Andreea Ibacka, dezvăluiri despre regulile din familie: „Nu se uită la liber pe internet”

Andreea Ibacka a vorbit sincer și deschis despre regulile impuse în familia ei.

Andreea și Cabral Ibacka (1)
Andreea și Cabral Ibacka își cresc împreună cei doi copii, Namiko, în vârstă de 7 ani, și Tiago, de 4 ani, iar viața de zi cu zi alături de cei mici presupune multă organizare și răbdare.

Andreea Ibacka, despre regulile de acasă

Pentru a menține un echilibru în familie, actrița a stabilit câteva reguli clare pentru micuții ei.

„Desigur că ei la 4 și 7 ani nu au device-urile lor, dar au un timp limitat în fața ecranelor. Încerc să controlez foarte strict conținutul pe care îl vizionează, adică, în general ei nu se uită la reel-uri, la TikTok-uri, care, cred că dau și o adicție crescută. Fiind așa foarte «catchy», dar nu pot să spun că nu există. Sigur că nu în fiecare zi sau sunt anumite momente când chiar este necesar să ai câteva minute de liniște și nu condamn treaba asta, cred că fiecare dintre noi o facem. Ai mei au conturile lor pe platformele pe care noi plătim abonament și nu se uită la liber pe internet să găsească ei orice”, a explicat Andreea Ibacka pentru Click.

Pe lângă limitele impuse în fața ecranelor, Andreea Ibacka a învățat să fie mai relaxată în privința ordinii și curățeniei din casă.

„În ultima vreme am învățat și eu să mă relaxez mai mult în ceea ce privește, ordinea, curățenia și așa mai departe pentru că mi-am dat seama că nu se poate. Decât peste niște ani, probabil, să ai o casă ca pe Instagram. Că 5 minute mai târziu e totul înapoi. Am început să-i implicăm și pe ei mult mai mult în activitățile casnice. Poate că așa vom controla și limita mai mult haosul pe care ei îl produc pentru că știu că există consecințe și tot ei vor strânge”, a adăugat vedeta.

Ce lecții vrea să le ofere copiilor

Andreea Ibacka își dorește ca cei mici să devină responsabili și să învețe să se implice în treburile casei și îngrijirea animalelor de companie.

„Și, pe măsură ce cresc, vreau să-i responsabilizez din ce în ce mai mult în activitățile cu animalele de companie. Să o învăț pe fata mea, chiar mi-a cerut vara asta să gătească și ea mici chestii. A fost foarte încântată, mi-aduc aminte de noi, că la șapte ani îmi făceam singură ouă ochiuri, aprindeam aragazul. Acum tindem să-i protejăm mult mai mult”, a mai spus Andreea.

Pentru a menține o organizare strictă a activităților zilnice, Andreea Ibacka folosește un sistem foarte precis de planificare:

Eu am un Excel pe zile și pe ore și e trimis programul, master planul de la care sigur că avem uneori excepții, derogări când chiar se întâmplă să aibă soțul eveniment sau eu vreun eveniment și se mai schimbă master planul, dar avem acest Excel pe zile și pe ore trimis către toată familia și fiecare știe, deci mama știe că ea o duce la înot, că eu o iau de la înot, că ea o duce la engleză, că soacra mea o ia de la engleză, totul este fix pentru că altfel ne-am încurca”, a explicat vedeta, evidențiind cât de importantă este implicarea tuturor membrilor familiei pentru ca programul copiilor să decurgă fără probleme.

Foto: Instagram

