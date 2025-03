Covorul roșu la Oscar 2025: cel mai bine îmbrăcate vedete

Covorul roșu la Oscar 2025 a fost, previzibil, una dintre principalele atracții ale marii seri a filmului, deși cea de-a 97-a ediție a premiilor a rezervat și câteva surprize notabile. Având loc la Dolby Theatre din Hollywood, evenimentul găzduit de Conan O’Brien a pornit cu mari speranțe pentru filmele Emilia Pérez, The Brutalist și Wicked, care acumulaseră cele mai multe nominalizări. Însă Anora a fost filmul serii, care și-a adjudecat cinci trofee, pentru cel mai bun film, cea mai bună actriță în rol principal, regie, montaj și scenariu original. Încă o surpriză? Documentarul No Other Land, considerat controversat pentru că militează pentru libertatea palestinienilor, a luat un Oscar, deși încă nu a găsit un distribuitor destul de curajos încât să îl proiecteze în cinematografe în SUA.

Revenind însă la covorul roșu la Oscar 2025, acesta a fost dominat de ținute relativ cuminți, dintre care unele ne-au plăcut în mod deosebit. Primele aplauze se cuvine să meargă totuși către Isabella Rossellini, care, deși nu a luat un premiu, l-a omagiat pe regizorul care a transformat-o într-un icon, David Lynch, purtând o rochie din catifea albastră, o aluzie înduioșătoare la rolul său din filmul Blue Velvet. Rochia, o creație Dolce & Gabbana, a fost alegerea perfectă pentru ocazie.

Imposibil de ignorat pe covorul roșu la Oscar 2025 au fost Ariana Grande, într-o rochie spectaculoasă Schiaparelli Couture, dar și colega ei din Wicked, Cynthia Erivo, într-o rochie amplă din catifea Louis Vuitton. Fernanda Torres în Chanel Haute Couture a fost o apariție elegantă, la fel ca Lupita Nyong’o în Chanel Haute Couture și Margaret Qualley, tot în Chanel. Și Zoe Saldana, care a triumfat în categoria ei, a fost o apariție de neuitat într-o rochie atipică, realizată de Anthony Vaccarello pentru Saint Laurent; în vreme ce Miley Cyrus a arătat fabulos într-o rochie McQueen (s-ar fi putut lipsi de mănușile din dantelă, dar cântăreața a arătat atât de bine încât acest detaliu devine irelevant).

Elle Fanning, mereu o apariție diafană la astfel de evenimente, a purtat o creație Sarah Burton pentru Givenchy, inspirată de o rochie din arhivele casei, și a arătat, previzibil, absolut impecabil; la fel ca Emma Stone într-o rochie cu tăieturi simple, dar dintr-un material aparte, de la Louis Vuitton. Ne-a plăcut și Queen Latifah, într-o rochie roșie Christian Siriano, și am apreciat și de data aceasta bunăvoința designerului și ambiția lui de a arăta că orice formă feminină este frumoasă.

O apariție atipică, însă de succes, pe covorul roșu la Oscar 2025? Doja Cat într-o rochie Balmain animal print, care a fost o surpriză plăcută în marea de rochii gri-argintii (Halle Berry a purtat o rochie Christian Siriano arătând ca un glob disco, Demi Moore a ales o rochie Armani Prive, Raffey Cassidy a purtat Loewe, iar Felicity Jones – Armani Prive). La fel de neașteptat a fost și accesoriul pentru cap din ținuta Harris Reed purtată de Yasmin Finney.

Și, pentru că merită notat și acest aspect, câțiva bărbați au renunțat la clasicul smoking de gală, iar unii dintre ei au făcut-o cu brio: Colman Domingo, care de câțiva ani deja ne demonstrează cu fiecare ocazie că moda masculină nu trebuie să fie plictisitoare, în Valentino; dar și Andrew Garfield în Gucci, o ținută în nuanțe ciocolatii care i se potrivea perfect.

