Heidi Klum și fiica ei, Leni, au purtat ținute asortate la Festivalul de Film de la Veneția

Heidi Klum și fiica ei, Leni, din nou în ținute asemănătoare, în stil lenjerie, la Festivalul de Film de la Veneția. Supermodelul în vârstă de 52 de ani și Leni, în vârstă de 21 de ani, au atras toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția, purtând rochii corsetate realizate special pentru ele de brandul Intimissimi.

Heidi Klum și Leni, împreună pe covorul roșu

Heidi a optat pentru o rochie din mătase roz pal, cu corset transparent și fustă drapată, asimetrică, în timp ce Leni a ales o variantă complet neagră, în contrast puternic.

Deși ambele rochii aveau același stil inspirat din lenjerie, cu un panou central, Leni a purtat o versiune cu decupaje în zona șoldurilor înalte și o fustă mai simplă, spre deosebire de decupajele joase ale ținutei mamei sale. În timp ce rochia lui Leni avea bretele subțiri, cea a lui Heidi includea mâneci lăsate pe umeri. Și accesoriile lor au fost alese diferit: Heidi a purtat un colier choker cu diamante semnat Lorraine Schwartz și o poșetă roz pal asortată, iar Leni a mizat pe un colier strălucitor cu smaralde și diamante.

Pe Instagram, Heidi Klum a oferit fanilor o privire de aproape asupra rochiei sale, filmându-se în timp ce stătea pe bancheta din spate a unei mașini și își flutura ținuta pentru a se răcori. „Vreți să știți cum ajungem la festivalul de film fără să ne șifonăm? Așa facem”, le-a spus ea urmăritorilor.

Controversata campanie de lenjerie intimă

Heidi și Leni Klum au colaborat de mai multe ori pentru campaniile Intimissimi, brand italian de lenjerie intimă. În aprilie, cele două au apărut din nou împreună într-o campanie, Heidi purtând un set nude, iar fiica ei varianta neagră. Aparițiile lor au generat critici, unii considerând nepotrivit ca mamă și fiică să pozeze împreună în lenjerie. Din acest motiv, Heidi a dezactivat comentariile la postările respective pe Instagram.

În iulie, într-un interviu pentru revista People, Heidi Klum a vorbit despre controverse: „Mulți oameni spun: Nu știu dacă e în regulă ca mamă și fiică să facă asta împreună. Dar pentru noi? Eu sunt mândră de fiica mea. Ea este în regulă cu mine așa.”

Heidi a adăugat că a fost întotdeauna „foarte deschisă” în privința corpului său, mărturisind că obișnuiește chiar să facă plajă topless în curtea casei. „Sunt europeană… copiii mei nu mă cunosc altfel și probabil de aceea sunt și ei mai relaxați cu propriul corp”, a spus ea.

La rândul său, Leni a răspuns criticilor în martie, într-un interviu pentru Glamour Germany, afirmând că nu lasă comentariile negative să o afecteze. „Încerc mereu să îmi amintesc că, indiferent ce faci, va exista întotdeauna cineva căruia nu-i place. Pur și simplu nu ai control asupra asta și nu te poți concentra prea mult pe partea negativă.”

„Dar sunt mult mai multe reacții pozitive”, a continuat ea. „Ah, și majoritatea comentariilor sunt în germană, iar eu nu înțeleg prea multe dintre ele. Asta ajută, desigur”, a adăugat cu un zâmbet.

