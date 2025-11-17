Ce schimbări aduce sezonul 3 al emisiunii Power Couple. Dezvăluirile făcute de prezentatorul Dani Oțil: „Am făcut lucruri wow”

Dani Oțil și cele 9 cupluri participante în show-ul Power Couple, de la Antena 1, au revenit în România după ce filmările pentru cel de-al treilea sezon au ajuns la final.

Schimbări în sezonul 3 al emisiunii Power Couple

În Malta, vreme de 33 de zile, nouă echipe au acceptat cea mai frumoasă nebunie a vieții lor în doi! Show-ul Power Couple va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1 și pe Antena Play!

Prezentatorul Dani Oțil a dezvăluit că au apărut schimbări în ceea ce privește locul în care s-au desfășurat filmările, mai exact pe o altă insulă din Malta, unde s-au filmat producții precum Game of Thrones și Gladiatorul.

„Mai intens decât anul trecut, ne-am mutat pe o nouă insulă, totul nou pentru noi. Am filmat în locuri în care s-au filmat filme mari, Gladiatorul I, II, Game of Thrones, am filmat într-o celulă în care chiar s-a întâmplat ceva în Gladiatorul II, pentru fani, o scenă memorabilă. Am fost hrăniți de una dintre firmele care au făcut catering la filmele acestea mari. Am făcut lucruri wow”, a declarat Dani Oțil, la Xtra Night Show.

Și de această dată, nouă perechi cunoscute au arătat o putere interioară incredibilă și au dat totul în lupta pentru marele premiu: ADDA și soțul ei, Cătălin Rizea. Creatorii de conținut, Ariana și Mitzuu. Cătălina Marin și NiCK NND. Claudia și omul de radio, Andrei Nicolae. Dilinca și Mădălin Șerban. Luiza și Cătălin Zmărăndescu. Maria și Oase. Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Simona și Marius Urzică.

„Dacă ați crezut că în primele două sezoane ați văzut tot, vă spun sincer că probele dificile… abia acum vor apărea! În niște locații pe cinste din Malta, i-am ridicat, iar, la înălțime, i-am surprins cu probe deja cunoscute, în care am inclus multe surprize la care nici nu s-ar fi gândit și le-am testat orice frică cu care au venit de acasă. Rezultatul? Râsete, lacrimi, multe ‘te iubesc’ și probe duse la capăt, chiar și atunci când spuneau pe parcurs că nu mai pot. Știți deja, Power Couple funcționează ca o terapie pentru frici și ca o șansă de a strânge, în primul rând, prieteni și amintiri, pe lângă banii din seif. Ne vedem curând… cu sezonul 3”, a declarat Dani Oțil la terminarea filmărilor.

Theo Zeciu și Cesima revin la Power Couple România!

Surprizele din acest an sunt unele majore atât pentru concurenți, cât și pentru cei de acasă. Alături de participanți, în locațiile de filmare se vor afla mereu și unii dintre cei mai urmăriți și iubiți creatori de conținut din țară: Theo Zeciu și Cesima! După ce în sezonul 2 au fost concurenți, demonstrând că pot depăși provocări majore, chiar și-n clipe de impas, revin cu un rol total diferit!

Pe toată durata de filmare, cei doi vor testa fiecare probă pe care o vor trece concurenții, vor afla toate secretele din culisele echipei de producție și vor sta de vorbă cu cei care trec prin emoția competiției!

„Suntem foarte bucuroși să vă anunțăm că ne întoarcem la Power Couple, unul din proiectele noastre preferate, dar nu ca și concurenți, ci ca cei care vor testa probele pentru concurenții sezonului 3. Una dintre cele mai mari bucurii ale noastre este aceea că Cesi va putea să treacă prin toate probele, în 2 picioare de data asta (râd) și să trăim experiența la maximum. Bineînțeles, probele vor fi și filmate pentru voi, comunitatea noastră din online. Șii… cu ocazia asta o să răspundem și la întrebarea – pot fi toate provocările duse la capăt sau sunt prea grele? Hai să vedeți că vă arătăm noi că toate pot fi duse la capăt! Pe lângă asta, vă vom arăta și cum arată proiectul din spatele camerelor, pe toate cele 30 și puțin de zile cât stăm aici. Considerați-o una din expedițiile noastre am postat acum și un clip în care vă arătăm cum a fost prima zi aici și unde vă povestim mai multe detalii și abia așteptăm să vă arătăm tot ce facem pe aici. Vă iubim”, au declarat cei doi.

Foto: PR

