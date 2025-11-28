Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 1-7 decembrie 2025

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 1-7 decembrie 2025, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 1-7 decembrie 2025

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 1-7 decembrie 2025, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 1-7 decembrie 2025

Anumite evenimente care au loc îți dau tot mai multe indicii că ceea ce trăiești nu este tocmai autentic, iar oamenii din jur se raportează într-un mod total diferit la tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 1-7 decembrie 2025

În mai multe contexte sociale în care te vei afla, vei acționa conform prejudecăților. Confruntările, tensiunea acumulată și lipsa de timp petrecut alături de partener v-au adus într-un punct critic. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 1-7 decembrie 2025

Procesul de introspecție în care te afli este unul profund. Pentru ca rezultatele să fie cuantificabile, este nevoie să treci prin toate etapele care definesc procesul în sine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 1-7 decembrie 2025

Prezența Soarelui rămâne destul de activă în zodia ta pe parcursul întregii săptămâni. De multe ori, alegi doar să vorbești, iar acțiunile tale nu susțin nimic în acest sens. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 1-7 decembrie 2025

Vibrația energetică pe care o resimți te ajută să îți duci la îndeplinire obiectivele. Chiar dacă unele neajunsuri emoționale sunt încă prezente, alături de cel ales reușești să devii o persoană mai bună cu fiecare zi care trece. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 1-7 decembrie 2025

Cu siguranță reușești să te faci văzută într-o mulțime de oameni deoarece comportamentul tău este unul exuberant. De asemenea, atitudinea aceasta explozivă poartă cu sine și o serie de frustrări personale pe care tot încerci să le neutralizezi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 1-7 decembrie 2025

Vorbești despre sine în termeni negativi deoarece stima de sine este ceva ce îți este necunoscut. A te stima pe sine pare a fi precum ceva interzis sau promiscuu, în termeni metaforici. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 1-7 decembrie 2025

Lasă deoparte orgoliile și încearcă să faci lucruri care îți pot aduce împlinirea emoțională pe care ți-o dorești! Relațiile care sunt importante pentru tine sunt și cele care te scot cel mai mult din zona de confort. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 1-7 decembrie 2025

Ești o fire puternică, concentrată pe acțiune și pe rezultate și nimic nu te va face să îți întorci privirea din fața drumului pe care ai pășit. Zilele noii săptămâni sunt despre conectarea la sine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 1-7 decembrie 2025

Nu vorbești prea mult cu persoanele care nu îți hrănesc stima de sine. Te retragi din relații imediat ce simți că nu vei putea conține nicio emoție sau o situație negativă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 1-7 decembrie 2025

Această săptămână de iarnă este intensă pentru tine în plan personal. Partenerul se află întotdeauna printre priorităţile tale, iar faptul că petreceţi puţin timp împreună îți displace destul de mult. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 1-7 decembrie 2025

Echilibrul interior este ceva ce doar tu vei reuși să „reconstruiești”. Modul în care te-ai simțit în ultima perioadă te-a ajutat mult să fii mai determinată în ceea ce privește schimbările din viața ta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Horoscop anual 2026 Balanță. Previziuni pentru zodia Balanță, în 2026
Astrologie
Horoscop anual 2026 Balanță. Previziuni pentru zodia Balanță, în 2026
Horoscopul lunii decembrie 2025: previziuni complete
Astrologie
Horoscopul lunii decembrie 2025: previziuni complete
Horoscop anual 2026 Leu. Previziuni pentru zodia Leu, în 2026
Astrologie
Horoscop anual 2026 Leu. Previziuni pentru zodia Leu, în 2026
Semnele zodiacale care sunt înșelate ușor de ceilalți
Astrologie
Semnele zodiacale care sunt înșelate ușor de ceilalți
Zodiile care pun cariera mai presus de o relație
Astrologie
Zodiile care pun cariera mai presus de o relație
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 24 - 30 noiembrie 2025
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 24 - 30 noiembrie 2025
Libertatea
Ce se întâmplă cu Claudia Pătrășacnu la aproape 2 luni de la despărțirea de iubit. „Azi mi-am dat timp să mă opresc puțin… să respir”
Ce se întâmplă cu Claudia Pătrășacnu la aproape 2 luni de la despărțirea de iubit. „Azi mi-am dat timp să mă opresc puțin… să respir”
Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc. Nu cred că aș putea să fiu călugăr, mai controlat”
Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc. Nu cred că aș putea să fiu călugăr, mai controlat”
Ce pasiuni are Vlad, fiul Danei Rogoz. Puștiul, în vârstă de 11 ani, este un mic geniu. „Chestii care pe mine mă depășesc. Adică, realmente, eu nu mai fac față”
Ce pasiuni are Vlad, fiul Danei Rogoz. Puștiul, în vârstă de 11 ani, este un mic geniu. „Chestii care pe mine mă depășesc. Adică, realmente, eu nu mai fac față”
Vedetele refuză pe bandă rulantă emisiunea Survivor România 2026 de la Antena 1: „Am primit oferte, dar nu pot să plec”
Vedetele refuză pe bandă rulantă emisiunea Survivor România 2026 de la Antena 1: „Am primit oferte, dar nu pot să plec”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Cele 3 zodii care intră într-o eră a bucuriei și a împlinirii în săptămânile ce urmează. Despre cine e vorba
Cele 3 zodii care intră într-o eră a bucuriei și a împlinirii în săptămânile ce urmează. Despre cine e vorba
Membrii trupei LaLa Band s-au reunit după 12 ani! Cât de schimbați sunt artiștii și care e motivul revederii
Membrii trupei LaLa Band s-au reunit după 12 ani! Cât de schimbați sunt artiștii și care e motivul revederii
Un bărbat s-a deghizat timp de 3 ani în propria mamă, totul ca să îi poată lua pensia. Ce l-a dat de gol pe om
Un bărbat s-a deghizat timp de 3 ani în propria mamă, totul ca să îi poată lua pensia. Ce l-a dat de gol pe om
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Ultima oră / Vedeta noastră a fost implicată într-un accident rutier! S-a răsturnat cu mașina! La fața locului au intervenit Poliția, Salvarea și Pompierii
Ultima oră / Vedeta noastră a fost implicată într-un accident rutier! S-a răsturnat cu mașina! La fața locului au intervenit Poliția, Salvarea și Pompierii
Ileana Lazariuc, apariție rară într-un mall din București. În compania cui a fost fotografiată fosta soție a lui Ion Țiriac Jr. Toți ochii au fost ațintiți asupra ei
Ileana Lazariuc, apariție rară într-un mall din București. În compania cui a fost fotografiată fosta soție a lui Ion Țiriac Jr. Toți ochii au fost ațintiți asupra ei
catine.ro
Vedeta care cere despăgubiri de 5 milioane de dolari de la un veteran cu dizabilități în vârstă de 85 de ani. Nu renunță la nimic
Vedeta care cere despăgubiri de 5 milioane de dolari de la un veteran cu dizabilități în vârstă de 85 de ani. Nu renunță la nimic
Horoscopul zilei de 27 noiembrie 2025. Capricornii îmbrățișează sinceritatea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 noiembrie 2025. Capricornii îmbrățișează sinceritatea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
De ce se albesc sau se tulbură murăturile? Ce trebuie să faci imediat ca să le salvezi
De ce se albesc sau se tulbură murăturile? Ce trebuie să faci imediat ca să le salvezi
Trece printr-un divorț dificil, iar acum urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale. Cine este vedeta care spune că viața ei se destramă
Trece printr-un divorț dificil, iar acum urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale. Cine este vedeta care spune că viața ei se destramă
Mai multe din astrologie
Horoscop anual 2026 Pești. Previziuni pentru zodia Pești, în 2026
Horoscop anual 2026 Pești. Previziuni pentru zodia Pești, în 2026
Astrologie

Ești născută în zodia Pești? Atunci cu siguranță vrei să afli principalele previziuni din horoscop anual 2026, zodia Pești.

+ Mai multe
Zodiile care se pricep perfect la manipulare
Zodiile care se pricep perfect la manipulare
Astrologie

Află mai jos care semne zodiacale sunt în mod natural pricepute la manipulare și motivele acestui comportament.

+ Mai multe
Horoscop anual 2026 Scorpion. Previziuni pentru zodia Scorpion, în 2026
Horoscop anual 2026 Scorpion. Previziuni pentru zodia Scorpion, în 2026
Astrologie

Ești născută în zodia Scorpion? Atunci cu siguranță vrei să afli principalele previziuni din horoscop anual 2026, zodia Scorpion.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC