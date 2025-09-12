Jennifer Lopez, surprinsă alături de Samuel, fiul lui Ben Affleck, la un an de la divorțul de actor

Jennifer Lopez a ieșit la prânz și la cumpărături alături de Samuel, fiul fostului ei soț, Ben Affleck, la puțin peste un an de la depunerea actelor de divorț.

Jennifer Lopez, la cumpărături cu fiul lui Ben Affleck

Potrivit imaginilor publicate de Page Six, artista a atras toate privirile într-un crop top și pantaloni cargo asortați cu pantofi stiletto, în timp ce se plimba prin Beverly Hills, sâmbătă, alături de fostul ei fiu vitreg, de 13 ani, și de copilul ei, Emme, 17 ani.

Într-una dintre fotografii, Lopez, aranjată impecabil, mergea îndeaproape lângă Samuel, în timp ce se uitau la încălțăminte într-un magazin. Cei trei au vizitat și boutique-ul Balenciaga.

Jennifer Lopez takes Ben Afflecks son, Samuel, shopping one year after filing for divorce from actor https://t.co/Eqo6Axi9Ku pic.twitter.com/FS0YEDIobh — Page Six (@PageSix) September 7, 2025

În altă imagine, vedeta, care ținea în mână o sacoșă de la Christian Dior, i-a deschis portiera mașinii lui Samuel, care a purtat pantaloni scurți și o cămașă bleu deschis. Potrivit TMZ, Lopez, Emme și Samuel au luat și prânzul împreună.

Ultima oară, Lopez a fost văzută la cumpărături cu Samuel în august 2024, iar anterior au mers împreună la un meci al echipei Lakers, în martie 2024.

Cei doi au divorțat după 2 ani de căsnicie

Această apariție are loc la puțin peste trei ani după ce Jennifer Lopez și Ben Affleck și-au unit destinele, pe 20 august 2022, într-o ceremonie fastuoasă desfășurată pe domeniul actorului din Georgia. Exact doi ani mai târziu, cântăreața a depus actele de divorț. În aceeași perioadă, starul din „The Accountant 2” își conducea fiica cea mare, Violet (19 ani), la Universitatea Yale, fiind alături de cealaltă fostă soție a lui, Jennifer Garner, 53 de ani.

Affleck, la rândul său, a devenit cunoscut pentru relația apropiată pe care a păstrat-o cu Garner. Tot recent, cei doi au fost surprinși la cinema în Los Angeles, împreună cu cei mai mici copii ai lor, Samuel și Seraphina (16 ani). În fotografiile obținute de Page Six, actorul și fosta lui soție au fost văzuți conversând vesel, în timp ce mergeau alături de copii. În mai multe cadre, Garner, celebra actriță din „Alias”, zâmbea larg și privea direct spre un fotograf. Grupul s-a întâlnit și cu mama lui Ben, Chris Bolt, la intrarea în clădire.

În iulie, Ben Affleck și Jennifer Garner au fost fotografiați la un meci al echipei Red Sox, stând unul lângă altul, cu Seraphina și Samuel de-o parte și de alta.

În martie, la câteva luni după ce Lopez a depus actele de divorț, o sursă apropiată a declarat că artista „nu era deloc fericită să vadă în mod constant fotografii” cu Garner și Ben la ieșiri de familie relaxate — inclusiv o imagine devenită virală, în care starul din „Air” o îmbrățișa pe protagonista din „13 Going on 30”, în timpul unei partide de paintball cu Samuel. Potrivit aceleiași surse, acele imagini erau „ca sare pe rană' pentru cântăreața premiată cu Grammy.

Între timp, un alt apropiat a povestit că partenerul de lungă durată al lui Garner, John Miller (CEO al CaliBurger), ar fi fost și el deranjat de fotografiile cu tentă flirtantă. În martie, Miller i-ar fi dat un „ultimatum” actriței, spunându-i că „nu vrea să mai vadă așa ceva” și considerând că acele gesturi erau „o lipsă de respect față de relația lor”.

