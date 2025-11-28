Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 1-7 decembrie 2025

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 1-7 decembrie 2025, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 1-7 decembrie 2025

Anumite evenimente care au loc îți dau tot mai multe indicii că ceea ce trăiești nu este tocmai autentic, iar oamenii din jur se raportează într-un mod total diferit la tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 1-7 decembrie 2025

În mai multe contexte sociale în care te vei afla, vei acționa conform prejudecăților. Confruntările, tensiunea acumulată și lipsa de timp petrecut alături de partener v-au adus într-un punct critic. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 1-7 decembrie 2025

Procesul de introspecție în care te afli este unul profund. Pentru ca rezultatele să fie cuantificabile, este nevoie să treci prin toate etapele care definesc procesul în sine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 1-7 decembrie 2025

Prezența Soarelui rămâne destul de activă în zodia ta pe parcursul întregii săptămâni. De multe ori, alegi doar să vorbești, iar acțiunile tale nu susțin nimic în acest sens. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 1-7 decembrie 2025

Vibrația energetică pe care o resimți te ajută să îți duci la îndeplinire obiectivele. Chiar dacă unele neajunsuri emoționale sunt încă prezente, alături de cel ales reușești să devii o persoană mai bună cu fiecare zi care trece. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 1-7 decembrie 2025

Cu siguranță reușești să te faci văzută într-o mulțime de oameni deoarece comportamentul tău este unul exuberant. De asemenea, atitudinea aceasta explozivă poartă cu sine și o serie de frustrări personale pe care tot încerci să le neutralizezi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 1-7 decembrie 2025

Vorbești despre sine în termeni negativi deoarece stima de sine este ceva ce îți este necunoscut. A te stima pe sine pare a fi precum ceva interzis sau promiscuu, în termeni metaforici. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 1-7 decembrie 2025

Lasă deoparte orgoliile și încearcă să faci lucruri care îți pot aduce împlinirea emoțională pe care ți-o dorești! Relațiile care sunt importante pentru tine sunt și cele care te scot cel mai mult din zona de confort. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 1-7 decembrie 2025

Ești o fire puternică, concentrată pe acțiune și pe rezultate și nimic nu te va face să îți întorci privirea din fața drumului pe care ai pășit. Zilele noii săptămâni sunt despre conectarea la sine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 1-7 decembrie 2025

Nu vorbești prea mult cu persoanele care nu îți hrănesc stima de sine. Te retragi din relații imediat ce simți că nu vei putea conține nicio emoție sau o situație negativă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 1-7 decembrie 2025

Această săptămână de iarnă este intensă pentru tine în plan personal. Partenerul se află întotdeauna printre priorităţile tale, iar faptul că petreceţi puţin timp împreună îți displace destul de mult. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 1-7 decembrie 2025

Echilibrul interior este ceva ce doar tu vei reuși să „reconstruiești”. Modul în care te-ai simțit în ultima perioadă te-a ajutat mult să fii mai determinată în ceea ce privește schimbările din viața ta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

