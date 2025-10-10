Channing Tatum, dezvăluiri surprinzătoare despre fiica lui, Everly: "Nu știu când au început schimbările..."

Channing Tatum a vorbit sincer despre rolul de tată al unei adolescente de 12 ani.
Channing Tatum a vorbit despre primele schimbări pe care le observă la fiica sa, Everly, în vârstă de 12 ani, pe măsură ce se apropie de adolescență. Actorul a glumit despre situație în cadrul emisiunii The Drew Barrymore Show.
„Nu știu când au început schimbările la fetele voastre sau dacă au început, dar la mine se întâmplă acum”, a spus Tatum, adresându-se fiicelor lui Barrymore, Olive și Frankie.
Barrymore i-a răspuns: „Spune-mi totul, pentru că eu am de 13 și 11 ani, deci sunt prinsă între ele.”
„Ea a fost mereu foarte hotărâtă, cu opinii puternice, dar acum e la un cu totul alt nivel”, a continuat Tatum. „Ieri m-a certat într-o cameră de evadare. Niciodată nu mi s-a mai întâmplat.”
„Tot ce am făcut a fost să spun: ‘Mă întreb ce… Și ea: ‘Tată, nu atinge asta! Și eu am zis: ‘Wow, ce a fost asta? Încercam amândoi să rezolvăm problema și acum simt că ar trebui să mergem la terapie pentru acel moment. Nu era ea. Ochii ei s-au schimbat. Au devenit negri ca de rechin sau ceva de genul. A fost incredibil”, a adăugat actorul.
Everly este fiica lui Tatum din căsnicia cu Jenna Dewan.
La începutul lunii, Channing Tatum a explicat la The Kelly Clarkson Show cum își echilibrează cariera cu viața de tată, numind procesul o „negociere constantă.” Actorul a povestit că discută întotdeauna cu fiica sa despre rolurile importante pe care le acceptă.
„Este un echilibru și o negociere constantă” a spus Tatum. „Chiar acum două zile, în drum spre școală, am avut o conversație cu fiica mea pentru că încercam să iau o decizie pentru un film anul viitor în Australia și nu aș fi văzut-o aproape două luni.”
El a mai spus că Everly este la prima experiență într-o „școală mare', care vine cu mult mai multe cerințe, și că a fost dificil pentru el să plece pentru rolul respectiv.
„Îmi amintesc că discutam despre Avengers: Doomsday, care urma să fie filmat la Londra,” a adăugat Tatum. „Nu era la fel de mult timp, dar m-am gândit: ‘Nu știu dacă vreau să iau rolul pentru că o să pierd începutul școlii ei.’ Și ea mi-a spus: ‘Nu, tată, e un rol grozav. Vreau să mergi să-l faci.”
Recent, Channing Tatum și fiica lui, Everly, au pășit împreună pe covorul roșu la premiera filmului anime Demon Slayer: Infinity Castle din Los Angeles, pe 9 septembrie, însoțiți de iubita lui, Inka Williams, 26 de ani.
Într-o postare pe Instagram, câteva zile mai târziu, Tatum a spus că apariția pe covorul roșu a fost și mai specială datorită pasiunii lor comune pentru anime.
„Să merg pe covorul roșu #DemonSlayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle cu Evie alături a fost, sincer, un vis devenit realitate,” a scris Tatum în descriere. În fotografii, el purta un costum albastru și cămașă albă, iar Everly a strălucit într-o rochie din satin albastru, cu multe volane.
Citește și:
Richard Gere, apariție publică rară alături de soția sa. Cum arată ținuta cu care Alejandra Silva a impresionat la prezentarea Giorgio Armani de la Milano Fashion Week
Foto: Instagram
În urma accidentului rutier din 14 septembrie, din București, Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv pentru părăsirea locului accidentului și se află în arest la domiciliu.+ Mai multe