Motivul trist pentru care Amalia Năstase va petrece sărbătorile acasă: „Vor fi niște săptămâni grele"

Amalia Năstase a dezvăluit motivul pentru care în acest an petrece sărbătorile de iarnă acasă.

Amalia Năstase
Amalia Năstase trece printr-o perioadă dificilă și a vorbit deschis despre problemele cu care se confruntă. Din cauza unei situații grele pe care o traversează o persoană din familie și extrem de importantă ei, vor urma săptămâni complicate în viața ei. 

Motivul trist pentru care Amalia Năstase va petrece sărbătorile acasă

Amalia Năstase a dezvăluit că mama ei a suferit un accident, iar în prezent se află într-o perioadă de recuperare. Vedeta își va petrece sărbătorile de iarnă acasă și se va asigura că mama ei urmează toți pașii necesari pentru a se recupera cât mai repede. 

„Am început pregătirile de Sărbători. Am avut și niște gale de organizat. Crăciunul mereu noi l-am făcut acasă. Mama a avut un accident, și-a fracturat șoldul și e încă internată într-un centru de recuperare. Și trebuie să o aducem acasă. Vor fi niște săptămâni grele. O să stăm cu toții acasă cu prietenii. Eu tot sper să fie zăpadă!”, a declarat Amalia Năstase pentru Click!

Amalia Năstase, declarații rare despre căsnicia cu Răzvan Vasilescu

Amalia Năstase și partenerul ei, Răzvan Vasilescu, formează un cuplu din anul 2010. Au împreună un fiu, pe nume Toma, iar Amalia mai are două fete, pe Alessia și Emma, din căsnicia anterioară cu Ilie Năstase. 

Cu toate că își păstrează căsnicia cât mai departe de ochii curioșilor, Amalia Năstase a surprins recent cu declarațiile făcute despre relația cu Răzvan Vasilescu.

„Secretul unei relații ok este iubirea. Nu merge nimic dacă nu este iubire. Când iubirea nu este suficientă într-o relație, înseamnă că nu este iubire. Dacă nu este, restul nu contează”, a spus Amalia Năstase pentru spynews.ro

Amalia Năstase nu a ascuns faptul că ea și soțul ei, Răzvan Vasilescu, mai au uneori certuri în căsnicia lor. Dar depășesc repede aceste tensiuni.

„Toată lumea, în cuplu, are și probleme, are și certuri. Sunt foarte puțini oameni care nu se ceartă niciodată, nu suntem oamenii aceia. Dar pe noi ne leagă ceva ce nu poate fi rupt, distrus. Mai ales când iubești pe cineva și ești iubit, ai încrederea și liniștea aceea că nimic nu te poate despărți.”

De asemenea, Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu împărtășesc aceleași pasiuni pentru muzică și festivaluri și adoră să aibă diverse experiențe împreună.

„Suntem oameni cărora ne plac festivalurile, ne place muzica și atunci ne și distrăm. Luăm și copiii cu noi. Viața trebuie trăită prin experiențe, nu neapărat prin acumulări de averi sau de businessuri. Trebuie să ai experiențe, să călătorești în toată lumea, să vezi. Lucrurile acestea nu au niciun fel de echivalent.”

Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu au sărbătorit nouă ani de căsătorie

Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu s-au căsătorit civil în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Las Vegas. Cei doi au împlinit recent nouă ani de la evenimentul fabulos, iar vedeta a împărtășit o imagine inedită de la nuntă.

„Aniversare fericită! Ce se întâmplă în Vegas… Răzvan, te iubesc!”, a scris antreprenoarea, făcând aluzie la sloganul „Ce se întâmplă în Vegas rămâne în Vegas.”

Foto: Instagram

