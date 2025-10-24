Cât costă facultatea la care studiază Emma, fiica Amaliei Năstase: „Să aibă cea mai bună educație”

Emma, fiica Amaliei Năstase, studiază la Universitatea Saint Andrews din Scoția.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Amalia Năstase și fiica ei, Emma Năstase
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

Amalia și Ilie Năstase au format un cuplu timp de 14 ani și au împreună două fete, pe Alessia și Emma. În anul 2010, au ales să divorțeze, după o căsnicie care a durat 7 ani. După separarea de fostul jucător de tenis, Amalia Năstase și-a refăcut viața sentimentală alături de Răzvan Vasilescu. Cei doi au împreună un fiu, pe nume Toma.

Cât costă facultatea la care studiază Emma, fiica Amaliei Năstase

Emma Năstase aprofundează Antropologia și Sociologia la Universitatea Saint Andrews din Scoția, acolo unde au studiat Prințul William și Kate Middleton. Amalia Năstase își sprijină cei trei copii în alegerile lor și dorește să le ofere cele mai bune oportunități pentru a învăța și a se dezvolta. 

„Pentru mine, cel mai important lucru este ca ai mei copii să aibă cea mai bună educație. Și, indiferent ce s-a întâmplat, ei au fost la cele mai bune școli. Adică toată lumea îmi spune: „Ești nebună, dai banii pe școli!” Nu sunt nebună! Este cel mai important lucru. Decât să le oferi copiilor tăi lucruri materiale pe care nu le vor aprecia, pentru că ei nu știu valoarea banului dacă nu l-au făcut ei, mai bine le oferi educație și apoi vor putea să-și ofere singuri „the best”, a declarat Amalia Năstase în exclusivitate pentru Libertatea.

În ceea ce privește costul facultății la care studiază Emma Năstase, taxa crește anual și pornește de la aproximativ 25.000 de lire sterline, ajungând până la aproximativ 39.500 de euro, potrivit Libertatea. Sumele se pot modifica în fiecare an cu între 3% și 5%, iar cei care vor să facă și masterul la Universitatea St. Andrews din Scoția trebuie să achite între 25.000 și 30.000 de lire sterline.

Ce a dezvăluit Emma, fiica Amaliei Năstase, despre planurile ei de viitor

Fiica Amaliei Năstase a locuit în primul an de facultate la un cămin privat, iar acum va face un pas important.

„Eu m-am dus anul trecut și am instalat-o acolo, dar acum o să mergem cu toții, ca să vadă și Alesia, și Răzvan, și Toma cum e la ea. Și o luăm de unde era și o instalăm unde o să stea. Ne ducem când începe și în vacanțe vine ea în țară. Drumul cu totul, avion, mașină… durează chiar și 10 ore. Dar e frumos. Și ei îi place foarte mult. Și se distrează! Tot ce mi-am dorit de la copiii mei a fost ca în facultate să se distreze foarte mult. În afară că trebuie să învețe, că asta e obligatoriu. Dar știi, sunt foarte mulți oameni care se duc la facultate și sunt copleșiți că e greu, că e departe… Dar trebuie să vezi partea frumoasă la facultate și atunci poți să te distrezi „the most.” Că după te angajezi, ai responsabilități”, a spus Amalia Năstase pentru libertatea.ro

Cu toate că încă nu este decisă ce anume va face viitor, Emma Năstase a recunoscut că se află într-o perioadă de experimentare, iar alegerea finală va veni mai târziu. Tânăra este entuziasmată că va locui alături de o altă româncă într-un apartament dintr-o zonă centrală.

„Nu m-am gândit exact ce vreau să fac, dar momentan doar experimentez ce-mi place și după o să mă decid. Oricum, sunt foarte multe chestii pe care vreau să le încerc înainte să mă decid. Primul an de facultate a trecut foarte repede. Dar îmi place foarte mult ce îmi predau ei acolo. E o facultate internațională. Sunt foarte mulți americani, englezi… Am doi prieteni români pe care-i știam dinainte. O fată în anul meu și un băiat mai mare. Vorbesc și română acolo, că altfel nu știu ce făceam, dacă nu vorbeam. Mă voi și muta acolo, din toamnă, cu fata care e din România. În primul an am stat separat, dar acum ne mutăm împreună. (…) Acum o să ne mutăm într-un apartament în centru, pentru că toată lumea stă așa acolo. Orașul practic are trei străzi principale și noi ne-am mutat pe una dintre ele. Adică tot acolo, e aproape”, a adăugat Emma Năstase pentru sursa citată. 

Amalia Năstase, declarații despre cei trei copii

Amalia Năstase este foarte mândră de cei trei copii, Alessia, Emma și Toma, și se simte recunoascătoare că a avut privilegiul să le ofere o educație de care ea nu a avut parte.

„Îmi crește inima când știu că ele se descurcă singure. Că sunt fericite, că sunt la școli foarte bune. Că o să aibă în viață un parcurs pe care eu nu am putut să-l am, având în vedere că ele merg la niște școli la care eu n-am putut să ajung. Sunt foarte fericită pentru ele. Sunt foarte mândră că am putut să le ofer așa ceva și sunt recunoscătoare că au ieșit așa copii buni”, a declarat Amalia Năstase pentru Unica.ro.

Citește și:
Irina, fiica Dacianei Sârbu, contribuție importantă la afacerea mamei sale. Ce idee a avut adolescenta: „M-a ajutat și m-ajută în continuare'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Meghan Markle ar avea un "plan de divorț" pregătit în cazul în care Prințul Harry decide să se întoarcă în Regatul Unit
People
Meghan Markle ar avea un "plan de divorț" pregătit în cazul în care Prințul Harry decide să se întoarcă în Regatul Unit
Dana Nălbaru a împlinit 49 de ani. Ce mesaj a transmis de ziua ei de naștere: "Sunt fericită"
People
Dana Nălbaru a împlinit 49 de ani. Ce mesaj a transmis de ziua ei de naștere: "Sunt fericită"
Orlando Bloom, surprins la o întâlnire romantică la câteva luni de la despărțirea de Katy Perry
People
Orlando Bloom, surprins la o întâlnire romantică la câteva luni de la despărțirea de Katy Perry
Cristina Ciobănașu, confesiuni despre relația cu iubitul ei. De ce apar mai rar împreună: "Nu am evitat să..."
People
Cristina Ciobănașu, confesiuni despre relația cu iubitul ei. De ce apar mai rar împreună: "Nu am evitat să..."
Nadia Comăneci, imagini de la lansarea cărții Anastasiei Soare: "Sunt foarte fericită că provenim din aceeași țară"
People
Nadia Comăneci, imagini de la lansarea cărții Anastasiei Soare: "Sunt foarte fericită că provenim din aceeași țară"
Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată
People
Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată
Libertatea
Bianca Drăgușanu a spus suma minimă pentru care se dă jos din pat. Cum își câștigă vedeta banii
Bianca Drăgușanu a spus suma minimă pentru care se dă jos din pat. Cum își câștigă vedeta banii
Imagini din noua casă a lui Nicole Cherry: „Într-o lună suntem mutați”. A ales obiecte sanitare roz
Imagini din noua casă a lui Nicole Cherry: „Într-o lună suntem mutați”. A ales obiecte sanitare roz
Dan Alexa, detalii la Asia Express 2025 despre pumnul primit de la Anamaria Prodan: „Știi ce ar fi mai ridicol?”
Dan Alexa, detalii la Asia Express 2025 despre pumnul primit de la Anamaria Prodan: „Știi ce ar fi mai ridicol?”
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 octombrie 2025. Mercur va intra în zodia Săgetătorului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 octombrie 2025. Mercur va intra în zodia Săgetătorului
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica oferă răspunsuri vitale despre sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica oferă răspunsuri vitale despre sănătatea viitorului copil. Află mai multe
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
Antena 1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime
Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Unica.ro
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Necazurile au dus-o spre alcool, iar alcoolul i-a distrus viața! Imagini tulburătoare cu îndrăgita vedetă! A ajuns să umble dezorientată pe străzi / Foto
Necazurile au dus-o spre alcool, iar alcoolul i-a distrus viața! Imagini tulburătoare cu îndrăgita vedetă! A ajuns să umble dezorientată pe străzi / Foto
„Când trebuie să ai un destin anume, Dumnezeu nu-ți dă ușor”. Paula Seling, declarații neașteptate despre viața ei sentimentală de după divorț. Ea și Radu Bucura și-au spus adio după 17 ani, dar ce a anunțat acum artista i-a emoționat pe mulți
„Când trebuie să ai un destin anume, Dumnezeu nu-ți dă ușor”. Paula Seling, declarații neașteptate despre viața ei sentimentală de după divorț. Ea și Radu Bucura și-au spus adio după 17 ani, dar ce a anunțat acum artista i-a emoționat pe mulți
catine.ro
A cunoscut succesul în anii ‘90, dar a dispărut timp de două decenii din văzul tuturor. Cum arată actrița în prezent, la 61 de ani
A cunoscut succesul în anii ‘90, dar a dispărut timp de două decenii din văzul tuturor. Cum arată actrița în prezent, la 61 de ani
Horoscopul zilei de 25 octombrie 2025. Capricornii muncesc din greu. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 octombrie 2025. Capricornii muncesc din greu. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Semne că nu îți speli părul suficient de des, potrivit dermatologilor
Semne că nu îți speli părul suficient de des, potrivit dermatologilor
Johnny Depp revine pe marile ecrane. Ce rol va juca la trei ani de la procesul cu Amber Heard
Johnny Depp revine pe marile ecrane. Ce rol va juca la trei ani de la procesul cu Amber Heard
Mai multe din people
Jon Bon Jovi, dezvăluiri rare despre fiul său, Jake, și soția lui, Millie Bobby Brown. Cum se implică în creșterea fiicei lor
Jon Bon Jovi, dezvăluiri rare despre fiul său, Jake, și soția lui, Millie Bobby Brown. Cum se implică în creșterea fiicei lor
People

Jon Bon Jovi a vorbit sincer și deschis despre cât de atașat este de nepoata sa.

+ Mai multe
Cum a reușit actrița Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni. Dieta fostei concurente Asia Express: "Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte"
Cum a reușit actrița Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni. Dieta fostei concurente Asia Express: "Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte"
People

Actrița este foarte mândră de rezultate, mai ales că procesul de pierdere a kilogramelor în plus a fost unul treptat și sănătos.

+ Mai multe
Andi Moisescu, lăudat de fani după ce ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce i-au transmis aceștia: "Ce înseamnă un divorț la vremea lui, parcă a..."
Andi Moisescu, lăudat de fani după ce ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce i-au transmis aceștia: "Ce înseamnă un divorț la vremea lui, parcă a..."
People

De la apariția știrii potrivit căreia ar fi divorțat, Andi Moisescu și-a trăit viața socială din plin.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC