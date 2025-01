Ashton Kutcher, apariție rară alături de fiul său, Dimitri, în vârstă de opt ani. Unde au fost surprinși cei doi

Ashton Kutcher și fiul său, Dimitri, în vârstă de opt ani, au participat la premiera din Los Angeles a programului de wrestling profesionist WWE Monday Night RAW. Actorul în vârstă de 46 de ani și Dimitri s-au distrat de minune la eveniment, cei doi fiind fotografiați râzând și scandând. Kutcher purta o șapcă gri cu sigla Iowa Hawkeyes și un tricou asortat, în timp ce fiul său a ales un tricou al echipei Iowa Hawkeyes.

Ashton Kutcher și partenera sa, Mila Kunis, în vârstă de 41 de ani, mai au împreună o fiică de 10 ani, Wyatt Isabelle.

În septembrie, Ashton Kutcher a apărut într-un episod al podcast-ului Throwbacks și a fost întrebat de gazdele Matt Leinart și Jerry Ferrara cum se simte să fie tată de fată.

„Nu știu dacă are legătură cu a fi tată de fată sau dacă are legătură cu faptul că ea a fost primul meu copil, dar când am avut-o pe fiica mea, nu am fost niciodată atât de îndrăgostit în toată viața mea”, a spus Kutcher. „Eu și Mila am vorbit mult despre asta. Parcă nu am iubit niciodată pe nimeni atât de mult. Niciodată.”