Operațiunea Dulapul cu creatoarea de conținut Cesima

Cesima mă aștepta la ea acasă cu piesele cheie ale garderobei sale deja pregătite și mi-am dat seama rapid că cel mai mult îi place influența anilor 2000 în ceea ce privește styling-ul, dar și muzica.

„Stilul meu este cu siguranță o combinație între vechi și nou, mă inspir din moda anilor 2000 destul de mult și partea mea preferată este să vin cu amprenta mea personală, modernă, și să văd ce iese. Nu cred că există o categorie clară și unică în care mă pot încadra, de exemplu într-o zi sunt all about the streetstyle și a doua zi pot pune în scenă o ținută mult mai feminină și sexy, cu o ușurință pe care pot spune că mă bucur că am dezvoltat-o”, îmi spune Cesima.

Pentru Cesima a avea stil înseamnă „a ști cum să te exprimi pe tine, a ști ce te avantajează și ce arată frumos, dar și a ști când să te oprești. Să ai simțul bunului gust.” Îndrăzneala, versatilitatea și asumarea sunt trei lucruri pe care le admiră la o persoană cu stil, iar supermodelul Bella Hadid este un exemplu de femeie stylish, de la care se inspiră.

Cesima este fană declarată a denimului, de altfel, fusta maxi din jeans de la Jaded London este și piesa favorită din dulapul ei: „Îmi plac materialul și croiala și, în plus, această piesă îmi este foarte dragă deoarece am purtat-o la decernarea unor premii la care am și câștigat.”

„Bijuteriile joacă un rol de înfrumusețare. Întotdeauna am considerat că noi trebuie să le purtăm pe ele și nu ele pe noi”, îmi mai spune protagonista noastră când am întrebat-o ce părere are despre accesorii.

Cesima ține cont de tendințe, dar spune că nu le permite să îi acapareze întreg procesul creativ. Iar designerul momentului, din punctul ei de vedere, este Glenn Martens. „Ador noutatea cu care abordează moda momentului pentru Diesel și Y/ Project.”

Fashion quiz:

Tocuri sau flats: Tocuri (dar depinde foarte mult de mood, iubesc la fel

de mult și o pereche bună de sneakers).

Tocuri (dar depinde foarte mult de mood, iubesc la fel de mult și o pereche bună de sneakers). Alb/negru sau curcubeu: Alb/negru.

Alb/negru. Online sau shopping clasic: Shopping clasic.

Shopping clasic. Feminin sau masculin: Un mix între cele două.

Un mix între cele două. Street style sau couture: Street style.

Fashion advice:

„Go out there and try. Experimentați cât mai mult, fiți atente la piesele la care vă întoarceți mereu și au devenit favorite și încercați mai multe în zona respectivă. Also, color coordonation, foarte important și foarte helpful.”

Foto: Adrian Oancea

Citește și:

Inspirație pentru ținute festive de la cele mai stylish celebrități

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro