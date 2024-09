Bella Hadid, revenire inedită pe podium la show-ul Saint Laurent, după o pauză de doi ani

Bella Hadid a făcut o revenire spectaculoasă pe podium marți, defilând la prezentarea colecției de primăvară 2025 a casei Saint Laurent, în cadrul Paris Fashion Week.

Bella Hadid, revenire spectaculoasă la Paris Fashion Week

Ea a fost îmbrăcată într-un costum negru, cu o cămașă albă, o cravată neagră și o pereche de ochelari supradimensionați, având părul strâns într-un coc simplu. Alte modele au purtat ținute asemănătoare, în timp ce unele au fost îmbrăcate în fuste colorate, cu volane și bluze din dantelă. Este pentru prima dată când modelul, în vârstă de 27 de ani, a revenit pe podium de la ultima sa apariție din octombrie 2022, înainte de a lua o pauză pentru a se concentra pe sănătatea ei și pentru a-și gestiona boala Lyme.

sursa: Profimedia

sursa: Profimedia

Fanii au fost încântați să o vadă din nou pe Bella defilând, unul dintre aceștia scriind pe Twitter: „Mama, Bella Hadid, domină din nou podiumul.” Un alt fan a postat: „E REAL!!! … REGINA S-A ÎNTORS.” De la ultima ei apariție pe podium, Hadid a renunțat la alcool și s-a concentrat pe brandul ei de băuturi de wellness, Kin Euphorics.

În august 2023, ea a împărtășit o actualizare despre starea ei de sănătate, deschizându-se în legătură cu lupta ei „dureroasă” împotriva bolii Lyme și „ani de suferință invizibilă”, înainte de a anunța că se va „întoarce” atunci când va fi „pregătită”.

Ea și-a sugerat revenirea în industria modei mai târziu în acea lună, transformându-și complet look-ul pentru o campanie Marc Jacobs inspirată de inteligența artificială, lansată la scurt timp după aceea. Prima ei copertă de revistă după pauză a apărut în ianuarie 2024.

A fost un an plin de evenimente pentru sora mai mică Hadid. Nu doar că a început o nouă relație — cu Adan Banuelos — dar a lansat și o nouă afacere, linia de parfumuri Orebella, în februarie. În mai, a avut prima ei apariție pe covorul roșu din 2023, la Festivalul de Film de la Cannes, alegând tot Saint Laurent pentru acest moment important. A doua zi, modelul și-a recâștigat titlul de regină a Cannes-ului, purtând o rochie argintie Dsquared2 cu spatele gol și a făcut o declarație politică în sprijinul Palestinei, într-o rochie semnată Michael și Hushi.

sursa: Profimedia

Bella nu este singura care și-a reluat activitățile; ea și iubitul ei au blocat străzile din New York în timpul Săptămânii Modei din New York la începutul acestei luni, organizând o demonstrație de călărie pentru a celebra „Window to the West”, noua serie de scurtmetraje a lui Banuelos.

Rutina de îngrijire a modelului

Bella Hadid a împărtășit cu fanii săi de pe TikTok toate lucrurile pe care le face înainte de a-și începe ziua. Modelul în vârstă de 27 de ani are o rutină extrem de complexă ce implică folosirea unor cristale și a unor uleiuri esențiale, dar și consumarea a 14 tipuri diferite de vitamine.

„Diminețile cu mine înainte de a începe să facem lucruri pentru tine”, a scris Bella Hadid în descrierea clipului video de pe TikTok, în care a etichetat și noul său brand de frumusețe, Orebella.

Bella Hadid a început ritualul de dimineață prin combinarea a trei seruri și a unui lichid vâscos într-un pahar. Modelul a continuat apoi prin a consuma 14 tipuri diferite de vitamine, un suc verde, suplimentul Fulvic Detox (ajută la detoxifierea celulară), un gel din mușchi de mare (ajută la întărirea sistemului imunitar, la hidratarea pielii, la prevenirea venelor varicoase, a erupțiilor cutanate și a inflamațiilor), oligoelemente ionice lichide, un croissant, dar și noua sa băutură fără alcool, Kin Euphorics.

Bella Hadid a trecut apoi la partea aromatică a rutinei, aplicând uleiuri esențiale și folosind salvie. La final, a scris într-un jurnal și și-a pus pe mână mai multe brățări cu cristale.

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro