Câți bani au câștigat Alexandru Ion și Ștefan Floroaica pentru participarea la Asia Express 2025. Au pierdut finala în fața echipei Tamaș & Alexa

Asia Express – Drumul Eroilor a ajuns la final! După mii de kilometri parcurși, zeci de misiuni și culturi complet diferite, cele două echipe finaliste – Gabi Tamaș & Dan Alexa și Alexandru Ion & Ștefan Floroaica – au luptat pentru marele premiu al celui mai dur reality show din România.

Câți bani au câștigat Alexandru Ion și Ștefan Floroaica pentru participarea la Asia Express 2025

Prima echipă care a ajuns la Irina Fodor a fost cea compusă din Dan Alexa și Gabi Tamaș, cei doi câștigând astfel sezonul 8 Asia Express, dar și marele premiu de 35.000 de euro.

Alexandru Ion și Ștefan Floroaica nu au reușit să câștige marele premiu de 35.000 de euro, însă sumele obținute pentru participarea la emisiune nu sunt deloc neglijabile.

Conform informațiilor vehiculate în presă, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica au primit câte 2.500 de euro pentru fiecare etapă. Cum au rezistat până la final, trecând prin toate cele 10 etape ale competiției, calculul este simplu: 2.500 euro x 10 = 25.000 de euro pentru fiecare.

Pe lângă aceste sume, cei doi au mai câștigat și 4 amulete, fiecare amuletă valorând 1.000 de euro, iar cum au strâns patru, totalul a fost de 4.000 de euro. Acești bani au fost împărțiți între ei, adică 2.000 de euro de fiecare. Așadar, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica s-ar fi întors acasă cu 27.000 de euro de persoană.

Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, primele declarații după ce au pierdut marea finală Asia Express 2025

Dorința de a fi desemnați câștigătorii sezonului 8 Asia Express a fost uriașă de ambele părți. S-au confruntat două echipe puternice, determinate, dornice să demonstreze că spiritul de echipă, rezistența și ambiția pot răsplăti fiecare efort făcut pe Drumul Eroilor.

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au ajuns după echipa formată din Dan Alexa și Gabi Tamaș, deși s-au descurcat excelent pe tot parcursul curselor.

„Am pierdut finala dar am câștigat una dintre cele mai frumoase experiențe din viața noastră plus o prietenie pe veci. Ștefane, ești cel mai bun partener pe care l-aș fi putut avea!

Felicitări @gabrieltamasofficial si @danalexaofficial, ați făcut o cursă senzațională și aveți toate motivele să fiți mândri!

Adânci plecăciuni în fața întregii echipe de producție. Depuneți o muncă titanică pentru care vă port o imensă admirație.

Asia Express continuă! La fel și dragonii”, a declarat Alexandru Ion după difuzarea finalei.

Ștefan Floroaica a ținut să îi mulțumească colegului său, dar și celor doi care au obținut marele premiu.

„Ăștia am fost noi

Ne-am jucat, ne-am bucurat, ne-am frustrat, ne-am distrat, ne-am încurcat, am pierdut, am câștigat, am râs, am fost serioși, am plâns, ne-a fost dor, am tăcut, am mers înainte. Și n-aș schimba nimic.

@alexandru__ion , fără tine n-am fi ajuns aici. Real. Am învățat multe de la tine, ești un om de nădejde și mă simt norocos că te pot numi prieten.

A fost o experiență pe cinste și sunt foarte recunoscător că am reușit să ajungem până la capăt. Toți cei care am participat suntem câștigători numai prin simplul fapt că am avut ocazia să ne bucurăm de un joc așa complex cum este @americaexpressromania

Îmi place competiția de mor, este în ADN-ul meu și îmi place cu atât mai mult cand sunt niste adversari buni așa cum au fost Gabi și Dan. Felicitări pentru câștigarea trofeului, băieți. Mi-a plăcut mult să ne duelăm.

Mulțumiri și aprecieri tuturor celor care fac posibilă această emisiune.

Închei așa cum am început: ăștia am fost noi și vă mulțumim că ne-ați fost alături”, a declarat Ștefan Floroaica.

A fost un sezon intens, plin de provocări și emoții. Un sezon al contrastelor culturale, al descoperirilor și al lecțiilor neașteptate. De la oamenii zâmbitori din Filipine, la Vietnamul surprinzător, până la Coreea regulilor stricte, echipele au trăit o călătorie care le-a testat nu doar forța fizică, ci și cea interioară. O aventură care și-a lăsat amprenta asupra fiecărui concurent și care a redefinit noțiunea de curaj.

