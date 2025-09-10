Francize de film care au continuat să se înrăutățească după fiecare ecranizare

Francizele de filme nu au fost mereu planificate ca universuri interconectate, așa cum se întâmplă astăzi. În trecut, studiourile făceau continuări doar dacă primul film avea succes, fără a pune accent pe calitate. Astfel, multe serii au devenit tot mai slabe cu fiecare sequel. Unele au pornit promițător, dar au decăzut treptat, altele au fost mediocre de la început și au ajuns chiar mai jos. Lipsa unei baze solide și graba studiourilor au dus la eșecuri criticate pe scară largă, confirmate inclusiv de scorurile de pe Rotten Tomatoes.

RoboCop

Deși titlul RoboCop sugerează un film de acțiune absurd și superficial, versiunea originală din 1987 s-a dovedit a fi mult mai mult: un amestec inteligent de violență exagerată și satiră socială, regizat de Paul Verhoeven. Cu un scor de 90% pe Rotten Tomatoes, filmul a fost atât apreciat de critici, cât și profitabil. Totuși, fără Verhoeven, continuările au fost un eșec: RoboCop 2 a scăzut dramatic în calitate și a primit un scor de doar 31%, iar RoboCop 3 a fost un dezastru total, cu un scor de 3% și pierderi financiare. Reboot-ul din 2014 a avut rezultate decente la box office, dar nu s-a apropiat de succesul originalului. În concluzie, în afară de primul film, franciza RoboCop a decăzut constant și ar fi mai bine lăsată în trecut.

Home Alone

Home Alone a fost un fenomen cinematografic în 1990, încasând aproape jumătate de miliard de dolari la nivel global cu un buget de doar 15 milioane. Sequelul din 1992, Home Alone 2: Lost in New York, a avut și el succes, dar în scădere. După ce Macaulay Culkin a crescut, seria a continuat cu un alt copil în Home Alone 3, care a eșuat atât critic, cât și financiar. Franciza a fost apoi continuată prin două filme direct-la-TV, complet ignorate de critici. În timp ce primul film rămâne iubit, fiecare sequel a adus rezultate tot mai slabe atât la box office, cât și pe Rotten Tomatoes.

Pirates of Caribbean

Franciza Pirates of the Caribbean a început ca un succes răsunător, dar s-a degradat constant cu fiecare sequel. Primul film, The Curse of the Black Pearl (2003), a fost apreciat de critici și public, aducând încasări masive. Totuși, odată cu următoarele filme, scorurile critice au scăzut drastic, iar povestea a devenit din ce în ce mai exagerată și lipsită de impact. Deși continuările au avut succes financiar la început, al cincilea film a fost un eșec în SUA și a fost salvat doar de piața chineză. În prezent, Disney încearcă să relanseze seria cu un nou personaj principal feminin, dar semnele arată că franciza s-a afundat iremediabil.

The Mummy

Stephen Sommers a avut ideea ingenioasă de a transforma clasicul film horror The Mummy într-o aventură de tip Indiana Jones, ceea ce a dus la un mare succes comercial în 1999. Deși criticii au fost moderați în entuziasm, filmul a fost apreciat de public. Continuarea, The Mummy Returns, a avut încasări și mai mari, dar recenziile au fost mai slabe. În 2008, studiourile au revenit cu Tomb of the Dragon Emperor, dar după o pauză prea lungă și cu un buget uriaș, rezultatul a fost un film cu recenzii foarte proaste și un succes financiar doar marginal. Astfel, franciza a fost închisă, până la reboot-ul cu Tom Cruise, care a fost un eșec notoriu.

Jaws

Filmul Jaws din 1975 a revoluționat industria cinematografică, stabilind standardul blockbusterelor estivale, cu încasări uriașe și o apreciere critică aproape unanimă (98% pe Rotten Tomatoes). Continuarea, Jaws 2, a fost încă decent primită și profitabilă, dar lucrurile au luat o turnură proastă cu Jaws 3-D, care a coborât seria în teritoriul filmelor de categoria B.

Totuși, cel mai jos a căzut cu Jaws: The Revenge, un dezastru total cu scor 0% pe Rotten Tomatoes și pierderi financiare considerabile. Astfel, Jaws rămâne o franciză unică, care a reușit performanța de a avea atât unul dintre cele mai bune filme din genul său, cât și unul dintre cele mai proaste.

The Hangover

Franciza The Hangover a început în forță, cu un prim film foarte bine primit de critici (78% pe Rotten Tomatoes) și cu încasări uriașe: 465 de milioane de dolari la nivel mondial, pe un buget modest de 35 de milioane. A fost un succes rar pentru o comedie vulgară, devenind una dintre cele mai profitabile comedii R-rated din istorie.

Însă succesul nu a ținut mult. The Hangover: Part II a avut un buget dublu și a făcut și mai mulți bani (586 milioane), dar criticii au taxat lipsa de originalitate, oferindu-i un scor „rotten” de doar 33%. Partea a treia a continuat declinul: deși a avut un buget uriaș (103 milioane), încasările au scăzut (362 milioane), iar scorul critic a ajuns la 20%, fiind descrisă mai degrabă ca un thriller întunecat decât o comedie. În cele din urmă, seria a pierdut interesul publicului și a fost abandonată.

Taken

Taken a debutat cu succes, primul film aducând 226 milioane de dolari global pe un buget mic. A fost urmat de două continuări tot mai slabe: Taken 2 și Taken 3 au fost profitabile, dar criticate dur, cu scoruri de 22% și 13% pe Rotten Tomatoes. Poveștile au devenit tot mai absurde, iar franciza s-a încheiat după trei filme.

Beverly Hills Cop

Franciza Beverly Hills Cop a fost punctul culminant al carierei lui Eddie Murphy, debutând în 1984 cu un succes uriaș: filmul a adus 316 milioane de dolari la nivel mondial și a primit un scor critic de 82%. Continuarea din 1987 a avut rezultate financiare bune, dar cu un declin al aprecierii critice, cu doar 45% pe Rotten Tomatoes.

Al treilea film, lansat în 1994, a fost un eșec atât pentru critici, cu un scor extrem de slab de 10%, cât și la box office, încasând doar 119 milioane de dolari la nivel mondial pe un buget de 50 de milioane. După acest eșec, Eddie Murphy a renunțat la rolul detectivului Axel Foley și s-a concentrat pe alte francize de succes precum Dr. Dolittle și The Nutty Professor.

Meet the Parents

Ben Stiller și Robert De Niro au avut succes cu Meet the Parents (2000), film apreciat critic și cu încasări mari. Continuarea Meet the Fockers (2004) a făcut și mai mulți bani, dar a fost prost primită de critici. Ultimul film, Little Fockers (2010), a avut încasări mai mici și cea mai slabă recepție critică din serie, cu doar 9% pe Rotten Tomatoes.

I Know What You Did Last Summer

Seria I Know What You Did a început prost și a devenit din ce în ce mai slabă. Primul film, cu un plot clasic de groază, a avut un scor modest de 42% pe Rotten Tomatoes, dar a avut succes financiar, încasând 125 milioane de dolari la un buget de 17 milioane. Continuarea din 1998 a fost și mai slab primită, cu doar 7%, și a încasat doar 40 milioane la un buget de 24 milioane. În 2006, un film direct pe DVD, fără Jennifer Love Hewitt, a primit 0% la critici, marcând cel mai prost rezultat al seriei.

The Mighty Ducks

Seria The Mighty Ducks este iubită de mulți millennials, dar filmele sunt, în realitate, foarte slabe. Primul film a primit doar 23% pe Rotten Tomatoes, fiind criticat pentru povestea sentimentală și previzibilă, deși a avut succes financiar, câștigând 50 milioane de dolari la un buget de 10 milioane. Continuarea, D2: The Mighty Ducks, a avut un scor chiar mai mic, 20%, dar a adus 45 milioane de dolari. Al treilea film a menținut același scor scăzut și a avut încasări de doar 22 milioane. În medie, seria are doar 21% pe Rotten Tomatoes, una dintre cele mai slabe de pe listă, dar toate filmele au fost la fel de slabe, fără niciun progres.

The Matrix

Filmul The Matrix a fost un fenomen cultural major, cu un impact ce a depășit genul său și chiar filmul în sine. A primit un scor excelent de 88% pe Rotten Tomatoes și a avut încasări impresionante de 465 milioane de dolari la un buget de 65 milioane. Sequelul The Matrix Reloaded a avut un succes și mai mare, cu încasări globale de 738 milioane și un scor critic de 73%. Totuși, al treilea film, The Matrix Revolutions, lansat la doar șase luni după, a avut un succes mai mic și a primit un scor critic slab de 35%, arătând un interes scăzut din partea publicului și criticilor. Seria a fost relansată mai târziu cu Resurrections, care a avut un scor mai bun, 63%, dar a rămas un titlu controversat.

