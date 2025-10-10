Channing Tatum, dezvăluiri surprinzătoare despre fiica lui, Everly: "Nu știu când au început schimbările..."

Channing Tatum a vorbit despre primele schimbări pe care le observă la fiica sa, Everly, în vârstă de 12 ani, pe măsură ce se apropie de adolescență. Actorul a glumit despre situație în cadrul emisiunii The Drew Barrymore Show.

Channing Tatum, despre creșterea fiicei sale

„Nu știu când au început schimbările la fetele voastre sau dacă au început, dar la mine se întâmplă acum”, a spus Tatum, adresându-se fiicelor lui Barrymore, Olive și Frankie. Barrymore i-a răspuns: „Spune-mi totul, pentru că eu am de 13 și 11 ani, deci sunt prinsă între ele.” „Ea a fost mereu foarte hotărâtă, cu opinii puternice, dar acum e la un cu totul alt nivel”, a continuat Tatum. „Ieri m-a certat într-o cameră de evadare. Niciodată nu mi s-a mai întâmplat.” „Tot ce am făcut a fost să spun: ‘Mă întreb ce… Și ea: ‘Tată, nu atinge asta! Și eu am zis: ‘Wow, ce a fost asta? Încercam amândoi să rezolvăm problema și acum simt că ar trebui să mergem la terapie pentru acel moment. Nu era ea. Ochii ei s-au schimbat. Au devenit negri ca de rechin sau ceva de genul. A fost incredibil”, a adăugat actorul.

Everly este fiica lui Tatum din căsnicia cu Jenna Dewan.

La începutul lunii, Channing Tatum a explicat la The Kelly Clarkson Show cum își echilibrează cariera cu viața de tată, numind procesul o „negociere constantă.” Actorul a povestit că discută întotdeauna cu fiica sa despre rolurile importante pe care le acceptă.

„Este un echilibru și o negociere constantă” a spus Tatum. „Chiar acum două zile, în drum spre școală, am avut o conversație cu fiica mea pentru că încercam să iau o decizie pentru un film anul viitor în Australia și nu aș fi văzut-o aproape două luni.”

El a mai spus că Everly este la prima experiență într-o „școală mare', care vine cu mult mai multe cerințe, și că a fost dificil pentru el să plece pentru rolul respectiv.

„Îmi amintesc că discutam despre Avengers: Doomsday, care urma să fie filmat la Londra,” a adăugat Tatum. „Nu era la fel de mult timp, dar m-am gândit: ‘Nu știu dacă vreau să iau rolul pentru că o să pierd începutul școlii ei.’ Și ea mi-a spus: ‘Nu, tată, e un rol grozav. Vreau să mergi să-l faci.”

Apariție împreună pe covorul roșu

Recent, Channing Tatum și fiica lui, Everly, au pășit împreună pe covorul roșu la premiera filmului anime Demon Slayer: Infinity Castle din Los Angeles, pe 9 septembrie, însoțiți de iubita lui, Inka Williams, 26 de ani.

Într-o postare pe Instagram, câteva zile mai târziu, Tatum a spus că apariția pe covorul roșu a fost și mai specială datorită pasiunii lor comune pentru anime.

„Să merg pe covorul roșu #DemonSlayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle cu Evie alături a fost, sincer, un vis devenit realitate,” a scris Tatum în descriere. În fotografii, el purta un costum albastru și cămașă albă, iar Everly a strălucit într-o rochie din satin albastru, cu multe volane.

Foto: Instagram

