Mihai și Elwira Petre
Mihai Petre și soția lui, Elwira, formează unul dintre cele mai longevive și solide cupluri din showbiz-ul românesc. Povestea lor a început din pasiunea comună pentru dans, iar de peste 17 ani reușesc să mențină echilibrul între carierele profesionale și viața de familie. Cei doi au împreună două fiice și, de-a lungul timpului, au demonstrat că dragostea poate fi un partener de dans la fel de exigent ca și scena.

Elwira și Mihai Petre, confesiuni despre relația lor

Întâlnirea lor a avut loc cu mai bine de două decenii în urmă, în contextul căutării unui partener pentru competiții. Mihai Pette a mers chiar în Polonia, unde s-a cazat cu chirie pentru a se antrena alături de Elwira. Îndrăgostită, coregrafa a luat decizia de a se muta în România, lăsând în urmă țara natală și apropiindu-se de viața și cariera lui Mihai.

Povestind despre provocările pe care le-au întâmpinat, cei doi au mărturisit că filosofia „nu există nu se poate” le-a ghidat atât cariera, cât și relația de cuplu. Elwira Petre rememorează într-un interviu momentele intense de la concursuri și provocările zilnice: „Aoleo și câte au fost! La fiecare concurs a existat nu există nu se poate”, a spus ea pentru Cancan.

Mihai Petre adaugă că această filozofie nu se aplică doar în sport sau televiziune, ci se regăsește în micile provocări ale vieții de zi cu zi: „Tu ai vorbit de viața de sportivi. Și în televiziune am avut momente în care am spus nu există nu se poate. O să-mi găsesc cuvintele și de data asta. Mi se pare că sunt obosit. Nu sunt de fapt. Eu cred că în fiecare zi avem mici doze care ne provoacă să spunem nu există nu se poate. Și rezonăm cu ideea asta, nu?”

Elwira Petre subliniază că entuziasmul este elementul cheie: „Și cu un pic de entuziasm totul se rezolvă.”, iar Mihai completează: „Ăsta-i cuvântul: entuziasm.”

Cum trec peste momentele dificile

Întrebată despre viața de cuplu și momentele în care au depășit obstacole împreună, Elwira Petre recunoaște că există situații pe toate planurile, dar că pașii mici și răbdarea sunt cheia succesului: „Sigur. Pe fiecare plan există, da. Cu pași mici cred că rezolvi totul.”

Cei doi recunosc că armonia în familie nu este o rețetă fixă, ci un proces continuu de descoperire și adaptare, pe măsură ce viața evoluează și rolurile se schimbă: „Eu cred că noi încă descoperim și căutăm. Eu nu aș spune că am găsit o rețetă secretă, pentru că știi cum e în fiecare perioadă a vieții te schimbi și descoperi partenerul tău, relația ta, familia ta un pic diferit.”

Mihai completează cu un ton jucăuș, lăsând un pic de mister pentru viitor: „Eu am găsit-o, dar nu o să vi-o dau aici, în următorul interviu, poate. Nu, viața e dinamică. Nu există nu se poate, la un moment dat o vom descoperi. Când o vom descoperi o s-o expunem împreună cu voi.”

Mihai Petre a făcut recent o serie de mărturisiri despre căsnicia lui. Coregraful a dezvăluit care sunt secretele relației armonioase pe care o are cu Elwira Petre.

„Cred că la noi funcționează respectul reciproc, faptul că ne ascuțim simțurile unul pentru celălalt, văzul, auzul, absolut totul. Prezența și faptul că ne oferim spațiu atunci când avem nevoie de el. Dar asta vine tot din ascultare și atenție și respect, până la urmă. Cred că asta, da. Eu așa simt”, a declarat Mihai Petre într-un interviu pentru Unica.ro.

George Clooney, declarație neașteptată despre soția sa, Amal, avocata pentru drepturile omului: „Când sunt în preajma ei…’

Foto Instagram

