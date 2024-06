Kate Winslet recunoaște că scena sărutului cu Leonardo DiCaprio din Titanic a fost un „coșmar” de filmat

Kate Winslet a dezvăluit că faimoasa scenă de sărut cu Leonardo DiCaprio din Titantic a fost un „coșmar” la filmare. Actrița în vârstă de 48 de ani și-a amintit de scena în care ea și actorul în vârstă de 49 de ani se sărută în timp ce se aflau în vârful vasului și a spus că sărutul nu a fost „așa cum ar trebui să fie.”

Kate Winslet, despre scena sărutului cu Leonardo DiCaprio din Titanic

Revizuind scena pentru un interviu acordat pentru Vanity Fair, Kate Winslet a povestit că atât ea, cât și machiajul lui Leonardo DiCaprio se tot atingeau unul de celălalt. Actrița a spus că scena a fost dificil de filmat deoarece regizorul James Cameron dorea o iluminare perfectă și a fost filmată, de asemenea, într-o parte a platoului greu accesibilă, astfel că echipa de hair și make-up nu a putut fi acolo cu ei.

„M-am ascuns aici, iar aici am machiajul și pensulele și buretele lui, iar machiajul și pensulele și buretele meu sunt în partea cealaltă. Între duble, practic ne refăceam machiajul. Continuam să facem sărutul ăsta, iar eu am o mulțime de machiaj palid și trebuia să ne verific machiajul amândurora, între duble – și ajungeam să arăt de parcă aș fi supt o ciocolată cu caramel după fiecare dublă, pentru că machiajul lui se desprindea de pe mine”.

Leonardo DiCaprio s-a confruntat cu aceeași problemă, deoarece machiajul mult mai deschis al lui Kate Winslet se tot freca de fața lui în timpul filmărilor. Cu toate acestea, scena nu a fost chiar atât de rea, deoarece actrița a recunoscut că partenerul ei de platou a fost „un romantic”.

„Nu e de mirare că fiecare tânără din lume a vrut să fie sărutată de Leonardo DiCaprio. Nu a fost chiar așa cum se spune”.

Actrița, despre celebritatea de după Titanic

Într-un alt interviu acordat publicației Variety, Kate Winslet a respins zvonurile „stupide”” privind o ruptură între ea și James Cameron, după ce aceasta a vorbit în interviuri despre dificultățile legate de filmările la superproducția cinematografică.

„Există o parte din mine care se simte aproape tristă că lucrurile stupide și speculative despre Titanic de la acea vreme au umbrit relația reală pe care o am cu el. El știe că sunt pregătită pentru orice. Orice provocare, orice indicație pe care mi-o dai? O să încerc”.

Kate Winslet și James Cameron au continuat să lucreze din nou împreună în filmul Avatar: The Way of Water, din 2022. Titanic a fost filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile până la lansarea primului film Avatar în 2009. Filmul a transformat-o pe actriță într-o vedetă în întreaga lume, lucru la care i-a fost greu să se adapteze.

„M-am simțit un pic copleșită de asta, să fiu sinceră… Am avut o familie minunată, dar tot ce a văzut familia mea a fost ‘Doamne, Kate a primit un rol într-un film foarte mare’. Nu vrei să te întorci la mama și la tata și să le spui: ‘E foarte greu, de fapt’.

Fiica lui Kate, Mia Threapleton, a devenit și ea actriță, apărând în filme recente precum Firebrand și Scoop. Întrebată dacă are emoții în legătură cu noua carieră a Miei în lumina reflectoarelor, Kate a spus: „Mulțumesc lui Dumnezeu, această critică teribilă care ar putea fi dăunătoare în mod activ – asta a încetat. Dacă acea parte a dispărut, ea își poate da seama singură de restul. Este atât de robustă din punct de vedere emoțional și atât de sinceră cu ea însăși, încât nu-mi fac griji.”

