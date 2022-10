Heidi Klum și fiica sa, Leni, pictorial inedit pentru o campanie de lenjerie intimă

Heidi Klum și fiica ei, Leni , au uimit Instagramul cu noua lor campanie pentru un brand italian de lenjerie intimă. Cele două au pozat împreună pentru noua campanie, iar imaginile apărute din timpul ședinței foto le-au surprins într-o ipostază relaxată și pozitivă.

În videoclipul campaniei, Leni, în vârstă de 18 ani, și Heidi , în vârstă de 49 de ani, păreau fără griji și încrezătoare în timp ce cântau una pentru cealaltă, pozau și se machiau în seturi de lenjerie intimă dantelate. Jurata de la America’s Got Talent a purtat un singur set pe tot parcursul ședinței foto, compus din dantelă neagră decorată cu dantelă albă. Heidi și-a îndreptat părul blond, iar machiajul său natural a lăsat ca atuurile sale să iasă în evidență.

Între timp, Leni a schimbat două seturi de lenjerie intimă. Toate ansamblurile ei sexy au fost decorate cu dantelă și au avut un grad diferit de acoperire. La fel ca mama ei, părul lui Leni era îndreptat și îi cădea elegant în jurul feței și pe spate. De asemenea, ea a purtat un machiaj foarte discret, lăsând să iasă în evidență frumusețea ei naturală.

Campania mamă-fiică este menită să celebreze relația dintre cele două și femeile în general. „Sărbătorim femeile; dragostea și sprijinul dintre o mamă și fiica ei; și cât de încrezătoare, frumoasă și fericită te poate face să te simți lenjeria intimă”, a scris Leni alături de campania video pe care a distribuit-o pe pagina sa. Celebra ei mamă a împărtășit același mesaj pe contul ei de Instagram.

În urmă cu ceva timp, Heidi Klum a dezvăluit cum a acceptat ca fiica sa, adolescentă în acea perioadă, să devină model.