Francize de film care au continuat să se înrăutățească după fiecare ecranizare

Unele francize au pornit promițător, dar au decăzut treptat, altele au fost mediocre de la început și au ajuns chiar mai jos.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  ELLE.ro
Pirates of the Caribbean
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

Francizele de filme nu au fost mereu planificate ca universuri interconectate, așa cum se întâmplă astăzi. În trecut, studiourile făceau continuări doar dacă primul film avea succes, fără a pune accent pe calitate. Astfel, multe serii au devenit tot mai slabe cu fiecare sequel. Unele au pornit promițător, dar au decăzut treptat, altele au fost mediocre de la început și au ajuns chiar mai jos. Lipsa unei baze solide și graba studiourilor au dus la eșecuri criticate pe scară largă, confirmate inclusiv de scorurile de pe Rotten Tomatoes.

RoboCop

Deși titlul RoboCop sugerează un film de acțiune absurd și superficial, versiunea originală din 1987 s-a dovedit a fi mult mai mult: un amestec inteligent de violență exagerată și satiră socială, regizat de Paul Verhoeven. Cu un scor de 90% pe Rotten Tomatoes, filmul a fost atât apreciat de critici, cât și profitabil. Totuși, fără Verhoeven, continuările au fost un eșec: RoboCop 2 a scăzut dramatic în calitate și a primit un scor de doar 31%, iar RoboCop 3 a fost un dezastru total, cu un scor de 3% și pierderi financiare. Reboot-ul din 2014 a avut rezultate decente la box office, dar nu s-a apropiat de succesul originalului. În concluzie, în afară de primul film, franciza RoboCop a decăzut constant și ar fi mai bine lăsată în trecut.

Home Alone

Home Alone a fost un fenomen cinematografic în 1990, încasând aproape jumătate de miliard de dolari la nivel global cu un buget de doar 15 milioane. Sequelul din 1992, Home Alone 2: Lost in New York, a avut și el succes, dar în scădere. După ce Macaulay Culkin a crescut, seria a continuat cu un alt copil în Home Alone 3, care a eșuat atât critic, cât și financiar. Franciza a fost apoi continuată prin două filme direct-la-TV, complet ignorate de critici. În timp ce primul film rămâne iubit, fiecare sequel a adus rezultate tot mai slabe atât la box office, cât și pe Rotten Tomatoes.

Pirates of Caribbean

Franciza Pirates of the Caribbean a început ca un succes răsunător, dar s-a degradat constant cu fiecare sequel. Primul film, The Curse of the Black Pearl (2003), a fost apreciat de critici și public, aducând încasări masive. Totuși, odată cu următoarele filme, scorurile critice au scăzut drastic, iar povestea a devenit din ce în ce mai exagerată și lipsită de impact. Deși continuările au avut succes financiar la început, al cincilea film a fost un eșec în SUA și a fost salvat doar de piața chineză. În prezent, Disney încearcă să relanseze seria cu un nou personaj principal feminin, dar semnele arată că franciza s-a afundat iremediabil.

The Mummy

Stephen Sommers a avut ideea ingenioasă de a transforma clasicul film horror The Mummy într-o aventură de tip Indiana Jones, ceea ce a dus la un mare succes comercial în 1999. Deși criticii au fost moderați în entuziasm, filmul a fost apreciat de public. Continuarea, The Mummy Returns, a avut încasări și mai mari, dar recenziile au fost mai slabe. În 2008, studiourile au revenit cu Tomb of the Dragon Emperor, dar după o pauză prea lungă și cu un buget uriaș, rezultatul a fost un film cu recenzii foarte proaste și un succes financiar doar marginal. Astfel, franciza a fost închisă, până la reboot-ul cu Tom Cruise, care a fost un eșec notoriu.

Jaws

Filmul Jaws din 1975 a revoluționat industria cinematografică, stabilind standardul blockbusterelor estivale, cu încasări uriașe și o apreciere critică aproape unanimă (98% pe Rotten Tomatoes). Continuarea, Jaws 2, a fost încă decent primită și profitabilă, dar lucrurile au luat o turnură proastă cu Jaws 3-D, care a coborât seria în teritoriul filmelor de categoria B.

Totuși, cel mai jos a căzut cu Jaws: The Revenge, un dezastru total cu scor 0% pe Rotten Tomatoes și pierderi financiare considerabile. Astfel, Jaws rămâne o franciză unică, care a reușit performanța de a avea atât unul dintre cele mai bune filme din genul său, cât și unul dintre cele mai proaste.

The Hangover

Franciza The Hangover a început în forță, cu un prim film foarte bine primit de critici (78% pe Rotten Tomatoes) și cu încasări uriașe: 465 de milioane de dolari la nivel mondial, pe un buget modest de 35 de milioane. A fost un succes rar pentru o comedie vulgară, devenind una dintre cele mai profitabile comedii R-rated din istorie.

Însă succesul nu a ținut mult. The Hangover: Part II a avut un buget dublu și a făcut și mai mulți bani (586 milioane), dar criticii au taxat lipsa de originalitate, oferindu-i un scor „rotten” de doar 33%. Partea a treia a continuat declinul: deși a avut un buget uriaș (103 milioane), încasările au scăzut (362 milioane), iar scorul critic a ajuns la 20%, fiind descrisă mai degrabă ca un thriller întunecat decât o comedie. În cele din urmă, seria a pierdut interesul publicului și a fost abandonată.

Taken

Taken a debutat cu succes, primul film aducând 226 milioane de dolari global pe un buget mic. A fost urmat de două continuări tot mai slabe: Taken 2 și Taken 3 au fost profitabile, dar criticate dur, cu scoruri de 22% și 13% pe Rotten Tomatoes. Poveștile au devenit tot mai absurde, iar franciza s-a încheiat după trei filme.

Beverly Hills Cop

Franciza Beverly Hills Cop a fost punctul culminant al carierei lui Eddie Murphy, debutând în 1984 cu un succes uriaș: filmul a adus 316 milioane de dolari la nivel mondial și a primit un scor critic de 82%. Continuarea din 1987 a avut rezultate financiare bune, dar cu un declin al aprecierii critice, cu doar 45% pe Rotten Tomatoes.

Al treilea film, lansat în 1994, a fost un eșec atât pentru critici, cu un scor extrem de slab de 10%, cât și la box office, încasând doar 119 milioane de dolari la nivel mondial pe un buget de 50 de milioane. După acest eșec, Eddie Murphy a renunțat la rolul detectivului Axel Foley și s-a concentrat pe alte francize de succes precum Dr. Dolittle și The Nutty Professor.

Meet the Parents

Ben Stiller și Robert De Niro au avut succes cu Meet the Parents (2000), film apreciat critic și cu încasări mari. Continuarea Meet the Fockers (2004) a făcut și mai mulți bani, dar a fost prost primită de critici. Ultimul film, Little Fockers (2010), a avut încasări mai mici și cea mai slabă recepție critică din serie, cu doar 9% pe Rotten Tomatoes.

I Know What You Did Last Summer

Seria I Know What You Did a început prost și a devenit din ce în ce mai slabă. Primul film, cu un plot clasic de groază, a avut un scor modest de 42% pe Rotten Tomatoes, dar a avut succes financiar, încasând 125 milioane de dolari la un buget de 17 milioane. Continuarea din 1998 a fost și mai slab primită, cu doar 7%, și a încasat doar 40 milioane la un buget de 24 milioane. În 2006, un film direct pe DVD, fără Jennifer Love Hewitt, a primit 0% la critici, marcând cel mai prost rezultat al seriei.

The Mighty Ducks

Seria The Mighty Ducks este iubită de mulți millennials, dar filmele sunt, în realitate, foarte slabe. Primul film a primit doar 23% pe Rotten Tomatoes, fiind criticat pentru povestea sentimentală și previzibilă, deși a avut succes financiar, câștigând 50 milioane de dolari la un buget de 10 milioane. Continuarea, D2: The Mighty Ducks, a avut un scor chiar mai mic, 20%, dar a adus 45 milioane de dolari. Al treilea film a menținut același scor scăzut și a avut încasări de doar 22 milioane. În medie, seria are doar 21% pe Rotten Tomatoes, una dintre cele mai slabe de pe listă, dar toate filmele au fost la fel de slabe, fără niciun progres.

The Matrix

Filmul The Matrix a fost un fenomen cultural major, cu un impact ce a depășit genul său și chiar filmul în sine. A primit un scor excelent de 88% pe Rotten Tomatoes și a avut încasări impresionante de 465 milioane de dolari la un buget de 65 milioane. Sequelul The Matrix Reloaded a avut un succes și mai mare, cu încasări globale de 738 milioane și un scor critic de 73%. Totuși, al treilea film, The Matrix Revolutions, lansat la doar șase luni după, a avut un succes mai mic și a primit un scor critic slab de 35%, arătând un interes scăzut din partea publicului și criticilor. Seria a fost relansată mai târziu cu Resurrections, care a avut un scor mai bun, 63%, dar a rămas un titlu controversat.

Citește și:
Actori care au primit sume fabuloase pentru un singur episod dintr-un serial

foto: PR

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
"Pădurea de Molizi", un nou film semnat de Tudor Giurgiu, se lansează în cinematografe începând cu 7 octombrie
Lifestyle
"Pădurea de Molizi", un nou film semnat de Tudor Giurgiu, se lansează în cinematografe începând cu 7 octombrie
"Dinți de lapte", filmul regizat de Mihai Mincan, se va vedea în cinematografe din 14 octombrie
Lifestyle
"Dinți de lapte", filmul regizat de Mihai Mincan, se va vedea în cinematografe din 14 octombrie
Ești preocupată să-ți arăți gratitudinea față de partenerul tău? Cum o intenție bună se poate întoarce împotriva ta
Lifestyle
Ești preocupată să-ți arăți gratitudinea față de partenerul tău? Cum o intenție bună se poate întoarce împotriva ta
Seriale care au fost anulate după doar un singur episod
Lifestyle
Seriale care au fost anulate după doar un singur episod
De ce să ai o relație decentă cu familia partenerului tău, deși nu placi pe nimeni
Lifestyle
De ce să ai o relație decentă cu familia partenerului tău, deși nu placi pe nimeni
Cele mai bune 12 filme de suspans din toate timpurile, pe care trebuie să le vezi
Lifestyle
Cele mai bune 12 filme de suspans din toate timpurile, pe care trebuie să le vezi
Libertatea
Cum au apărut Ștefan Bănică Jr și Lavinia Pîrva în prima zi de școală a fiului lor. Alexandru nu merge la stat, ci la privat: „A fost ca o poveste”
Cum au apărut Ștefan Bănică Jr și Lavinia Pîrva în prima zi de școală a fiului lor. Alexandru nu merge la stat, ci la privat: „A fost ca o poveste”
Cum arată Maria Băsescu la 74 de ani. Soția lui Traian Băsescu a avut o apariție impecabilă la ziua nepoatei sale
Cum arată Maria Băsescu la 74 de ani. Soția lui Traian Băsescu a avut o apariție impecabilă la ziua nepoatei sale
Oana Monea, primele declarații despre iubitul polițist. De câte luni sunt împreună: „Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”
Oana Monea, primele declarații despre iubitul polițist. De câte luni sunt împreună: „Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit înainte să își vadă nepoții. Mesajul dureros al vedetei: „A suferit în tăcere”
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit înainte să își vadă nepoții. Mesajul dureros al vedetei: „A suferit în tăcere”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Fata cea mare a Elenei Băsescu a împlinit 12 ani și e superbă! Uite ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu! FOTO
Fata cea mare a Elenei Băsescu a împlinit 12 ani și e superbă! Uite ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu! FOTO
Detaliul despre care toată lumea vorbește acum! Ce au remarcat oamenii în poza publicată de Corina Caciuc din prima zi de grădiniță a băiatului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. „O lacrimă mare...”
Detaliul despre care toată lumea vorbește acum! Ce au remarcat oamenii în poza publicată de Corina Caciuc din prima zi de grădiniță a băiatului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. „O lacrimă mare...”
catine.ro
9 suprafețe pe care nu ar trebui să le cureți cu sucul de lămâie, potrivit experților
9 suprafețe pe care nu ar trebui să le cureți cu sucul de lămâie, potrivit experților
Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025. Leii încep un proiect îndrăzneț. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025. Leii încep un proiect îndrăzneț. Află ce se întâmplă cu zodia ta
De ce toamna este cel mai bun moment pentru plantarea hortensiilor. Ce spun grădinarii specialiști
De ce toamna este cel mai bun moment pentru plantarea hortensiilor. Ce spun grădinarii specialiști
A slăbit aproape 30 de kilograme și e complet transformat. Cine este bărbatul care „renunță” la fizicul ce i-a adus celebritatea
A slăbit aproape 30 de kilograme și e complet transformat. Cine este bărbatul care „renunță” la fizicul ce i-a adus celebritatea
Mai multe din lifestyle
Opusele se atrag? Ce înseamnă, de fapt, o bună compatibilitate în cuplu
Opusele se atrag? Ce înseamnă, de fapt, o bună compatibilitate în cuplu
Lifestyle

Ce credem despre o bună compatibilitate în cuplu este uneori departe de adevăr. Care sunt criteriile la care să te raportezi când cunoști pe cineva.

+ Mai multe
Comunicarea în cuplu este esențială. Ce câștigați când nu evitați discuțiile delicate
Comunicarea în cuplu este esențială. Ce câștigați când nu evitați discuțiile delicate
Lifestyle

Comunicarea în cuplu înseamnă și abordarea subiectelor incomode. Beneficiile sunt multiple și chiar trebuie să faceți asta.

+ Mai multe
Doru Vatavului, o voce curajoasă în dramaturgia românească: "Educația sexuală și temele queer sunt încă subiecte tabu"
Doru Vatavului, o voce curajoasă în dramaturgia românească: "Educația sexuală și temele queer sunt încă subiecte tabu"
Lifestyle

Dramaturgul Doru Vatavului trasează în spectacolele sale de teatru granița dintre realitate și un univers imaginar.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC