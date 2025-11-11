Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, dezvăluiri înainte de marea finală Asia Express 2025: „Am plâns amândoi”

Cu doar câteva zile înainte de marea finală Asia Express, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au împărtășit publicului momente inedite din competiție. Cei doi actori au dezvăluit provocările nevăzute la TV și cum le-a fost afectată experiența de dorul de casă și de presiunea constantă a traseelor dificile.

Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, detalii înainte de finala Asia Express 2025

Alexandru Ion și Ștefan Floroaica au format una dintre cele mai puternice și carismatice echipe din competiția de anul acesta. Cei doi au trecut prin provocări dificile și situații extreme, însă s-au bucurat de fiecare moment. Cei doi au dezvăluit și ce le-a lipsit cel mai mult în perioada în care au fost departe de casă.

„Dorul de casă. (…) Dorul de casă a fost cel mai greu de traversat, dar nu într-un spirit dramatic, nu era nimic care să ne pună pe butuci, dar în mod inevitabil ne fugea des gândul acasă.”, a mărturisit Alexandru Ion.

Pe lângă nostalgia locurilor familiare, participanții au recunoscut că au trăit și momente emoționante, când stresul și dificultățile le-au adus lacrimi pe obraji.

„Am plâns amândoi.”, a spus Ștefan Floroaica. „Ba unul, ba altul. Am făcut această convenție și am zis că atunci când plânge unul nu plânge și celălalt.”, a completat Alexandru Ion.

Ștefan Floroaica a subliniat și cât de mult și-a înțeles partenera, Sânziana Negru, care a câștigat America Express alături de Laura Giurcanu, după ce a trăit pe propria piele greutățile competiției.

„Deși ea mi-a povestit când s-a întors acasă cât de greu a fost, că au fost probe unde au fost în dezavantaj pentru că erau fete. Am ascultat, am înțeles, am empatizat, dar real nu aveam concretul experienței. Trăind și simțind cât de greu e pentru noi, ca bărbați, să trecem prin toată experiența aia…”, a explicat actorul.

Cele trei echipe care mai luptă pentru marele premiu sunt Dan Alexa și Gabi Tamaș, Karmen Minune și Olga Baracari și, desigur, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. Numărătoarea inversă pentru finala Asia Express este oficial pornită.

Cum s-a schimbat relația lor după competiție

Alexandru Ion și Ștefan Floroaica sunt colegi și buni prieteni încă de când jucau împreună în serialul „Lia, soția soțului meu”. Experiența Asia Express a fost una impresionantă, așa cum chiar cei doi declară într-un interviu acordat recent.

„Ne știm de vreo trei ani, de la filmările pentru serialul ‘Lia, soția soțului meu’. Acolo s-a legat o prietenie simplă și firească, fără mari declarații. Când a apărut ideea Asia Express, s-a născut natural gândul de a merge împreună. Pur și simplu ne-am dat seama că o să ne înțelegem bine în condiții extreme. Și așa a fost. Cred că avem amândoi doze sănătoase de calm, iar asta ne-a ținut într-un echilibru bun, chiar și când nu dormeam, nu mâncam și nu mai aveam răbdare nici cu noi înșine”, a povestit Alexandru Ion pentru OK Magazine.

Momentele trăite la Asia Express 2025 au fost de bun augur pentru prietenia celor doi, așa cum au povestit chiar ei.

„Ne-am întors fără îndoială cu mult mai multe informații pe care le avem unul despre celălalt și cu exponențial mai multă complicitate, ca o consecință a experiențelor traversate împreună. Dar da, ne-am întors tot prieteni. Poate chiar mai liniștiți în prezența celuilalt. Când petreci atâtea săptămâni împreună, fără pauze, nu prea mai ai unde să te ascunzi — nici cu nervii, nici cu oboseala, nici cu tăcerile. Am învățat care sunt momentele în care e mai bine să taci, când e nevoie să vorbești și când să faci o glumă proastă ca să dezamorsezi o situație. Cred că după un Asia Express nu te mai întorci la fel, dar relațiile care rezistă după așa ceva, rezistă la foarte multe”, a mai spus Alexandru Ion pentru sursa citată.

Instagram

