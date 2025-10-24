Cât costă facultatea la care studiază Emma, fiica Amaliei Năstase: „Să aibă cea mai bună educație”

Amalia și Ilie Năstase au format un cuplu timp de 14 ani și au împreună două fete, pe Alessia și Emma. În anul 2010, au ales să divorțeze, după o căsnicie care a durat 7 ani. După separarea de fostul jucător de tenis, Amalia Năstase și-a refăcut viața sentimentală alături de Răzvan Vasilescu. Cei doi au împreună un fiu, pe nume Toma.

Cât costă facultatea la care studiază Emma, fiica Amaliei Năstase

Emma Năstase aprofundează Antropologia și Sociologia la Universitatea Saint Andrews din Scoția, acolo unde au studiat Prințul William și Kate Middleton. Amalia Năstase își sprijină cei trei copii în alegerile lor și dorește să le ofere cele mai bune oportunități pentru a învăța și a se dezvolta.

„Pentru mine, cel mai important lucru este ca ai mei copii să aibă cea mai bună educație. Și, indiferent ce s-a întâmplat, ei au fost la cele mai bune școli. Adică toată lumea îmi spune: „Ești nebună, dai banii pe școli!” Nu sunt nebună! Este cel mai important lucru. Decât să le oferi copiilor tăi lucruri materiale pe care nu le vor aprecia, pentru că ei nu știu valoarea banului dacă nu l-au făcut ei, mai bine le oferi educație și apoi vor putea să-și ofere singuri „the best”, a declarat Amalia Năstase în exclusivitate pentru Libertatea.

În ceea ce privește costul facultății la care studiază Emma Năstase, taxa crește anual și pornește de la aproximativ 25.000 de lire sterline, ajungând până la aproximativ 39.500 de euro, potrivit Libertatea. Sumele se pot modifica în fiecare an cu între 3% și 5%, iar cei care vor să facă și masterul la Universitatea St. Andrews din Scoția trebuie să achite între 25.000 și 30.000 de lire sterline.

Ce a dezvăluit Emma, fiica Amaliei Năstase, despre planurile ei de viitor

Fiica Amaliei Năstase a locuit în primul an de facultate la un cămin privat, iar acum va face un pas important.

„Eu m-am dus anul trecut și am instalat-o acolo, dar acum o să mergem cu toții, ca să vadă și Alesia, și Răzvan, și Toma cum e la ea. Și o luăm de unde era și o instalăm unde o să stea. Ne ducem când începe și în vacanțe vine ea în țară. Drumul cu totul, avion, mașină… durează chiar și 10 ore. Dar e frumos. Și ei îi place foarte mult. Și se distrează! Tot ce mi-am dorit de la copiii mei a fost ca în facultate să se distreze foarte mult. În afară că trebuie să învețe, că asta e obligatoriu. Dar știi, sunt foarte mulți oameni care se duc la facultate și sunt copleșiți că e greu, că e departe… Dar trebuie să vezi partea frumoasă la facultate și atunci poți să te distrezi „the most.” Că după te angajezi, ai responsabilități”, a spus Amalia Năstase pentru libertatea.ro.

Cu toate că încă nu este decisă ce anume va face viitor, Emma Năstase a recunoscut că se află într-o perioadă de experimentare, iar alegerea finală va veni mai târziu. Tânăra este entuziasmată că va locui alături de o altă româncă într-un apartament dintr-o zonă centrală.

„Nu m-am gândit exact ce vreau să fac, dar momentan doar experimentez ce-mi place și după o să mă decid. Oricum, sunt foarte multe chestii pe care vreau să le încerc înainte să mă decid. Primul an de facultate a trecut foarte repede. Dar îmi place foarte mult ce îmi predau ei acolo. E o facultate internațională. Sunt foarte mulți americani, englezi… Am doi prieteni români pe care-i știam dinainte. O fată în anul meu și un băiat mai mare. Vorbesc și română acolo, că altfel nu știu ce făceam, dacă nu vorbeam. Mă voi și muta acolo, din toamnă, cu fata care e din România. În primul an am stat separat, dar acum ne mutăm împreună. (…) Acum o să ne mutăm într-un apartament în centru, pentru că toată lumea stă așa acolo. Orașul practic are trei străzi principale și noi ne-am mutat pe una dintre ele. Adică tot acolo, e aproape”, a adăugat Emma Năstase pentru sursa citată.

Amalia Năstase, declarații despre cei trei copii

Amalia Năstase este foarte mândră de cei trei copii, Alessia, Emma și Toma, și se simte recunoascătoare că a avut privilegiul să le ofere o educație de care ea nu a avut parte.

„Îmi crește inima când știu că ele se descurcă singure. Că sunt fericite, că sunt la școli foarte bune. Că o să aibă în viață un parcurs pe care eu nu am putut să-l am, având în vedere că ele merg la niște școli la care eu n-am putut să ajung. Sunt foarte fericită pentru ele. Sunt foarte mândră că am putut să le ofer așa ceva și sunt recunoscătoare că au ieșit așa copii buni”, a declarat Amalia Năstase pentru Unica.ro.

Citește și:

Irina, fiica Dacianei Sârbu, contribuție importantă la afacerea mamei sale. Ce idee a avut adolescenta: „M-a ajutat și m-ajută în continuare'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro